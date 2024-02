Âu thuyền Thọ Quang quá tải vì tàu cá neo đậu nghỉ tết

Tàu neo đậu thành cụm, nguy cơ cháy lan



Thời điểm cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hàng nghìn tàu cá sau chuyến đánh bắt cuối năm được ngư dân chọn neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang (Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng), sau đó đón xe khách về quê tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên… nghỉ Tết. Vì vậy, chủ tàu không có mặt thường xuyên trên tàu mà chỉ thuê người trông coi theo cụm. Đây là thời điểm nguy cơ xảy ra cháy nổ tàu cá rất cao, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị chức năng tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ tại âu thuyền Thọ Quang dịp nghỉ Tết Nguyên đán.

Tàu thuyền vào neo đậu tại âu thuyền Thọ Quang dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn HUY ĐẠT

Ngư dân Nguyễn Thanh Tịnh (quê tỉnh Quảng Ngãi) cho biết, khi kết thúc chuyến đánh bắt gần bờ, hôm nay (3.2), hơn 10 ngư dân trên tàu sẽ về quê đón Tết Nguyên đán cùng gia đình, đến giữa tháng Giêng thì mới quay lại TP.Đà Nẵng đóng hàng đi đánh cá chuyến đầu tiên của năm mới Giáp Thìn.

Theo anh Tịnh, sau khi ngư dân và chủ tàu về quê thì sẽ thuê người địa phương trông coi tàu cá và giữ gìn tài sản trên tàu. "Chủ tàu sẽ thuê người để trông coi tàu trong vòng hơn nửa tháng, thường thì một người được thuê sẽ trông coi từ 5 - 10 tàu cá và các tàu neo đậu liền kề nhau để dễ trông coi", anh Tịnh nói.

Cũng theo anh Tịnh, người được thuê giữ tàu sẽ kiêm luôn việc thắp nhang, thờ cúng trên tàu những ngày nghỉ tết. Thực tế, vào dịp Tết Nguyên đán, khi dùng bình ắc quy để thắp đèn và đốt nhang thờ đã gây ra nhiều vụ cháy nổ… Khi tàu cá neo đậu liền kề với số lượng lớn nguy cháy lan rất cao, gây thiệt hại nặng nề.

Tại âu thuyền Thọ Quang (TP.Đà Nẵng) đã từng xảy ra nhiều vụ cháy trong dịp Tết Nguyên đán.

Còn nhớ vào sáng sớm 14.2.2021 (mồng 3 Tết Tân Sửu 2021), một tàu cá bốc cháy dữ dội tại âu thuyền Thọ Quang, sau đó ngọn lửa cháy lan ra 2 tàu cá neo đậu bên cạnh. Mặc dù lực lượng chức năng đã huy động toàn bộ phương tiện, thiết bị chữa cháy trên bộ lẫn dưới nước, nhưng thực tế đám cháy lan rộng nhanh chóng đã gây hư hại 3 tàu cá tỉnh Bình Định, gây thiệt hại tài sản hàng tỉ đồng.

Đã có nhiều vụ cháy xảy ra tại âu thuyền Thọ Quang vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán HUY ĐẠT

Ngày 1.2 vừa qua, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã có mặt tại âu thuyền Thọ Quang để kiểm tra công tác PCCC. Tại đây, ông Lê Trung Chinh đề nghị Ban quản lý Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang tăng cường phối hợp với Đội Cảnh sát PCCC-CNCH trên sông, Tổ Biên phòng cảng cá (Bộ đội biên Phòng) tiếp tục tổng kiểm tra, rà soát và yêu cầu tiểu thương, ngư dân thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn phòng chống cháy nổ; tăng cường cảnh báo, hướng dẫn cho ngư dân chú ý, chủ động thực hiện, đồng thời kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành theo quy định PCCC.

Lãnh đạo Đà Nẵng kiểm tra công tác PCCC tại âu thuyền Thọ Quang HUY ĐẠT

Cảnh sát PCCC lên tàu để tuyên truyền cho chủ tàu

Ông Phạm Trung Thành, Phó trưởng BQL Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang cho biết, những ngày qua số lượng tàu đến neo đậu tại âu thuyền dịp Tết tăng lên rất nhiều. Dự kiến có đến 1.500 tàu, thuyền vào neo đậu ở âu thuyền, vượt gấp 3 lần công suất thiết kế khiến âu thuyền Thọ Quang bị quá tải.

Để tăng cường PCCC, BQL Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang đã phối hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC-CNCH (Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TP.Đà Nẵng) làm việc với các chủ tàu khi đến neo đậu, yêu cầu ký cam kết thực hiện nghiêm an toàn giao thông, an ninh trật tự, PCCC, vệ sinh môi trường…

Đội Cảnh sát PCCC-CNCH trên sông lên tàu cá để kiểm tra, nhắc nhở và tuyên truyền để chủ tàu thực hiện PCCC trên tàu ngày cận Tết Nguyên đán HUY ĐẠT

Đặc biệt, ông Thành cho biết đơn vị đã yêu cầu bắt buộc chủ tàu phải bố trí người trông giữ tàu thường xuyên trong quá trình neo đậu, hoạt động tại Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang để đề phòng và phát hiện sự cố cháy nổ, từ đó kịp thời ứng phó.



"Để tăng cường PCCC, trong ngày 25 đến 27 âm lịch (tức từ ngày 4-6.2), BQL Âu thuyền và Cảng cá Thọ Quang sẽ phối hợp cùng Đội Cảnh sát PCCC-CNCH trên sông, Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng tổ chức tuần tra, lên tận tàu để nhắc nhở chủ tàu bố trí, sắp xếp tàu đảm bảo giao thông và các biện pháp an toàn PCCC trước, trong và sau tết", ông Thành thông tin thêm.

Ngày 3.2, trao đổi với Thanh Niên, thiếu tá Lê Tuấn Anh, Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC-CNCH trên sông (Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH, Công an TP.Đà Nẵng) cho biết, những ngày cận tết, khi số lượng phương tiện vào neo đậu ở âu thuyền Thọ Quang tăng lên, cũng là lúc lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH trên sông tăng cường tuần tra, nhắc nhở về công tác phòng, chống cháy nổ.

Tàu cá neo đậu thành từng cụm nên khi có cháy sẽ nhanh chóng cháy lan, gây thiệt hại nặng nề HUY ĐẠT

"Nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ các thiết bị điện, gas trên tàu. Khi có cháy, cùng với ngư lưới cụ trên tàu thì lượng dầu diesel còn trong khoang sẽ là nguyên nhân khiến đám cháy bùng phát rất nhanh. Khó khăn hiện nay là các trang thiết bị phục vụ cho công tác chữa cháy, cứu nạn cứu hộ trên sông vẫn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được thực tiễn. Do đó, khi xảy ra cháy nổ trên tàu, thiệt hại có thể là rất lớn. Khi có cháy, việc tách tàu từ cụm cũng gặp khó do thiếu phương tiện. Do đó, công tác phòng ngừa, tuyên truyền vẫn được đặt lên hàng đầu", thiếu tá Lê Tuấn Anh nói.

Theo Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC-CNCH trên sông, trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán, đơn vị sẽ phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan, đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác trực ban, trực chiến 24/24, sẵn sàng xử lý tình huống cháy, nổ tại âu thuyền Thọ Quang trong dịp tết.