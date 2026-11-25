Niềm tự hào của Thể thao điện tử Việt Nam và dấu mốc mới của Audition PC

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 là lần đầu tiên Thể thao điện tử được đưa vào chương trình thi đấu tranh huy chương cấp quốc gia. Đây là sự ghi nhận cho sự nỗ lực phát triển của Thể thao điện tử Việt Nam trong thời gian qua. Đồng thời, tạo điều kiện để các vận động viên eSports được tranh tài tại một sân chơi thể thao quy mô lớn.

Đáng chú ý, Audition là một trong những môn vinh dự góp mặt trong danh sách thi đấu chính thức tại Đại hội. Sự kiện này mang ý nghĩa đặc biệt khi diễn ra đúng dịp tựa game bước sang cột mốc 20 năm phát hành và phát triển tại Việt Nam.

Audition từng bước khẳng định vị thế với hệ thống giải đấu ngày càng chuyên nghiệp

Từ một trò chơi âm nhạc, vũ đạo gắn liền với thanh xuân của nhiều thế hệ game thủ, Audition đã từng bước xây dựng cộng đồng người chơi rộng khắp cả nước, phát triển hệ thống giải đấu bài bản và hướng tới mô hình thi đấu chuyên nghiệp. Đặc biệt, việc góp mặt tại SEA Games 33 năm 2025 đã mở ra dấu mốc đáng nhớ, tiếp nối hành trình đưa Audition đến gần hơn với các đấu trường thể thao điện tử quốc gia và khu vực. Việc góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 chính là sự ghi nhận cho hành trình bền bỉ đó, đồng thời khẳng định vị thế của Audition trong hệ sinh thái thể thao điện tử Việt Nam.

8 đội tuyển tranh tài, đại diện cho các địa phương trên cả nước

Từ tháng 6.2026, vòng loại môn Audition đã lần lượt diễn ra tại các địa phương trên khắp cả nước, mở ra hành trình tìm kiếm những đại diện xuất sắc nhất góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026. Trải qua nhiều vòng tranh tài sôi nổi, 8 đội tuyển đã chính thức lộ diện, quy tụ các gương mặt giàu kinh nghiệm từng ghi dấu ấn và những nhân tố mới đầy triển vọng. Sự hội tụ này hứa hẹn tạo nên màn tranh tài hấp dẫn, kịch tính trên hành trình chinh phục huy chương danh giá cho địa phương và đơn vị.

Vòng loại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 môn Audition được diễn ra tại khắp các tỉnh, thành trên cả nước

Cùng điểm tên 8 đội tuyển góp mặt tại Đại hội Thể thao lần thứ X - 2026, gồm:

Hà Nội - HAN

TP.HCM - HCM

Đà Nẵng - DNG

Quảng Ninh - QNI

Hải Phòng - HPG

Công an Nhân dân - CAND

Khánh Hòa - KHO

Cần Thơ - CTH

8 đội tuyển được chia thành hai bảng đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026

Thông qua giải đấu, Audition tiếp tục khẳng định sức lan tỏa trong cộng đồng người chơi trên cả nước. Sự kiện góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện, thi đấu và phát triển cộng đồng Audition tại các địa phương.

Hai ngày tranh tài, chờ đón những nhà vô địch quốc gia

Các nội dung thi đấu của môn Audition tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026 sẽ được tổ chức tập trung tại Hội trường Trường đại học Thể dục Thể thao TP.HCM, trong hai ngày 28 và 29.11.2026.

Cụ thể, ngày 28.11 sẽ diễn ra lễ khai mạc môn Thể thao điện tử - Audition PC và các lượt trận vòng bảng. Chiều 29.11, các đội tuyển sẽ bước vào vòng chung kết với những trận đấu quyết định nhằm xác định thứ hạng chung cuộc và tìm ra chủ nhân của tấm huy chương vàng Đại hội. Chương trình khép lại với lễ trao huy chương và bế mạc.

Những cuộc đối đầu của 8 đội tuyển tại Đại hội hứa hẹn sẽ mang đến bất ngờ gì? Tấm huy chương danh giá sẽ gọi tên đội tuyển nào? Hãy cùng theo dõi và tiếp lửa cho các vận động viên Audition tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X - 2026, diễn ra trong hai ngày 28 - 29.11.2026. Lịch thi đấu, kết quả và những thông tin mới nhất sẽ được cập nhật trên Trang chủ và Fanpage chính thức của Audition Việt Nam: au.vtc.vn