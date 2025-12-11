Audition Việt Nam 'nhuộm đỏ' toàn server - Tiếp lửa cho SEA Games 33

Toàn bộ Thành Phố Vũ Hội như biến thành một sân vận động ảo khổng lồ, phủ sắc đỏ sao vàng để hàng triệu vũ công cùng gửi gắm tiếng reo hò đến các tuyển thủ đang chuẩn bị thi đấu tại Bangkok (Thái Lan).

Diện mạo mới của Audition Việt Nam ẢNH: VTC

Trang phục cổ động mới - Miễn phí, rực rỡ cờ Tổ quốc

Một chiếc áo ẩn hoàn toàn mới lấy cảm hứng trực tiếp từ quốc kỳ Việt Nam đã xuất hiện. Không bán bằng tiền hay kim cương, item này được VTC dành tặng miễn phí 100% cho cộng đồng qua chuỗi sự kiện cổ vũ trên fanpage và trang chủ chính thức. Chỉ cần tham gia là bạn đã có ngay "chiếc áo đấu" để cùng hàng triệu người khác tiếp sức cho đội tuyển.

Trang phục mới cho toàn bộ người chơi ẢNH: VTC

Sàn nhảy hiphop "lột xác" với thông điệp đoàn kết

Sàn hiphop quen thuộc giờ đây mang diện mạo hoàn toàn mới: bức tường được sơn lại sắc đỏ rực, background tràn ngập cờ Việt Nam và dòng chữ lớn "Một nhịp điệu - Một Việt Nam". Mỗi bước nhảy, mỗi combo perfect trên sàn này giờ đây không chỉ là điểm số, mà còn là tiếng cổ vũ vang dội gửi thẳng đến các tuyển thủ đang tranh huy chương.

Sàn nhảy Hiphop với background cổ động Audition tại SEA Games 33 ẢNH: VTC

Thành phố vũ hội biến thành cầu trường ảo lớn nhất Đông Nam Á

Bước vào game, bạn sẽ thấy banner Audition tại SEA Games 33 treo khắp mọi ngóc ngách, từ quảng trường trung tâm đến từng con phố nhỏ. Toàn bộ không gian như đang hô vang khẩu hiệu "SEA Games ơi! Audition Việt Nam đến đây!" - biến từng góc game thành khán đài cuồng nhiệt, nơi mọi vũ công đều là cổ động viên thực thụ.

Cùng nhảy, cùng cổ vũ - Gửi sức mạnh đến đội tuyển quốc gia

Chỉ cần đăng nhập ngay hôm nay, mặc áo cổ động, nhảy trên sàn mới và chia sẻ ảnh kèm hashtag #AuditionSEAGames33, bạn đã trực tiếp góp một phần sức mạnh tinh thần cho 6 tuyển thủ Việt Nam đang thi đấu cá nhân nam, cá nhân nữ và đồng đội vào ngày 12.12.2025.

Bản cập nhật Audition hấp dẫn nhất hiện nay ẢNH: VTC

Audition không chỉ là một tựa game, mà lúc này đã trở thành cầu nối cảm xúc lớn nhất giữa cộng đồng và đội tuyển quốc gia.

Chúc Đội tuyển Audition Việt Nam thi đấu bùng nổ, tự tin chinh phục tấm huy chương SEA Games 33 lịch sử!

Người hâm mộ có thể xem trực tiếp các trận đấu tại các đường link dưới đây

Fanpage Audition Esports Việt Nam: https://www.facebook.com/audition.esportsvn

Website Audition SEA Games 33: https://au.vtc.vn/seagames33

Trải nghiệm Audition ngay: https://au.vtc.vn/dangkyau