Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Game

Audition Vietnam Championship 2025: Nhà vô địch cầm vé thi đấu SEA Games 33

Thông tin dịch vụ
Thông tin dịch vụ
30/10/2025 14:00 GMT+7

Sau hai ngày thi đấu đầy sôi động, Audition Vietnam Championship (AVC) 2025 đã chính thức tìm ra nhà vô địch toàn quốc - Demo. Sự kiện được tổ chức tại Hà Nội, quy tụ 35 vận động viên xuất sắc đến từ khắp các tỉnh thành và hàng trăm khán giả cổ vũ cuồng nhiệt.

Giải đấu eSports tầm cỡ quốc gia

Audition Vietnam Championship 2025 tự hào là giải đấu do VTC phối hợp cùng Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam (VIRESA) tổ chức. Bên cạnh đó AVC 2025 còn nhận được sự ủng hộ từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đây là minh chứng rõ nét cho sự chuyên nghiệp hóa của eSports tại Việt Nam.

Audition Vietnam Championship 2025: Nhà vô địch cầm vé thi đấu SEA Games 33 - Ảnh 1.

Với tổng giá trị giải thưởng 1 tỉ đồng, giải đấu không chỉ mang đến một sân chơi cạnh tranh lành mạnh mà còn đóng vai trò là vòng tuyển chọn đại diện Việt Nam tham dự SEA Games 33.

Audition Việt Nam - hành trình từ phong trào đến chuyên nghiệp

Từ những giải fanclub nhỏ lẻ, Audition Việt Nam nay đã có hệ thống giải đấu đa tầng, được tổ chức quy củ, chuyên nghiệp với sự giám sát và công nhận của VIRESA. Nhà phát hành VTC đã đầu tư mạnh mẽ để xây dựng đội ngũ huấn luyện viên, lịch tập huấn, phân tích đối thủ, và chế độ rèn luyện thể lực cho các vận động viên Audition.

Audition Vietnam Championship 2025: Nhà vô địch cầm vé thi đấu SEA Games 33 - Ảnh 2.

Demo - từ một game thủ cộng đồng, nay trở thành vận động viên quốc gia, là hình ảnh tiêu biểu cho sự trưởng thành của eSports Việt Nam.

Chinh phục SEA Games 33 - khẳng định vị thế eSports Việt

Thành công của Audition Vietnam Championship 2025 không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng Audition mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam trong bản đồ eSports khu vực.

Audition Vietnam Championship 2025: Nhà vô địch cầm vé thi đấu SEA Games 33 - Ảnh 3.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội tuyển Audition Việt Nam hứa hẹn sẽ là một trong những nhân tố nổi bật tại SEA Games 33, mang theo tinh thần "eSports toàn cầu - Một cộng đồng - Một nhịp điệu" và góp phần đem về những thành tích ấn tượng cho thể thao điện tử nước nhà.

Chi tiết xem tại: https://au.vtc.vn

Khám phá thêm chủ đề

Audition Vietnam Championship 2025 AVC Demo SEA Games 33
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận