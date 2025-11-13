Audi hé lộ 'chiến mã tốc độ' sẽ chinh chiến tại giải đua Công thức 1

Sau khi bất ngờ xác nhận việc tham gia giải đua Công thức 1 (giải đua xe F1), mới đây tại Trung tâm Trải nghiệm Thương hiệu ở Munich (Đức), Audi vừa hé lộ mẫu xe đua sẽ được sử dụng để chinh chiến tại sân chơi tốc độ này bắt đầu từ năm tới.

Theo đó, mẫu xe đua thể thao được Audi sử dụng tại giải đua xe F1 bắt đầu từ mùa giải 2026 sẽ có tên Audi R26. Chiến mã này mới được hãng giới thiệu dưới dạng xe ý tưởng (concept) để giúp khách hàng cũng như những tín đồ đam mê tốc độ hình dung về thiết kế.

Bản xem trước của mẫu xe đua thể thao được Audi sử dụng tại giải đua xe F1 bắt đầu từ mùa giải 2026 Ảnh: AUDI

R26 là chiếc xe đua Công thức 1 đầu tiên của thương hiệu Audi. Mẫu xe ý tưởng này cung cấp giao diện cơ bản về cách phối màu sắc và thiết kế của bản chính thức sẽ được phát triển hoàn thiện và ra mắt vào tháng 1 năm sau. Bộ nhận diện thương hiệu trên Audi R26 dựa trên triết lý thiết kế mới của Audi với bốn nguyên tắc: rõ ràng, kỹ thuật, thông minh và cảm xúc.

Ông Massimo Frascella, Giám đốc Sáng tạo của Audi, cho biết: "Xe đua Công thức 1 trở thành dự án tiên phong cho bộ nhận diện thương hiệu mới, sẽ được triển khai trong tương lai cho cả đội đua F1 và Audi nói chung". Bảng màu bao gồm titan, đen carbon và sắc đỏ Audi mới được giới thiệu là một phần của bộ nhận diện thương hiệu này, Audi cũng sẽ sử dụng logo bốn vòng tròn màu đỏ, được chọn lọc để nhấn mạnh sự hiện diện của mẫu xe tại giải đua Công thức 1.

Audi cũng sẽ sử dụng logo bốn vòng tròn màu đỏ, được chọn lọc để nhấn mạnh sự hiện diện của mẫu xe tại giải đua Công thức 1 Ảnh: AUDI

Được biết, tham gia giải đua Công thức 1 là một dự án chiến lược của Audi, phản ánh sự đổi mới về công nghệ, văn hóa và tinh thần kinh doanh của thương hiệu. Trước đó, đầu năm nay Audi đã mua lại toàn bộ Tập đoàn Sauber tại Thụy Sĩ, tạo điều kiện để quỹ đầu tư quốc gia Qatar tham gia với tư cách là nhà đầu tư. Dẫn dắt dự án Audi F1 là ông Mattia Binotto - cựu Giám đốc Đội Ferrari và ông Jonathan Wheatley. Cả hai đều là những nhà quản lý Công thức 1 giàu kinh nghiệm, họ sẽ báo cáo trực tiếp cho ông Gernot Dollner, Giám đốc Điều hành Audi. Về mặt tay đua, công ty đang dựa vào sự kết hợp giữa kinh nghiệm của tay đua kỳ cựu người Đức - Nico Hülkenberg và tài năng trẻ người Brazil - Gabriel Bortoleto.

Đua xe Công thức 1 đã là một nền tảng thể thao mang thương hiệu toàn cầu trong nhiều thập kỷ qua. Với hơn 820 triệu người hâm mộ, đây được xem là giải đua xe thể thao phổ biến nhất thế giới. Vào năm 2024, khoảng 1,6 tỉ khán giả truyền hình đã theo dõi các cuộc đua. Giá trị tài chính của các đội đua Công thức 1 lên tới hàng tỉ USD.

Đội đua Audi F1 sẽ chính thức ra mắt công chúng vào tháng 1.2026 Ảnh: AUDI

Nói về tham vọng của Audi khi lấn sân sang giải đua xe Công thức 1, ông Gernot Dollner, Giám đốc Điều hành Audi chia sẻ: "Chúng tôi không tham gia Công thức 1 chỉ để hiện diện. Chúng tôi muốn chiến thắng. Đồng thời, chúng tôi hiểu rằng không thể trở thành một đội đua dẫn đầu Công thức 1 chỉ sau một đêm. Điều này cần thời gian, sự kiên trì và không ngừng đặt câu hỏi về hiện trạng. Đến năm 2030, chúng tôi muốn chiến đấu cho danh hiệu Vô địch thế giới".

Theo kế hoạch, đội đua Audi F1 sẽ chính thức ra mắt công chúng vào tháng 1.2026. Ngay sau đó, những buổi lái thử chính thức đầu tiên với những chiếc xe Công thức 1 thế hệ mới sẽ diễn ra từ cuối tháng 1 tại Barcelona, Tây Ban Nha, Bahrain… Sau đó, đội đua Audi F1 sẽ chính thức tham dự giải đấu đỉnh cao F1 với chặng đua đầu tiên diễn ra tại Melbourne (Úc) từ ngày 6 - 8.3.2026.