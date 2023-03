Avril Lavigne hẹn hò nam rapper gốc Việt

Avril Lavigne và Tyga tại sự kiện hôm 6.3 GETTY

Theo People, Avril Lavigne và Tyga vừa công khai hẹn hò tại thành phố lãng mạn bậc nhất thế giới. Cụ thể, vào tối 6.3 (giờ địa phương), cặp sao tay trong tay xuất hiện bên ngoài bữa tiệc của người mẫu Hunter Schafer kết hợp cùng hãng Mugler thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris (Pháp). Cả hai trao nhau nụ hôn say đắm và dành những cử chỉ thân mật, ngọt ngào trước hàng chục ống kính của truyền thông. Hai ngôi sao không giấu được nụ cười rạng rỡ khi cùng sánh bước ở chốn đông người. Hành động của cả hai thay cho lời xác nhận hẹn hò sau thời gian ngắn vướng tin đồn tình cảm. "Tyga và Avril đang tìm hiểu nhau, mọi thứ rất mới mẻ và cũng rất bình thường", một nguồn tin tiết lộ với People.

Cặp đôi thân mật trước ống kính, công khai xác nhận mối quan hệ tình cảm GETTY

Trước khi công khai những khoảnh khắc tình tứ trước công chúng, chủ nhân hit Complicated và nam rapper gốc Việt gây bàn tán khi liên tục xuất hiện bên nhau. Lần đầu cặp sao này bị nhìn thấy cùng nhau là khi họ đi ăn tối vào tháng 2.2023 song nguồn tin của People khẳng định hai người chỉ là bạn bè. Tuần trước, bộ đôi bị bắt gặp khi cùng tới bữa tiệc của Leonardo DiCaprio ở Paris.

Đáng nói, thông tin Avril Lavigne hẹn hò Tyga xuất hiện không lâu sau khi "nữ hoàng nhạc pop-punk" chia tay vị hôn phu Mod Sun. Họ bắt đầu yêu nhau vào đầu năm 2021 sau đó thông báo tin đính hôn hồi tháng 4.2022 nhưng "đường ai nấy đi" vào tháng trước. Chuyện hủy hôn khiến Mod Sun bất ngờ, nam ca sĩ này nhắc đến chuyện chia tay trên Instagram: "Toàn bộ cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn trong 1 tuần… Tôi sẽ luôn ngẩng cao đầu, lắng nghe con tim mình ngay cả khi nó đang tan vỡ". Lý do cả hai chia tay chưa được tiết lộ song truyền thông cho biết họ đổ vỡ không phải vì người thứ ba.

Avril Lavigne và Tyga tình tứ khi ngồi hàng ghế đầu trong show diễn của Ottolinger BACKGRID

Avril Lavigne sinh năm 1984 tại Canada, cô gia nhập làng giải trí từ cuối thập niên 1990 và được mệnh danh là "nữ hoàng nhạc pop-punk". Giọng ca này được yêu thích qua các bản hit Complicated, Sk8er Boi, Girlfriend… bên cạnh các album ăn khách: Let Go, Under My Skin, Goodbye Lullaby, Head Above Water, Love Sux… Cùng với đó, nữ ca sĩ còn là một nhạc sĩ tài năng đồng thời tham gia diễn xuất trên màn ảnh. Avril Lavigne từng trải qua cuộc hôn nhân với Deryck Whibley (từ 2006 đến 2010) và Chad Kroeger (từ 2013 đến 2015), hẹn hò nhiều người nổi tiếng trước khi yêu Tyga.

Tyga cũng không còn là cái tên xa lạ với công chúng quốc tế. Nam rapper này sinh năm 1989, có cha mẹ là người Jamaica và Việt Nam. Anh hoạt động nghệ thuật từ năm 2004, nổi tiếng với các ca khúc: Rack City, Faded, Far Away, Still Got It, Make It Nasty… có cơ hội hợp tác với nhiều tên tuổi: Drake, Chris Brown, Lil Wayne… Tyga từng gắn bó với Blac Chyna (từ 2011 đến 2014) và có một con trai đồng thời gây bàn tán xôn xao khi hẹn hò Kylie Jenner. Nam rapper cũng có khoảng thời gian ngắn qua lại với người mẫu Demi Rose.