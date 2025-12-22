'Avatar 3' áp đảo phòng vé: Doanh thu bùng nổ, phim Việt lép vế

Theo số liệu thống kê mới nhất, Avatar 3 thu về khoảng 345 triệu USD doanh thu toàn cầu trong tuần đầu tiên công chiếu, trong đó gồm 88 triệu USD từ thị trường Bắc Mỹ và phần còn lại đến từ các khu vực quốc tế. Thành tích này khiến bộ phim sở hữu một trong những màn khởi chiếu mạnh mẽ nhất trong năm 2025, dù chưa vượt được mức mở màn vang dội của phần hai (The Way of Water) vào năm 2022.

Avatar 3: Lửa và tro tàn tạo cơn sốt phòng vé toàn cầu ngay tuần đầu công chiếu, tiếp tục khẳng định sức hút bền bỉ của thương hiệu điện ảnh do James Cameron đạo diễn Ảnh: 20th Century Studios

Sức hút của Avatar 3 tại Đông Nam Á và Việt Nam

Tại thị trường Việt Nam, Avatar 3 nhanh chóng trở thành hiện tượng phòng vé. Theo chuyên trang Box Office Vietnam, bộ phim cán mốc hơn 100 tỉ đồng chỉ sau ba ngày công chiếu kể từ ngày 19.12. Tính đến cuối tuần đầu tiên, Avatar 3 đạt doanh thu khoảng 108 tỉ đồng với gần 1 triệu vé bán ra, chiếm hơn 80% tổng doanh thu của toàn thị trường.

Con số này cho thấy độ "áp đảo" của bom tấn Hollywood đối với phim Việt trong cùng giai đoạn. Với mật độ suất chiếu lớn, đặc biệt ở các định dạng cao cấp như 3D và IMAX, Avatar 3 không chỉ dẫn đầu về doanh thu mà còn khiến các rạp chiếu gần như "tắc nghẽn" trong những ngày đầu ra mắt.

Trong bối cảnh Avatar 3 thống trị phòng chiếu, các phim Việt đang được phát hành cùng thời điểm đều gặp nhiều khó khăn trong việc thu hút khán giả. Theo nhiều báo cáo phòng vé, phim hoạt hình Vua của các vua chỉ thu về khoảng 1,6 tỉ đồng cuối tuần qua, một con số khiêm tốn so với bom tấn nước ngoài.

Trước đó, Zootopia 2 (phim ngoại) vẫn duy trì doanh thu ổn định, đạt hơn 200 tỉ đồng trong thời gian dài, nhưng khi Avatar 3 xuất hiện thì phần lớn khán giả đổ dồn vào bom tấn mới nhất của James Cameron.

Ngoài ra, một số phim Việt vẫn đang chiếu trong tháng 12 cũng phải đối mặt với áp lực thu hút khán giả. Cụ thể, Truy tìm Long Diên Hương, Hoàng tử quỷ... đều còn suất chiếu nhưng lượng vé bán ra không thể cạnh tranh với Avatar 3.

Điều này phần nào phản ánh xu hướng chung của thị trường Việt Nam trong mùa phim cuối năm: khi một bom tấn lớn ra mắt, phim nội địa gặp không ít thử thách để giữ chân khán giả.

Tại Việt Nam, Avatar 3 nhanh chóng áp đảo thị trường khi cán mốc hơn 100 tỉ đồng chỉ sau vài ngày ra rạp Ảnh: 20th Century Studios

Phim Việt cần thích ứng với thị trường

Việc Avatar 3 chiếm lĩnh phòng vé tại Đông Nam Á, đặc biệt ở Việt Nam, cho thấy sức hút của thương hiệu này vẫn mạnh mẽ sau hơn 15 năm kể từ phần phim đầu tiên. Khán giả trong khu vực vẫn bị thu hút bởi trải nghiệm điện ảnh hoành tráng, kỹ xảo hình ảnh đặc sắc và yếu tố giải trí cao mà loạt phim mang lại.

Giới phân tích đánh giá, doanh thu toàn cầu và tại các thị trường trọng điểm như Việt Nam sẽ còn tăng trưởng đáng kể trong những tuần tiếp theo, nhất là khi bộ phim tiếp tục được chiếu trong dịp lễ Giáng sinh và Tết Dương lịch. Mặc dù Avatar 3 chưa thể soán ngôi phần hai về doanh thu mở màn ở Bắc Mỹ, nhưng hiệu ứng kéo dài và phản hồi tích cực từ khán giả quốc tế hứa hẹn tạo nên doanh thu ổn định trong thời gian tới.

Sự vượt trội của Avatar 3 cũng đặt ra câu hỏi cho điện ảnh Việt Nam về việc làm thế nào để phim nội địa giữ chân khán giả trong bối cảnh bom tấn quốc tế xuất hiện. Những bộ phim Việt đạt thành tích tốt trong năm 2025 như Mưa đỏ từng chứng minh sức hút nội địa nếu kết hợp được yếu tố câu chuyện hấp dẫn và chiến lược phát hành hợp lý.

Tuy nhiên, trong mùa cuối năm này, khi Avatar 3 chiếm lĩnh thị trường, các nhà làm phim và phát hành có thể cân nhắc điều chỉnh lịch chiếu, chiến lược tiếp thị và tạo ra những trải nghiệm phù hợp hơn với thị hiếu khán giả Việt.

Mật độ suất chiếu dày đặc cùng các định dạng cao cấp như 3D, IMAX giúp Avatar 3 gần như "thống lĩnh" phòng chiếu, khiến nhiều phim Việt cùng thời điểm gặp khó khăn Ảnh: 20th Century Studios

Thực tế cho thấy, các nhà sản xuất phim Việt vốn không mấy mặn mà hay chú trọng vào kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Đây thường được xem là "sân chơi" riêng của các bom tấn Hollywood hoặc phim hoạt hình quốc tế. Nguyên nhân chủ yếu nằm ở tâm lý khán giả nội địa: người Việt vẫn ưu tiên dành sự cộng hưởng cảm xúc và thói quen ra rạp cho kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, thời điểm vàng để các bộ phim về gia đình, tình thân lên ngôi. Do đó, mọi nguồn lực tốt nhất từ kịch bản đến truyền thông đều được dồn lực tối đa cho cuộc đua vào tháng Giêng âm lịch, biến đây thành thời điểm cạnh tranh khốc liệt của điện ảnh nước nhà.

Thị trường điện ảnh Việt Nam dịp Tết Nguyên đán 2026 hiện đã lộ diện 4 "chiến mã" nặng ký gồm: Thỏ ơi! (Trấn Thành), Nhà ba tôi một phòng (Trường Giang), Báu vật trời cho (Lê Thanh Sơn) và Mùi phở (Minh Beta). Phim Tài do Mỹ Tâm đầu tư cũng thông báo ra rạp vào mùa xuân 2026. Sự góp mặt của những tên tuổi "trăm tỉ" cùng dàn sao như NSƯT Xuân Hinh, Phương Anh Đào, Tuấn Trần, Trường Giang, Mai Tài Phến... hứa hẹn một năm mới bùng nổ doanh thu phòng vé.