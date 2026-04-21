Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ

AVC 2026: Bước tiến chuẩn hóa eSports và sức sống của Audition

21/04/2026 16:00 GMT+7

Năm 2026, Giải vô địch quốc gia Audition Vietnam Championship (AVC) đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc chuẩn hóa eSports chuyên nghiệp.

Với quy trình tổ chức bài bản từ vòng sơ loại đến chung kết quốc gia, giải đấu đảm bảo tính minh bạch và công bằng, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. Đêm chung kết đã thu hút hàng chục nghìn khán giả, tạo nên những màn rượt đuổi điểm số đầy cảm xúc.

Bảng vàng AVC 2026 vinh danh những gương mặt xuất sắc:

  • Lê Thị Hoài Phương (Elina): Quán quân đơn nữ, tiếp nối phong độ từ HCV SEA Games 33.
  • Nguyễn Ngọc Quý: Quán quân đơn nam.
  • Hoài Phương - Bùi Tấn Tài: Quán quân đôi nam nữ.
  • Nguyễn Văn Huy - Thái Nhật Quỳnh: Á quân đôi nam nữ.

Theo đại diện VTC, AVC là chiến lược dài hạn nhằm xây dựng môi trường thi đấu chuyên nghiệp, giúp vận động viên tích lũy kinh nghiệm cho các đấu trường quốc tế. Sau thành công tại SEA Games 33, việc chuẩn hóa quy trình là tiền đề để Audition Việt Nam duy trì vị thế đứng đầu khu vực.

AVC 2026: Bước tiến chuẩn hóa eSports và sức sống của Audition - Ảnh 1.

Trải qua hơn 20 năm, Audition vẫn khẳng định vị thế "Game vượt thời gian" khi lọt vào chung kết hạng mục cùng tên tại GameVerse 2026. Không chỉ là một môn thể thao điện tử, Audition còn là không gian văn hóa số gắn kết nhiều thế hệ. AVC 2026 khép lại thành công đã mở ra tương lai rạng rỡ cho cộng đồng vũ công Việt với định hướng chuyên nghiệp và tầm nhìn vươn tầm quốc tế.

Xem thông tin tại: https://au.vtc.vn/ 

Khám phá thêm chủ đề

Esports Bước tiến chuẩn hóa eSports giải Vô địch Quốc gia Audition Vietnam Championship (AVC) chuẩn hóa eSports chuyên nghiệp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận