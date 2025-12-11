Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Game

Audition Việt Nam 'nhuộm đỏ' toàn server - Tiếp lửa cho SEA Games 33

Thông Tin Dịch vụ
Thông Tin Dịch vụ
11/12/2025 12:00 GMT+7

Ngay khi SEA Games 33 chính thức khai mạc và Đội tuyển Audition Việt Nam bắt đầu hành trình tranh tài từ ngày 10.12.2025, Audition đã tung bản cập nhật 'cổ vũ' cực kỳ hấp dẫn.

Toàn bộ Thành Phố Vũ Hội như biến thành một sân vận động ảo khổng lồ, phủ sắc đỏ sao vàng để hàng triệu vũ công cùng gửi gắm tiếng reo hò đến các tuyển thủ đang chuẩn bị thi đấu tại Bangkok (Thái Lan).

Audition Việt Nam ‘nhuộm đỏ’ toàn server - Tiếp lửa cho SEA Games 33 - Ảnh 1.

Diện mạo mới của Audition Việt Nam

ẢNH: VTC

Trang phục cổ động mới - Miễn phí, rực rỡ cờ Tổ quốc

Một chiếc áo ẩn hoàn toàn mới lấy cảm hứng trực tiếp từ quốc kỳ Việt Nam đã xuất hiện. Không bán bằng tiền hay kim cương, item này được VTC dành tặng miễn phí 100% cho cộng đồng qua chuỗi sự kiện cổ vũ trên fanpage và trang chủ chính thức. Chỉ cần tham gia là bạn đã có ngay "chiếc áo đấu" để cùng hàng triệu người khác tiếp sức cho đội tuyển.

Audition Việt Nam ‘nhuộm đỏ’ toàn server - Tiếp lửa cho SEA Games 33 - Ảnh 2.

Trang phục mới cho toàn bộ người chơi

ẢNH: VTC

Sàn nhảy hiphop "lột xác" với thông điệp đoàn kết

Sàn hiphop quen thuộc giờ đây mang diện mạo hoàn toàn mới: bức tường được sơn lại sắc đỏ rực, background tràn ngập cờ Việt Nam và dòng chữ lớn "Một nhịp điệu - Một Việt Nam". Mỗi bước nhảy, mỗi combo perfect trên sàn này giờ đây không chỉ là điểm số, mà còn là tiếng cổ vũ vang dội gửi thẳng đến các tuyển thủ đang tranh huy chương.

Audition Việt Nam ‘nhuộm đỏ’ toàn server - Tiếp lửa cho SEA Games 33 - Ảnh 3.

Sàn nhảy Hiphop với background cổ động Audition tại SEA Games 33

ẢNH: VTC

Thành phố vũ hội biến thành cầu trường ảo lớn nhất Đông Nam Á

Bước vào game, bạn sẽ thấy banner Audition tại SEA Games 33 treo khắp mọi ngóc ngách, từ quảng trường trung tâm đến từng con phố nhỏ. Toàn bộ không gian như đang hô vang khẩu hiệu "SEA Games ơi! Audition Việt Nam đến đây!" - biến từng góc game thành khán đài cuồng nhiệt, nơi mọi vũ công đều là cổ động viên thực thụ.

Cùng nhảy, cùng cổ vũ - Gửi sức mạnh đến đội tuyển quốc gia

Chỉ cần đăng nhập ngay hôm nay, mặc áo cổ động, nhảy trên sàn mới và chia sẻ ảnh kèm hashtag #AuditionSEAGames33, bạn đã trực tiếp góp một phần sức mạnh tinh thần cho 6 tuyển thủ Việt Nam đang thi đấu cá nhân nam, cá nhân nữ và đồng đội vào ngày 12.12.2025.

Audition Việt Nam ‘nhuộm đỏ’ toàn server - Tiếp lửa cho SEA Games 33 - Ảnh 4.

Bản cập nhật Audition hấp dẫn nhất hiện nay

ẢNH: VTC

Audition không chỉ là một tựa game, mà lúc này đã trở thành cầu nối cảm xúc lớn nhất giữa cộng đồng và đội tuyển quốc gia.

Chúc Đội tuyển Audition Việt Nam thi đấu bùng nổ, tự tin chinh phục tấm huy chương SEA Games 33 lịch sử!

Người hâm mộ có thể xem trực tiếp các trận đấu tại các đường link dưới đây

Fanpage Audition Esports Việt Nam: https://www.facebook.com/audition.esportsvn

Website Audition SEA Games 33: https://au.vtc.vn/seagames33

Trải nghiệm Audition ngay: https://au.vtc.vn/dangkyau

Khám phá thêm chủ đề

Audition Việt Nam SEA Games 33 Đội tuyển Audition Việt Nam VTC
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận