‘Avatar 2’ tung trailer mãn nhãn, trở lại sau 13 năm

Năm 2009, Avatar ra đời dưới bàn tay nhào nặn của đạo diễn James Cameron và trở thành bộ phim ăn khách nhất mọi thời đại. Sau 13 năm “thai nghén” trong sự chờ đợi của giới mộ điệu điện ảnh trên khắp thế giới, siêu bom tấn khoa học viễn tưởng này đã chính thức trở lại, với phần hai mang tên Avatar: The way of water. Mới đây, nhà sản xuất cho tung trailer đầu tiên của bộ phim khiến người hâm mộ vô cùng háo hức.

Đúng như cái tên “The way of water” (dòng chảy của nước), trailer Avatar 2 chiêu đãi người xem những hình ảnh mãn nhãn về phần chưa được biết tới của hành tinh diệu kì Pandora: thế giới đại dương. Từng khung hình lần lượt đưa khán giả đi qua những bãi biển, vùng vịnh đẹp mê hồn, thả mình phiêu lưu với cảm giác bay trên mặt nước, lặn xuống lòng sâu của biển cả. Bên cạnh đó, nhiều sinh vật biển kỳ bí của Pandora cũng lần đầu được giới thiệu, mang đến cho người xem cảm giác của một cuộc phiêu lưu thám hiểm thực thụ.

Có thể thấy, trailer Avatar 2 lần này tập trung mô tả vẻ đẹp thiên nhiên và toát lên tinh thần lãng mạn nhờ nhịp độ chậm rãi, âm nhạc du dương. Câu chuyện của Avatar: The way of water lấy bối cảnh 10 năm sau những sự kiện xảy ra ở phần đầu tiên, sau cuộc xâm lăng của con người. Phim kể câu chuyện về gia đình của Jake Sully (Sam Worthington thủ vai) cùng công chúa Neytiri (Zoe Saldana) sau khi họ đã có con. Lúc bấy giờ, cuộc sống của tộc người Navi ít nhiều cũng đã có sự thay đổi.





Nhiều chi tiết trong trailer gợi sự tò mò cho khán giả. Việc một bộ phận Navi cầm súng chiến đấu và ăn mặc như người trái đất khiến người xem đặt ra nghi vấn liệu cư dân ở hành tinh này đang tiếp thu những phương thức vũ trang của con người sau cuộc chiến khốc liệt 10 năm trước? Khán giả cũng tò mò về nguyên do đằng sau những phân đoạn thủy chiến nảy lửa “nhá hàng” ở phần cuối trailer. Dù cốt truyện chưa được hé lộ nhiều nhưng khả năng cao Avatar 2 sẽ tập trung truyền tải thông điệp về sức mạnh của tình thân gia đình. Cụ thể qua câu nói của nam chính Jake Sully: “Gia đình chính là pháo đài của chúng tôi”.

Suốt 13 năm qua, đạo diễn James Cameron đã dày công nghiên cứu kịch bản, kĩ xảo để hiện thực hóa những ý tưởng táo bạo nhất về thế giới của người Navi cùng cuộc chiến sinh tồn đầy bi hùng của họ. Không chỉ hứa hẹn mang đến đại tiệc kỹ xảo, âm thanh, câu chuyện mới, Avatar 2 còn được mong chờ hơn bao giờ hết khi có dàn sao hạng A góp mặt vào danh sách diễn viên. Những cái tên mới gia nhập siêu bom tấn lần này là Kate Winslet, Dương Tử Quỳnh và Vin Diesel. Avatar 2 (Avatar: The way of water) dự kiến ra mắt khán giả Việt Nam vào 16.12.2022.