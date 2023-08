AWS trợ giúp các công ty khởi nghiệp xây dựng ý tưởng

Trong 10 tuần, một nhóm tối đa 500 nhà sáng lập doanh nghiệp khởi nghiệp trên thế giới sẽ được hướng dẫn về kỹ thuật và phương thức kinh doanh để có thể phát huy tốt nhất tính linh hoạt và khả năng mở rộng của công nghệ AWS khi ra mắt sản phẩm khả dụng tối thiểu (MVP) của mình.



Amazon Web Services hiện cung cấp nhiều giải pháp lưu trữ đám mây

AFP

Ngoài ra, các công ty khởi nghiệp cũng sẽ tìm hiểu các nguyên tắc kỹ thuật cơ bản để đưa ứng dụng công nghệ đám mây tiên tiến nhất vào phát triển sản phẩm, chẳng hạn phân tích dữ liệu (analytics) và phi máy chủ (serverless), trí tuệ nhân tạo (AI) và máy học (ML).



Chương trình này còn giúp những người sáng lập doanh nghiệp ra các quyết định chiến lược về phát triển sản phẩm, tạo doanh thu từ ý tưởng, cách tìm kiếm và thời điểm sử dụng khách hàng beta, cũng như các chủ đề liên quan khác để có thể ra mắt thành công sản phẩm.



Howard Wright, Phó chủ tịch kiêm Giám đốc phụ trách toàn cầu bộ phận Startups của AWS cho biết: "AWS Build được thiết kế để hỗ trợ các nhà sáng lập tại giai đoạn đầu của hành trình khởi nghiệp, giúp họ biến ý tưởng thành các sản phẩm sáng tạo. Mục tiêu của chúng tôi là giúp tạo ra một thế hệ mới các công ty khởi nghiệp có khả năng khai thác sức mạnh của đám mây AWS theo những cách thức mới, giúp họ nắm chắc kiến thức nền tảng để có thể sẵn sàng mở rộng quy mô".

Chương trình đào tạo của AWS Build sẽ được thực hiện trực tuyến hoàn toàn, học viên tự học và tham gia các buổi kết nối trực tiếp mỗi tuần, bao gồm tư vấn kỹ thuật trong giờ làm việc với các chuyên gia kiến trúc giải pháp AWS, các phiên Ask Me Anything theo yêu cầu của doanh nghiệp với các nhà đầu tư mạo hiểm và các nhà lãnh đạo thị trường và các sự kiện kết nối với các doanh nghiệp tương đồng.



Để đăng ký tham gia chương trình AWS Build, tất cả ứng viên cần tham gia AWS Activate, hub khởi nghiệp của AWS, nơi họ có thể truy cập vào nội dung kỹ thuật và kinh doanh tự học, bao gồm các chủ đề chuyên biệt đa dạng, chẳng hạn gây quỹ, hướng dẫn pháp lý, tài liệu kỹ thuật về kiến trúc giải pháp và các chủ đề nóng, hay như AI tạo sinh.



Chương trình nhận đăng ký từ hôm nay đến ngày 22.9.2023. Các công ty khởi nghiệp có thể đăng ký tham gia chương trình AWS Build tại https://aws.amazon.com/startups/accelerators/build.