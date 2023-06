AWS cung cấp các dịch vụ lưu trữ đám mây cho SCG

Để phục vụ khách hàng tốt hơn và nâng cao hiệu quả tăng trưởng, SCG đã đưa các ứng dụng hỗ trợ hoạch định doanh nghiệp SAP quan trọng, bao gồm phần mềm hoạch định nguồn lực doanh nghiệp (ERP) cùng phần mềm quản lý dữ liệu của nhiều bộ phận kinh doanh lên đám mây AWS.



Nhờ vận hành các ứng dụng SAP của mình trên AWS, SCG có thể kết hợp theo thời gian thực dữ liệu sản xuất và hàng tồn kho giữa cơ sở vận hành ở nhiều địa điểm khác nhau, chẳng hạn như Việt Nam. Nhờ đó, SCG có thể phát triển các dịch vụ mới giúp cải thiện trải nghiệm của khách hàng bằng cách tạo truy cập dễ dàng và an toàn tới các dịch vụ khác nhau, đồng thời giảm 30% chi phí công nghệ thông tin.

Sử dụng các dịch vụ của AWS, SCG đã phát triển Trinity, một nền tảng Internet vạn vật (IoT) kết nối SCG với các đối tác kinh doanh và các nhà cung cấp giải pháp bên thứ ba để triển khai các giải pháp thông minh phục vụ cuộc sống, như hệ thống theo dõi người già và bệnh nhân cũng như giải pháp kiểm soát chất lượng không khí trong các tòa nhà chung cư.



Nhóm hợp tác kinh doanh Accenture AWS (AABG), một dự án hợp tác trong hơn một thập kỷ giữa Accenture và AWS, là đơn vị hỗ trợ hành trình đám mây của SCG. Công ty IT One Thái Lan thuộc Accenture đảm nhiệm quá trình chuyển đổi lên AWS của SCG. IT One đã hiện đại hóa các hệ thống SAP của SCG trên AWS, xây dựng nền tảng công nghệ để phát triển các dịch vụ mới với khả năng tự động cấp phát cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, cải thiện kiểm soát bảo mật và dễ dàng cập nhật phần mềm trên quy mô toàn tập đoàn.



Vatsun Thirapatarapong, Giám đốc quốc gia của AWS Thái Lan cho biết: "Trên toàn khu vực, các tổ chức đang phát huy công nghệ đám mây để nhanh chóng phát triển, nâng cao hiệu quả và khả năng sáng tạo của mình. AWS đang giúp SCG cải thiện hệ thống bằng hạ tầng đám mây hàng đầu thế giới của chúng tôi, bao gồm Khu vực AWS Bangkok sắp được đưa vào hoạt động. SCG thiết lập tiêu chuẩn đầu ngành bằng cách khai thác và áp dụng dữ liệu để cải thiện hoạt động và phát triển các dịch vụ khách hàng mới".