Audition tỏa sáng tại Hall of Fame 2026 với loạt danh hiệu ấn tượng

Ở hạng mục Esports Awards, Audition được vinh danh "Bộ môn Thể thao điện tử thương hiệu quốc gia", ghi nhận hành trình phát triển bền bỉ và sức lan tỏa rộng khắp. Danh hiệu này đồng thời khẳng định giá trị của hệ sinh thái từ cộng đồng, vận động viên đến hệ thống giải đấu.

Audition được vinh danh là "Bộ môn Thể thao điện tử thương hiệu quốc gia"

Danh hiệu "Vận động viên Thể thao điện tử tiêu biểu" đã gọi tên Lê Thị Hoài Phương với nhiều thành tích nổi bật, trong đó có 2 huy chương vàng SEA Games 33, góp phần nâng tầm hình ảnh vận động viên Audition trên đấu trường chuyên nghiệp.

Sự kiện cũng đánh dấu bước tiến trong hành trình chuyên nghiệp hóa khi 13 vận động viên được phong Kiện tướng, cùng 6 vận động viên quốc gia, 16 vận động viên nhận chứng nhận chuyên môn và 2 huấn luyện viên quốc gia được vinh danh.

Tiếp nối những thành công này, Audition góp mặt tại GameVerse 2026 với 4 đề cử quan trọng, trong đó có "Game Vượt Thời Gian". Với hành trình phát triển bền bỉ và cộng đồng gắn bó, Audition tiếp tục là ứng cử viên sáng giá, sẵn sàng viết tiếp hành trình tự hào của Thể thao điện tử Việt Nam.