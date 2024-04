AviviD.ai nhận nguồn vốn đầu tư chiến lược: Mở rộng vào thị trường Đông Nam Á

Vừa qua, AviviD.ai cũng đã công bố kế hoạch mở rộng hoạt động của mình tại Đông Nam Á, đồng thời hợp tác với 8 đối tác là các phương tiện truyền thông tiêu biểu tại Việt Nam và Indonesia, trong đó bao gồm cả mối quan hệ hợp tác ổn định duy trì hơn 2 năm với báo Thanh Niên của Việt Nam. Mối quan hệ hợp tác này đã mang lại kết quả đáng kể suốt thời gian qua, tuy nhiên cùng với việc hạn chế cookie của bên thứ 3, tất cả các đối tác hiện đã và đang tìm kiếm một phương án thay thế mới. Nhận thấy được thời cơ này, AviviD.ai đã nhanh chóng và kịp thời ứng dụng công nghệ AI, hệ thống AI của AviviD giúp các phương tiện truyền thông tăng lưu lượng truy cập một cách hiệu quả nhất. Số lượng đối tác của AviviD trong thời gian gần đây cũng tăng trưởng vô cùng ổn định, cho thấy sự sao chép rất thành công mô hình kinh doanh xuất xứ tại Đài Loan này ở các thị trường khác.

Hội nghị AviviD RMN ASIA 2023 - Tương lai mới của tiếp thị bán lẻ

Đến tháng 2.2024, AviviD.ai đã ghi nhận hơn 66 triệu user đăng ký nhận tin tại Đài Loan, qua đó cho thấy sức mạnh và khả năng đổi mới sáng tạo của các công ty MarTech xứ Đài. Ngay cả khi cookie bị hạn chế, AviviD.ai vẫn có thể tiếp tục phát huy hết thế mạnh công nghệ của riêng mình. Với việc mở rộng sang thị trường châu Á, AviviD.ai cam kết trở thành một lực lượng tiên phong của ngành công nghiệp MarTech Đài Loan tại châu Á, mang lại nhiều sáng tạo hơn và cơ hội mới hơn cho thị trường MarTech châu Á.

Mr. Sky Chen - Giám đốc điều hành, Bộ phận Kinh doanh quốc tế AviviD

AviviD.ai hợp tác với phương tiện truyền thông Indonesia và Việt Nam, mở ra một mô hình xuyên biên giới mới

Là một trong những thị trường tiêu thụ điện thoại thông minh lớn nhất của Đông Nam Á và là quốc gia lớn thứ tư về dân số, lĩnh vực Thương mại điện tử của Indonesia đã phát triển rất nhanh chóng. Theo báo cáo "Digital 2023" của We Are Social, người Indonesia rất nhạy cảm với sức ảnh hưởng của mạng xã hội, khoảng 76% khách hàng bị ảnh hưởng khi tìm kiếm sản phẩm mới bởi quảng cáo hoặc chia sẻ trên mạng xã hội. Do đó, công cụ quảng cáo chuẩn xác đã trở thành một vũ khí thiết yếu và không thể thiếu đối với thương mại điện tử Indonesia. Nhìn ra được tiềm năng to lớn của thị trường MarTech Indo, AviviD.ai đã bắt đầu ngay việc hợp tác với phương tiện truyền thông tại địa phương.

Thông qua các công nghệ như chạy quảng cáo tiếp cận khách hàng tiềm năng trong hệ sinh thái LRMN và gắn tag AI, trong vòng 2 năm, AviviD.ai đã thành công xâm nhập thị trường Indonesia, từ đó dần dần xây dựng được uy tín trong cộng đồng MarTech nơi đây và thể hiện được năng lực của các công ty MarTech Đài Loan.

Mô hình mới của MarTech đến từ Đài Loan, AviviD.ai đem công cụ quảng cáo mới tiến vào Đông Nam Á

Đội ngũ nhân sự của AviviD.ai tại Indonesia và Việt Nam nhất trí chia sẻ: Các ngành công nghiệp truyền thống vẫn chưa nhận ra tác động lớn mà Cookieless mang lại. Xu hướng thị trường không còn dựa vào dịch vụ quảng cáo nữa, mà là chuyển sang MarTech BD. Kết hợp với việc nhận thức còn khá hạn chế của khách hàng về nền tảng dữ liệu khách hàng (Customer Data Platform, CDP), AviviD.ai đã ra mắt "One ID", một loại hình mạng lưới dữ liệu giống như UID 2.0, cũng là nền tảng quảng cáo đầu tiên của Đài Loan kết nối rộng lớn các vị trí quảng cáo bán lẻ.

Trong tương lai, mục tiêu của AviviD.ai sẽ mở rộng ra các khu vực khác của châu Á, bao gồm Nhật Bản, Thái Lan, Malaysia và Philippines. Giám đốc điều hành của AviviD.ai, Wing Lin, cho biết: "Trong quá trình mở rộng thị trường châu Á và xây dựng mô hình cùng hợp tác - cùng thành công, chúng tôi không thể bỏ qua tầm quan trọng của những sự hợp tác, điều này còn quan trọng và ý nghĩa hơn cả việc cạnh tranh. Thông qua việc đẩy mạnh sự đổi mới và phát triển kinh doanh bền vững, chúng tôi sẽ mở ra cánh cửa cho một thời đại mới của quảng cáo số!".

AviviD.ai đã chuẩn bị sẵn sàng cho một kế hoạch hoàn hảo tại khu vực

Châu Á và đón chờ thời kỳ đỉnh cao mới của MarTech. Theo đà phát triển trong tương lai, AviviD.ai sẽ tiếp tục dẫn dắt sự phát triển của MarTech và mang lại nhiều cơ hội sáng tạo hơn cho thị trường châu Á.

Về AviviD.ai AviviD.ai, được thành lập vào năm 2013, sở hữu một mạng lưới quảng cáo truyền thông lớn từ người dùng (first-party) và cam kết phát triển các dịch vụ AdTech và MarTech. Dựa trên các trường hợp trực tuyến khác nhau (bao gồm ngoài trang web, trong trang web và remarketing), chúng tôi cung cấp các giải pháp trí tuệ nhân tạo tương ứng để thúc đẩy kết quả tiếp thị tự động cho doanh nghiệp. Trong suốt thập kỷ qua, dịch vụ của AviviD.ai đã lan rộng qua hơn 500 công ty thương mại điện tử và truyền thông, thậm chí đã và đang hợp tác với các nhãn hàng bán lẻ nổi tiếng ngoại tuyến, phá vỡ ranh giới giữa quảng cáo truyền thống, truyền thông và bán lẻ, đồng thời còn triển khai các quảng cáo xuyên biên giới, truyền thông, thương mại điện tử và bán lẻ. Trong những năm gần đây, cùng với việc cung cấp dữ liệu chính xác hơn thông qua nền tảng LCDP, chúng tôi đã mang lại cơ hội mới cho ngành quảng cáo số, chúng tôi sẽ tổng hợp và tích hợp những bước chân của người tiêu dùng trực tuyến và ngoại tuyến để hỗ trợ chủ sở hữu thương hiệu trong việc cung cấp quảng cáo một cách chính xác hơn. Trong những năm gần đây, chúng tôi đã tích cực mở rộng vào các thị trường quốc tế, với tổng số đăng ký tại Việt Nam và Indonesia vượt qua con số 8 triệu người dùng. Để biết thêm thông tin về AviviD.ai, vui lòng truy cập: https://push35.wixsite.com/avividai/webpush-media-vi