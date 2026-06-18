Audition trở thành môn thi đấu tại Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ X

Đại hội Thể thao toàn quốc là sự kiện thể thao đa môn lớn bậc nhất cả nước, diễn ra định kỳ 4 năm một lần. Năm nay, bước sang kỳ tổ chức lần X, Đại hội nhận sự chủ trì trực tiếp từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phối hợp cùng Cục Thể dục thể thao Việt Nam và các địa phương đăng cai tổ chức. Không chỉ là nơi hội tụ những vận động viên xuất sắc nhất đại diện cho các tỉnh, thành phố trên cả nước, Đại hội còn là dịp ghi dấu những cột mốc quan trọng của thể thao Việt Nam qua từng giai đoạn phát triển.

Điểm nhấn trong kỳ Đại hội lần thứ X năm nay, Audition - tựa game thể thao điện tử giải trí hàng đầu Việt Nam - chính thức là một trong ba bộ môn thuộc nội dung Thể thao điện tử được lựa chọn đưa vào chương trình thi đấu của Đại hội. Đây là lần đầu tiên trong gần hai thập kỷ phát triển tại Việt Nam, Audition được góp mặt trong ngày hội thể thao lớn bậc nhất cả nước, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trên hành trình trở thành bộ môn thể thao điện tử chính thống.

Audition Việt Nam trở thành môn thi đấu tranh huy chương tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Ra mắt tại thị trường Việt Nam từ năm 2006, tính đến thời điểm hiện tại, Audition không chỉ là một tựa game giải trí đơn thuần mà đã trở thành một biểu tượng gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người chơi.

Tại Vietnam GameVerse 2026, Audition tự hào được vinh danh ở hạng mục "Game Vượt Thời Gian". Đây chính là minh chứng rõ ràng nhất cho những nỗ lực không ngừng trong việc đổi mới nội dung, phát triển cộng đồng và duy trì vị thế của một trong những tựa game huyền thoại.

Giải thưởng "Game Vượt Thời Gian" tại GameVerse 2026 là một cột mốc rực rỡ mở ra chương mới cho hành trình của Audition

Trong lĩnh vực thể thao điện tử, Audition cũng ghi dấu ấn quan trọng khi giành được huy chương vàng tại các hoạt động thi đấu tại SEA Games 33. Thành tích này của Audition đã mở ra một hành trình phát triển và từng bước khẳng định vị thế trong hệ sinh thái thể thao điện tử hiện đại.

Đội tuyển Esports Audition Việt Nam giành chiến thắng tại SEA Games 33

Tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, nhà phát hành VTC sẽ phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao các địa phương tổ chức vòng sơ loại Audition tại 7 tỉnh, thành phố trên cả nước, gồm Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh, Đà Nẵng, Nha Trang, TP.HCM và Cần Thơ. Những vận động viên xuất sắc nhất sẽ đại diện địa phương tham dự vòng chung kết toàn quốc dự kiến diễn ra vào tháng 11 tại TP.HCM.

Vòng sơ loại Esports Audition hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026

Không phân biệt bạn là người chơi kỳ cựu hay mới bắt đầu, chỉ cần có đam mê, sự nỗ lực và quyết tâm, cánh cửa đến với đấu trường Esports Audition đều rộng mở. Việc xây dựng lộ trình tuyển chọn từ địa phương đến cấp quốc gia không chỉ thể hiện sự nghiêm túc trong công tác tổ chức, mà còn cho thấy quyết tâm của VTC trong việc phát triển Audition theo định hướng thể thao điện tử chuyên nghiệp, từng bước khẳng định vị thế của bộ môn thể thao điện tử chính thống.