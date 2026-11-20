Không gian thi đấu được đầu tư chuyên nghiệp tại Chung kết Audition Pro League 2026

Ngày chung kết thực sự trở thành bữa tiệc cảm xúc dành cho cộng đồng Audition. Không khí tại hội trường liên tục được đẩy lên cao với những trận đấu căng thẳng, những màn rượt đuổi điểm số và sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả. Các tuyển thủ đã vận dụng tối đa kỹ năng cá nhân, tốc độ và khả năng phối hợp cùng đồng đội để tạo nên những màn trình diễn mãn nhãn.

YOLO 3 và BADBOY 1 chạm tay vào ngôi vương

Tại hạng chuyên nghiệp (AUPL), YOLO 3 đã xuất sắc giành ngôi vị quán quân sau chiến thắng trước YOLO 1 - nhà vô địch AUPL 2025 và cũng là đội tuyển cùng màu áo YOLO. Trong khi đó, ở hạng bán chuyên (AUSL), BADBOY 1 có màn thể hiện thuyết phục, duy trì phong độ ổn định để giành chức vô địch.

YOLO 3 nhận được giải thưởng trị giá 60 triệu đồng cùng 60.000 Vcoin cho thành quả xứng đáng tại AUPL 2026

Đáng chú ý, cả hai đội tuyển giành chức vô địch AUPL và AUSL 2026 đều có thành viên từng tham dự SEA Games 33 tại Thái Lan đó là Tô Ý Linh (YOLO 3) và Hoài Phương (BADBOY 1). Việc các tuyển thủ tiếp tục thi đấu, duy trì phong độ và gặt hái thành tích tại hệ thống giải quốc gia cho thấy tinh thần rèn luyện bền bỉ, không ngừng hoàn thiện bản thân để chinh phục những mục tiêu mới. Đây cũng là những nhân tố góp phần duy trì chất lượng chuyên môn và thúc đẩy sự phát triển của thể thao điện tử Audition Việt Nam.

Phần thưởng dành cho nhà vô địch AUSL 2026 là 15 triệu đồng cùng 15.000 Vcoin từ nhà phát hành

Chia sẻ sau đăng quang, các tuyển thủ không giấu được niềm vui và những cảm xúc đặc biệt:

Mình thấy trận chung kết rất căng thẳng, 2 đội thi đấu rất tốt, dù có chút tiếc nuối trong ván đầu nhưng bọn mình đã nhanh chóng lấy lại tinh thần để dành được chiến thắng này .

. Mình rất vui khi lần thứ 2 được mang cúp về cho bản thân cũng như là Fam của mình .

. Bọn mình sẽ cố gắng giữ vững phong độ. Nếu được tiến ra thế giới, bọn mình sẽ mang theo màu cờ sắc áo của Việt Nam để chứng minh Việt Nam là 1 cường quốc về Audition.

Những chia sẻ này không chỉ thể hiện niềm vui mà còn cho thấy tinh thần quyết tâm, khát vọng chinh phục những mục tiêu xa hơn của các tuyển thủ Audition.

Từ Bắc đến Nam, eSports Audition lan tỏa đam mê, kết nối cộng đồng

Chung kết AUPL - AUSL 2026 là dịp để cộng đồng Audition từ khắp các tỉnh thành cùng hội tụ tại Hà Nội. Dù khoảng cách địa lý khác nhau, các tuyển thủ, fanclub và người chơi qua nhiều thế hệ vẫn cùng gặp gỡ, cổ vũ và chia sẻ niềm đam mê chung eSport Audition. Chính sự đồng hành ấy đã góp phần thắt chặt kết nối, đưa cộng đồng Audition ngày càng gắn bó và phát triển lớn mạnh.

Đông đảo người hâm mộ có mặt tại OEG Stadium để cổ vũ các tuyển thủ

Tiếp nối hành trình eSports, hướng tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X

AUPL - AUSL 2026 vừa khép lại, nhưng các tuyển thủ Audition sẽ không phải chờ lâu để bước vào thử thách tiếp theo. Trong hai ngày 28 - 29.11, môn thi đấu thể thao điện tử - Audition PC sẽ chính thức góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026, cùng các môn thể thao điện tử khác góp mặt tại một trong những sự kiện thể thao quy mô lớn nhất cả nước.

Ngày 28.11: Khai mạc môn thể thao điện tử - Audition PC và thi đấu vòng loại

Ngày 29.11: Thi đấu chung kết - trao giải và bế mạc

Từ những trận đấu tại AUPL - AUSL đến sân chơi mang tầm vóc quốc gia, mỗi giải đấu đều là một cơ hội để các tuyển thủ tích lũy kinh nghiệm, khẳng định bản thân và tiến gần hơn tới những mục tiêu lớn. Với Audition, lần góp mặt tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X không chỉ là một dấu mốc đáng nhớ mà còn là dịp để cộng đồng cùng chứng kiến những màn tranh tài ở một sân chơi hoàn toàn mới.

Tháng 11 vẫn còn một cuộc hẹn lớn đang chờ đón! Hãy cùng theo dõi và cổ vũ cho các vận động viên Audition tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026. Chúc các tuyển thủ giữ vững phong độ, thi đấu hết mình và mang về những thành tích thật tự hào!

Hãy cùng theo dõi hành trình của Audition tại đấu trường quốc gia và cổ vũ cho các đội tuyển tại: https://au.vtc.vn/