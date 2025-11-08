Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Au Aesthetic Clinic - Đẹp chuẩn y khoa, an toàn và tinh tế

Nguồn: Mai Hân Group
08/11/2025 09:23 GMT+7

Với sứ mệnh mang lại vẻ đẹp chuẩn y khoa, Au Aesthetic Clinic đã khẳng định vị thế của mình như một địa chỉ khám da liễu uy tín tại TP.HCM. Tọa lạc tại 290/24 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hoà, Au Aesthetic Clinic không chỉ là nơi chăm sóc sắc đẹp, mà còn là không gian tái tạo năng lượng và lan tỏa sự tự tin cho hàng ngàn khách hàng.

Au Aesthetic Clinic - Đẹp chuẩn y khoa, an toàn và tinh tế - Ảnh 1.

Au Aesthetic Clinic - Nơi khơi nguồn của vẻ đẹp an toàn

Ra đời với triết lý "Đẹp chuẩn y khoa, an toàn và tinh tế", Au Aesthetic Clinic được sáng lập và điều hành bởi Bác sĩ Lê Hoàng - người có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Da liễu.

Với chuyên môn vững vàng và tâm huyết dành cho từng làn da, Bác sĩ Hoàng đã xây dựng nên một phòng khám chuyên khoa da liễu, nơi khách hàng không chỉ được điều trị, mà còn được thấu hiểu, được lắng nghe.

Tại đây, mỗi liệu trình đều được thiết kế dựa trên nguyên tắc "hiểu đúng - điều trị đúng - đẹp đúng". Không có một công thức chung cho mọi làn da, bởi mỗi người đều có một câu chuyện riêng và Au Aesthetic Clinic chính là nơi câu chuyện đó được lắng nghe bằng trái tim và chuyên môn.

Au Aesthetic Clinic - Đẹp chuẩn y khoa, an toàn và tinh tế - Ảnh 2.

Nâng tầm nhan sắc với dịch vụ và công nghệ theo chuẩn quốc tế

Au Aesthetic Clinic mang đến các dịch vụ chăm sóc cho làn da từ cơ bản đến chuyên sâu. Tất cả đều được thực hiện bằng công nghệ tiên tiến theo chuẩn quốc tế, dưới bàn tay của đội ngũ bác sĩ - kỹ thuật viên được đào tạo bài bản.

Chính sự kết hợp giữa chuyên môn - công nghệ - trải nghiệm đã giúp mỗi khách hàng khi đến Au Clinic đều cảm nhận được sự khác biệt: không phô trương, không hứa hẹn, chỉ có kết quả thật và sự an tâm thật.

Au Aesthetic Clinic - Đẹp chuẩn y khoa, an toàn và tinh tế - Ảnh 3.

Không gian sang trọng, tinh tế - nơi vẻ đẹp được nuông chiều

Không gian tại Au Aesthetic Clinic được thiết kế tối giản và gần gũi - đủ để bất kỳ ai khi bước vào cũng cảm nhận được sự thư giãn và tin cậy.

Mỗi chi tiết, từ ánh sáng, hương thơm, đến cách giao tiếp của nhân viên đều mang dấu ấn "tinh tế" - thứ cảm xúc chỉ có thể tạo nên khi mọi thứ được vận hành bằng cả trái tim.

Với Au Aesthetic Clinic, "đẹp" không chỉ là làn da khỏe mạnh, mà là hành trình tìm lại sự tự tin, dám yêu thương bản thân và dám tỏa sáng. Hàng ngàn khách hàng từ sinh viên, nhân viên văn phòng đến doanh nhân đã lựa chọn Au Clinicnhư người bạn đồng hành trên hành trình chăm sóc sắc đẹp chuẩn y khoa.

Au Aesthetic Clinic - Đẹp chuẩn y khoa, an toàn và tinh tế - Ảnh 4.

Lan tỏa vẻ đẹp tự tin - Sứ mệnh không chỉ làn da

Không chỉ hoạt động trong lĩnh vực điều trị, Au Aesthetic Clinic còn tích cực đồng hành cùng các trường đại học và cộng đồng trong các chương trình "tư vấn, soi da, chia sẻ kiến thức chăm sóc da an toàn" như sự kiện "Opening Day - Chào đón tân sinh viên 2025" tại Trường Đại học Hoa Sen vừa qua.

Đó không chỉ là hoạt động kết nối thương hiệu, mà còn là cách Au Aesthetic Clinic lan tỏa thông điệp "tự tin bắt đầu từ việc yêu thương chính mình".

Au Aesthetic Clinic - Đẹp chuẩn y khoa, an toàn và tinh tế - Ảnh 5.

Giữ trọn niềm tin - Hướng đến tương lai

Với tầm nhìn trở thành thương hiệu phòng khám da liễu hàng đầu Việt Nam, Au Aesthetic Clinic tiếp tục đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực đội ngũ bác sĩ và mở rộng dịch vụ, hướng đến mục tiêu "đẹp an toàn - trẻ lâu - chuẩn y khoa" cho mọi khách hàng.

Au Aesthetic Clinic - Đẹp chuẩn y khoa, an toàn và tinh tế



