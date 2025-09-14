AVSHOW 2025 trở lại với nhiều thương hiệu và thiết bị hi-end mới

AVSHOW - Triển lãm Thiết bị Nghe nhìn 2025 chính thức diễn ra từ ngày 12 đến 14.9 tại khách sạn Sài Gòn Prince, TP.HCM. Đây là lần thứ 24 sự kiện được tổ chức, tiếp tục khẳng định vai trò là điểm hẹn thường niên của cộng đồng đam mê thiết bị âm thanh và công nghệ nghe nhìn tại Việt Nam.

Năm nay, AVSHOW mở rộng quy mô lên 31 phòng nghe – nhìn trải dài từ tầng 1 đến tầng 3, quy tụ hàng trăm thiết bị thuộc nhiều phân khúc và thương hiệu.

Hàng trăm thiết bị âm thanh trình diễn tại AVSHOW 2025, mang đến không gian trải nghiệm sống động giữa lòng TP.HCM.

Phối ghép độc bản và thiết bị kỷ niệm đặc biệt

Tâm điểm của AVSHOW 2025 là dàn âm thanh gần 23 tỉ đồng do đơn vị Black Dragon Audio trình diễn, nổi bật với cặp loa IO Design Grand Reference. Thiết kế “khung xương” độc đáo cùng khả năng tái tạo âm thanh mạnh mẽ, trường âm rộng và độ chi tiết cao đã khiến phòng nghe này trở thành điểm đến được chú ý suốt cả ba ngày triển lãm.

Bộ thiết bị kỷ niệm 100 năm Luxman trình làng tại AVSHOW 2025, kết hợp thủ công truyền thống và công nghệ hiện đại ẢNH: KHẢI MINH

Bên cạnh đó, bộ thiết bị Luxman Centennial – phiên bản giới hạn toàn cầu do PGI phân phối – được giới thiệu trong không gian thiết kế mang chủ đề “hành trình di sản”. Đây là dòng sản phẩm đặc biệt đánh dấu 100 năm thành lập thương hiệu Luxman (Nhật Bản), mang tính biểu tượng cao và đại diện cho tinh thần chế tác âm thanh thủ công, chính xác và giàu cảm xúc.

Mở rộng thương hiệu, đa dạng trải nghiệm tại AVSHOW 2025

AVSHOW 2025 ghi nhận sự góp mặt của nhiều thương hiệu âm thanh hàng đầu như McIntosh, JBL, Cambridge Audio, Esoteric, Bowers & Wilkins, KEF, Marantz…, bên cạnh loạt tên tuổi mới lần đầu hiện diện tại thị trường Việt Nam như Aries Cerat (Hy Lạp), Summer Audio và Simplicity Control (Singapore, Hong Kong).

Dàn ampli đèn, loa hi-end và thiết bị nghe nhìn đa dạng được trưng bày tại AVSHOW 2025, thu hút khách tham quan ẢNH: KHẢI MINH

Ngoài các hệ thống phối ghép hi-end, nhiều thương hiệu cũng trình làng thiết bị phổ thông dễ tiếp cận, hướng đến người dùng trẻ hoặc không gian gia đình. Loa bookshelf active, ampli tích hợp đa năng, bộ giải mã tín hiệu, tai nghe không dây và loa bluetooth xuất hiện nhiều tại các phòng nghe tầng 3.

Đáng chú ý, một số thương hiệu Việt Nam như ThivanLabs và Mavis Labs tiếp tục giới thiệu loạt thiết bị thủ công như ampli đèn, preamp đèn 300B, loa kèn cỡ lớn và hệ thống phối ghép analog thuần túy. Sự xuất hiện của các thương hiệu nội địa cho thấy sự phát triển tích cực của ngành chế tác âm thanh trong nước.

Không gian chuyên nghiệp và kết nối cộng đồng

AVSHOW không chỉ là triển lãm trưng bày thiết bị, mà còn là nơi để khách tham quan trực tiếp trải nghiệm chất âm trong điều kiện trình diễn thực tế. Mỗi phòng nghe được thiết kế cách âm chuyên dụng, có lịch trình trình diễn riêng theo khung giờ cố định, giúp người nghe dễ dàng so sánh giữa các hệ thống phối ghép.

Các không gian trải nghiệm đa dạng tại AVSHOW 2025

Song song với khu vực hi-end là các gian hàng giới thiệu dịch vụ lắp đặt phòng nghe, giải pháp home cinema, phụ kiện trình chiếu, đầu phát nhạc số và thiết bị giải trí đa phương tiện. Khu vực café miễn phí và quầy hỗ trợ kỹ thuật góp phần nâng cao trải nghiệm người tham dự, đồng thời tạo môi trường trao đổi thân thiện giữa các nhà phân phối và khách hàng.

Với sự trở lại mạnh mẽ cả về quy mô và chất lượng trưng bày, AVSHOW 2025 tiếp tục là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của ngành âm thanh trong nước, mang đến cơ hội tiếp cận công nghệ mới, kết nối cộng đồng và tôn vinh nghệ thuật nghe nhìn đích thực.