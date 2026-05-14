Audition đoạt giải 'Game Vượt Thời Gian': Biểu tượng thanh xuân của nhiều thế hệ

Đây không chỉ là một giải thưởng - đây là sự tôn vinh xứng đáng cho một huyền thoại đã đồng hành cùng game thủ Việt Nam suốt 20 năm qua.

Từ hiện tượng phòng net đến tựa game quốc dân

Ra mắt từ 2006, Audition nhanh chóng trở thành cơn bão tại các tiệm net. Thế hệ 8x - 9x chắc hẳn không thể quên những buổi chiều tan học chạy thẳng đến quán net, chọn server yêu thích, phối đồ cực chất và "bay" cùng những bản nhạc cực kỳ cuốn.

Audition không đơn thuần là một tựa game nhảy. Đó là sự kết hợp hoàn hảo giữa âm nhạc - thời trang - vũ đạo, giúp người chơi thỏa sức thể hiện cá tính. Từ những điệu nhảy đơn giản đến combo khó nhằn, từ style dễ thương đến cực ngầu, Audition đã trở thành sân chơi văn hóa thực thụ của hàng triệu bạn trẻ Việt Nam.

Audition có mặt tại buổi Quán triệt Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị về Phát triển Văn hóa Việt Nam ẢNH: VTC

Audition khẳng định vị thế trên đấu trường thể thao điện tử

Điều đáng tự hào nhất là Audition đã vượt qua giới hạn của một tựa game giải trí thông thường. Tựa game đã góp mặt và giành được huy chương vàng trong các hoạt động thi đấu tại SEA Games, Audition đã khẳng định tiềm năng của dòng game casual dancing trong hệ sinh thái eSports khu vực. Những màn trình diễn đầy màu sắc trên đấu trường quốc tế không chỉ mang lại tinh thần eSports mãnh liệt cho người chơi mà còn góp phần đưa văn hóa Việt Nam ra thế giới.

Audition Việt Nam giành chức vô địch bộ môn Audition tại SEA Games 33 ẢNH: VTC

Tại GameVerse 2026, giải thưởng "Game Vượt Thời Gian" chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sức sống bền bỉ của Audition. Khi rất nhiều tựa game bom tấn ra mắt rồi lặng lẽ biến mất, Audition vẫn vững vàng, vẫn giữ được cộng đồng trung thành và liên tục tạo ra những giá trị văn hóa tích cực.

Audition được vinh danh "Game Vượt Thời Gian" tại Gameverse 2026 ẢNH: VTC

Lan tỏa văn hóa, gắn kết cộng đồng nhiều thế hệ

Audition đã làm được điều mà ít game nào làm được: trở thành cầu nối văn hóa giữa các thế hệ. Những anh chị 8x - 9x giờ đã đi làm, đã có gia đình vẫn còn giữ nguyên lửa đam mê, trong khi các bạn trẻ Gen Z lại thích thú bởi nhịp điệu sôi động và không khí cộng đồng nồng nhiệt.

Nhiều thế hệ từ 8x - 9x cho tới Gen Z vẫn luôn "cháy" với đam mê cùng Audition

Hơn 20 năm qua, Audition không chỉ mang lại tiếng cười và niềm vui mà còn xây dựng một cộng đồng gắn kết xung quanh âm nhạc, thời trang và đam mê vũ đạo. Đây thực sự là một biểu tượng đại chúng của ngành game Việt Nam.

Audition sẽ tiếp tục tăng tốc và tạo nên những dấu ấn rực rỡ mới

Giải thưởng "Game Vượt Thời Gian" tại GameVerse 2026 là một cột mốc rực rỡ mở ra chương mới cho hành trình của Audition. Tựa game luôn tạo ra sự tươi mới với sự đầu tư mạnh mẽ từ VTC nhất là các hoạt động eSport và văn hóa Việt trong game, đây sẽ là bước tiến lớn để tinh thần eSport được thổi bùng cũng như lan tỏa văn hóa Việt trong không gian số và thị trường quốc tế.

