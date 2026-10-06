Audition tỏa sáng rực rỡ tại Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội 2026

Game quốc dân góp mặt tại sân chơi văn hóa quốc tế

Tháng 10.2026, Hoàng thành Thăng Long trở thành điểm hội tụ của những sắc màu văn hóa tại Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, quy tụ 50 quốc gia, tổ chức quốc tế và doanh nghiệp cùng hàng loạt không gian văn hóa, ẩm thực và nghệ thuật.

Giữa không gian giao thoa ấy, Audition vinh dự góp mặt là một trong những tựa game đại diện cho sức sáng tạo của ngành công nghiệp văn hóa số Việt Nam, mang câu chuyện 20 năm của game quốc dân đến gần hơn với công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.

Audition vinh dự là một trong số ít tựa game được tham gia Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ hai

Ra mắt tại Việt Nam từ năm 2006, Audition đã đồng hành cùng hơn 60 triệu người chơi, trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ trẻ. Với âm nhạc thời thượng, thời trang độc đáo và cộng đồng sôi động, Audition luôn là nơi kết nối những tâm hồn đồng điệu. Góp mặt tại Lễ hội Văn hóa, không gian Audition đưa khách tham quan sống lại ký ức rực rỡ và hòa mình vào không gian văn hóa số đầy tự hào.

Văn hóa Việt đậm nét trong Audition

Trong hành trình 20 năm, Audition đã đưa nhiều giá trị văn hóa Việt vào thế giới game, từ những bộ Áo tấc, Áo ngũ thân, Áo dài đến Sàn nhảy Hoa Sen, để văn hóa truyền thống hiện diện sống động trong từng nhịp điệu tuổi trẻ.

Audition đã đưa những giá trị văn hóa truyền thống Việt hòa quyện sinh động vào thế giới game

Từ những giá trị truyền thống ấy, Audition từng bước mở rộng hành trình ra sân chơi quốc tế. Sự xuất hiện tại SEA Games 33 và đăng cai Audition Grand Esports 2026 tại Hà Nội đã đưa bản sắc văn hóa Việt đến gần hơn với bạn bè khu vực. Hình ảnh vận động viên Việt Nam khoác Việt phục truyền thống thi đấu và giành ngôi vị cao nhất đã khiến bạn bè quốc tế trầm trồ.

Những dấu ấn danh giá tại Vietnam GameVerse với các hạng mục "Cộng đồng game được yêu thích nhất" và "Game Vượt thời gian" là minh chứng cho sức sống trường tồn và sứ mệnh lan tỏa bản sắc Việt ra toàn cầu.

Không gian văn hóa ấn tượng của Audition tại Lễ hội Văn hóa thế giới

Nếu văn hóa truyền thống là khởi đầu, công nghệ và sáng tạo chính là cách Audition đưa giá trị ấy đến gần công chúng tại Lễ hội Văn hóa thế giới 2026. Điểm nhấn là khu vực Photobooth AI thu hút đông đảo bạn trẻ xếp hàng để hóa thân thành vũ công lộng lẫy, cùng các hoạt động check-in và minigame độc đáo.

Hàng nghìn khách tham quan, trải nghiệm tại gian hàng Audition

Một trong những khoảnh khắc bùng nổ và xúc động nhất tại sự kiện là màn trình diễn Audition Heritage Show - sự kết hợp giữa văn hóa truyền thống và tinh thần hiện đại. Mở đầu bằng những trò chơi dân gian và âm hưởng văn hóa Việt, tiết mục dần chuyển mình qua âm nhạc, thời trang và những bước nhảy hiện đại. Hơn 50 bộ trang phục đặc sắc trong game được trình diễn giữa không gian văn hóa thế giới, nhận lại những tràng vỗ tay không ngớt cùng ánh mắt nể phục từ bạn bè quốc tế. Khép lại hành trình là hình ảnh thế hệ trẻ Việt Nam tự tin bước ra thế giới, mang theo bản sắc riêng nhưng sẵn sàng hội nhập và kết nối.

Hơn 50 bộ trang phục đậm chất văn hóa trong game được trình diễn giữa không gian văn hóa quốc tế

Audition dùng âm nhạc, thời trang và công nghệ để lan tỏa văn hóa Việt

Đó cũng chính là cách Audition theo đuổi tinh thần "Làm game chính là làm văn hóa": đưa di sản đến gần người trẻ bằng chính ngôn ngữ mà họ yêu thích, để văn hóa không chỉ được gìn giữ mà còn tiếp tục được sáng tạo và lan tỏa.

Qua hơn 20 năm, Audition đã khẳng định vị thế là một không gian văn hóa số của Việt Nam, nơi âm nhạc, thời trang và những bước nhảy trở thành ngôn ngữ kết nối các thế hệ. Đặc biệt, Nhà phát hành VTC cũng là đơn vị làm game duy nhất xuất hiện tại không gian này, khẳng định khát khao cống hiến vì nền văn hóa số nước nhà.

Tại Lễ hội Văn hóa thế giới 2026, Audition trở thành biểu tượng lan tỏa bản lĩnh và niềm tự hào Việt Nam vươn tầm quốc tế. Khép lại hành trình tại Hoàng thành Thăng Long, tựa game sẽ tiếp tục tiến bước đến Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X vào tháng 11.2026, hứa hẹn mang theo nhiệt huyết tuổi trẻ bùng nổ trên những chặng đường mới.

Tham gia ngay không gian văn hóa số của Audition tại: https://au.vtc.vn/



