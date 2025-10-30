Audition Vietnam Championship 2025: Nhà vô địch cầm vé thi đấu SEA Games 33

Giải đấu eSports tầm cỡ quốc gia

Audition Vietnam Championship 2025 tự hào là giải đấu do VTC phối hợp cùng Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam (VIRESA) tổ chức. Bên cạnh đó AVC 2025 còn nhận được sự ủng hộ từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, đây là minh chứng rõ nét cho sự chuyên nghiệp hóa của eSports tại Việt Nam.

Với tổng giá trị giải thưởng 1 tỉ đồng, giải đấu không chỉ mang đến một sân chơi cạnh tranh lành mạnh mà còn đóng vai trò là vòng tuyển chọn đại diện Việt Nam tham dự SEA Games 33.

Audition Việt Nam - hành trình từ phong trào đến chuyên nghiệp

Từ những giải fanclub nhỏ lẻ, Audition Việt Nam nay đã có hệ thống giải đấu đa tầng, được tổ chức quy củ, chuyên nghiệp với sự giám sát và công nhận của VIRESA. Nhà phát hành VTC đã đầu tư mạnh mẽ để xây dựng đội ngũ huấn luyện viên, lịch tập huấn, phân tích đối thủ, và chế độ rèn luyện thể lực cho các vận động viên Audition.

Demo - từ một game thủ cộng đồng, nay trở thành vận động viên quốc gia, là hình ảnh tiêu biểu cho sự trưởng thành của eSports Việt Nam.

Chinh phục SEA Games 33 - khẳng định vị thế eSports Việt

Thành công của Audition Vietnam Championship 2025 không chỉ là niềm tự hào của cộng đồng Audition mà còn khẳng định vị thế của Việt Nam trong bản đồ eSports khu vực.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đội tuyển Audition Việt Nam hứa hẹn sẽ là một trong những nhân tố nổi bật tại SEA Games 33, mang theo tinh thần "eSports toàn cầu - Một cộng đồng - Một nhịp điệu" và góp phần đem về những thành tích ấn tượng cho thể thao điện tử nước nhà.

Chi tiết xem tại: