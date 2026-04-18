Audition 2026: Từ game 'quốc dân' đến hệ sinh thái esports chuyên nghiệp do VTC phát triển

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
18/04/2026 17:00 GMT+7

Sau hơn hai thập kỷ gắn bó với game thủ Việt, Audition đang bước vào giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ, từng bước định hình hệ sinh thái esports bài bản và hướng tới phát triển bền vững trong năm 2026.

Với hành trình hơn 20 năm và 60 triệu tài khoản, Audition đã khẳng định vị thế "Game vượt thời gian" tại GameVerse 2026.

Trao giải Chung kết Audition Vietnam Championship 2025

Trọng tâm chiến lược của Audition năm 2026 là xây dựng hệ thống giải đấu đa tầng, tạo sân chơi cho vận động viên (VĐV) cọ xát và vươn tầm quốc tế với hai giải đấu tiêu biểu gồm:

  • Audition Vietnam Championship (AVC) 2026: Giải Vô địch Quốc gia (vòng Chung kết diễn ra vào ngày 19.4.2026 tại TP.HCM)
  • Audition Pro League (AUPL): Đấu trường chuyên nghiệp dành cho nội dung đồng đội.

VTC tập trung đầu tư vào VĐV và các Fanclub (Fam) thông qua việc hỗ trợ tập luyện, định hướng xây dựng hình ảnh cá nhân theo tiêu chuẩn quốc tế. Các giải đấu học đường và phong trào cũng được mở rộng để tìm kiếm tài năng trẻ, thúc đẩy sự phát triển toàn diện cả thể chất lẫn tinh thần.

Không chỉ dừng lại ở thi đấu, Audition còn là không gian lan tỏa bản sắc Việt qua âm nhạc và thời trang. Với nền tảng từ SEA Games 33, VTC hướng tới mục tiêu đưa Audition thành bộ môn thể thao, mang về huy chương quốc tế và là cầu nối quảng bá văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển mình quan trọng, đưa Audition từ một tựa game quốc dân trở thành hệ sinh thái esports hàng đầu Việt Nam.

Theo dõi thêm tại: https://au.vtc.vn/

