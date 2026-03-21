Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ

Audition tỏa sáng tại Hall of Fame 2026 với loạt danh hiệu ấn tượng

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
21/03/2026 10:00 GMT+7

Tại Lễ vinh danh Đại sảnh Vinh quang 2026 do Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) tổ chức ngày 18.3, bộ môn Audition đã liên tiếp được xướng tên ở nhiều hạng mục quan trọng, khẳng định vị thế trong hệ thống Thể thao điện tử Việt Nam.

Ở hạng mục Esports Awards, Audition được vinh danh "Bộ môn Thể thao điện tử thương hiệu quốc gia", ghi nhận hành trình phát triển bền bỉ và sức lan tỏa rộng khắp. Danh hiệu này đồng thời khẳng định giá trị của hệ sinh thái từ cộng đồng, vận động viên đến hệ thống giải đấu.

Audition tỏa sáng tại Hall of Fame 2026 với loạt danh hiệu ấn tượng - Ảnh 1.

Audition được vinh danh là "Bộ môn Thể thao điện tử thương hiệu quốc gia"

Danh hiệu "Vận động viên Thể thao điện tử tiêu biểu" đã gọi tên Lê Thị Hoài Phương với nhiều thành tích nổi bật, trong đó có 2 huy chương vàng SEA Games 33, góp phần nâng tầm hình ảnh vận động viên Audition trên đấu trường chuyên nghiệp.

Sự kiện cũng đánh dấu bước tiến trong hành trình chuyên nghiệp hóa khi 13 vận động viên được phong Kiện tướng, cùng 6 vận động viên quốc gia, 16 vận động viên nhận chứng nhận chuyên môn và 2 huấn luyện viên quốc gia được vinh danh.

Tiếp nối những thành công này, Audition góp mặt tại GameVerse 2026 với 4 đề cử quan trọng, trong đó có "Game Vượt Thời Gian". Với hành trình phát triển bền bỉ và cộng đồng gắn bó, Audition tiếp tục là ứng cử viên sáng giá, sẵn sàng viết tiếp hành trình tự hào của Thể thao điện tử Việt Nam.

Khám phá thêm chủ đề

Audition Hall of Fame 2026 Lễ vinh danh Đại sảnh Vinh quang 2026 Bộ môn Thể thao điện tử thương hiệu quốc gia
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận