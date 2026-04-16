Audition vào chung kết GameVerse 2026, giữ vững vị trí hàng đầu 'Game Vượt Thời Gian'

16/04/2026 18:00 GMT+7

Sau vòng loại với sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng, Audition chính thức vào chung kết 'Game Vượt Thời Gian' tại GameVerse 2026 và đang giữ vị trí hàng đầu bảng xếp hạng.

Audition vào chung kết GameVerse 2026, giữ vững vị trí hàng đầu 'Game Vượt Thời Gian' - Ảnh 1.

Audition chính thức góp mặt trong chung kết hạng mục “Game Vượt Thời Gian” tại Game Awards 2026

Bước vào chặng đua cuối, Audition - Nhịp Điệu Cuộc Sống ghi nhận lượng bình chọn ấn tượng, liên tục duy trì TOP đầu. Kết quả này khẳng định sức hút bền vững của tựa game cùng sự đồng hành của nhiều thế hệ game thủ Việt.

Ra mắt từ năm 2006 bởi VTC, Audition đã có gần hai thập kỷ phát triển, trở thành biểu tượng của dòng game casual dancing tại Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở giải trí, Audition còn là không gian kết nối âm nhạc, thời trang và cảm xúc, gắn liền với thanh xuân của thế hệ 8x, 9x và tiếp tục chinh phục người chơi trẻ.

Dấu ấn nổi bật là việc Audition trở thành bộ môn thi đấu tại SEA Games 33 (2025), nơi đội tuyển Việt Nam giành 2 Huy chương vàng và 2 Huy chương bạc. Thành tích này góp phần khẳng định vị thế eSports Việt Nam và đưa Audition vươn ra quốc tế như một cầu nối văn hóa hiện đại.

Tháng 3.2026, Audition tiếp tục được vinh danh "Bộ môn Thể thao điện tử thương hiệu quốc gia" tại Hall of Fame do VIRESA tổ chức.

Hiện vòng chung kết đang diễn ra, người chơi có thể bình chọn để đưa Audition chạm tới danh hiệu "Game Vượt Thời Gian" tại: au.vtc.vn/auvote2026

Khám phá thêm chủ đề

Audition GameVerse 2026 Game Vượt Thời Gian chung kết 'Game Vượt Thời Gian' VTC
