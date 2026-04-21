AVC 2026: Bước tiến chuẩn hóa eSports và sức sống của Audition

Với quy trình tổ chức bài bản từ vòng sơ loại đến chung kết quốc gia, giải đấu đảm bảo tính minh bạch và công bằng, tiệm cận tiêu chuẩn quốc tế. Đêm chung kết đã thu hút hàng chục nghìn khán giả, tạo nên những màn rượt đuổi điểm số đầy cảm xúc.

Bảng vàng AVC 2026 vinh danh những gương mặt xuất sắc:

Lê Thị Hoài Phương (Elina): Quán quân đơn nữ, tiếp nối phong độ từ HCV SEA Games 33.

Nguyễn Ngọc Quý: Quán quân đơn nam.

Hoài Phương - Bùi Tấn Tài: Quán quân đôi nam nữ.

Nguyễn Văn Huy - Thái Nhật Quỳnh: Á quân đôi nam nữ.

Theo đại diện VTC, AVC là chiến lược dài hạn nhằm xây dựng môi trường thi đấu chuyên nghiệp, giúp vận động viên tích lũy kinh nghiệm cho các đấu trường quốc tế. Sau thành công tại SEA Games 33, việc chuẩn hóa quy trình là tiền đề để Audition Việt Nam duy trì vị thế đứng đầu khu vực.

Trải qua hơn 20 năm, Audition vẫn khẳng định vị thế "Game vượt thời gian" khi lọt vào chung kết hạng mục cùng tên tại GameVerse 2026. Không chỉ là một môn thể thao điện tử, Audition còn là không gian văn hóa số gắn kết nhiều thế hệ. AVC 2026 khép lại thành công đã mở ra tương lai rạng rỡ cho cộng đồng vũ công Việt với định hướng chuyên nghiệp và tầm nhìn vươn tầm quốc tế.

Xem thông tin tại: https://au.vtc.vn/