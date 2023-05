Ba anh em ruột tranh chấp lối đi chung, 2 người lãnh án tù

Anh em 'tương tàn' vì lối đi chung



Ngày 16.5, sau gần 1 tuần nghị án, TAND H.Vũng Liêm (Vĩnh Long) tuyên án sơ thẩm Lê Văn Lời (41 tuổi) và Lê Văn Luận (37 tuổi, em ruột Lời, cùng ngụ xã Hiếu Thành, H.Vũng Liêm) mỗi bị cáo 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích. Nạn nhân trong vụ án này là ông L.V.C. (54 tuổi, anh ruột của Lời và Luận, ngụ cùng địa chỉ trên) do tranh chấp lối đi chung.

2 bị cáo Lê Văn Lời (trái) và Lê Văn Luận tại tòa NAM LONG

Theo cáo trạng, khoảng 18 giờ 30 ngày 15.3.2022, sau khi đi uống rượu về, ông C. đến nhà của anh L.H.Ch (em ruột của ông C. và 2 bị cáo trên) ở phía sau nhà ông C. và gặp Luận (Luận ở cùng nhà với anh Ch.). Tại đây, hai bên xảy ra cự cãi và đánh nhau về việc ông C. để các chậu kiểng trên đường bê tông cặp hông nhà khiến Luận không đi được. Bà L.T.T.H (vợ ông C.) can ngăn, sau đó ông C. đi về nhà.

Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, Lời biết việc Luận bị ông C. đánh nên đi đến nhà một người gần nhà ông C. hỏi thăm sự việc. Khi đang nói chuyện, Lời nghe tiếng cự cãi từ nhà ông C., Lời đến thì thấy các bên vẫn đang cự cãi và có lời xen vào. Sau đó, Lời chạy vào nhà của Ch. lấy một con dao dài hơn 53 cm chặt hết nhánh 2 cây bưởi, chặt hạ ngang gốc 1 cây bưởi, chặt đứt ngang thân 2 cây cam và nhổ 2 cây mai vàng lên khỏi mặt đất.

Ông C. thấy Lời chặt cây liền xông vào nhưng được vợ và con trai ôm cản lại, con trai ông C. nói “Cha bỏ đi, nó chặt nó cưa thì kệ tụi nó”. Luận nghĩ rằng con ông C. chửi mình nên tức giận đuổi đánh. Ông C. cũng chạy theo đến sân bê tông cách nhà mình khoảng 7 m thì cùng con trai đánh nhau bằng tay với Luận.

Lúc này, Lời đang chặt cây nghe tiếng chửi, đánh nhau nên cầm dao chạy đến. Nhìn thấy ông C. đang khom người đè lên Luận, Lời dùng cán dao đánh trúng vào vùng gần mắt trái ông C. gây thương tích. Ông C. buông Luận ra rồi dùng tay ôm vết thương đi vào nhà, con ông C. cũng chạy đi.

Dùng hung khí nguy hiểm đánh anh ruột

Sau đó, Lời bỏ về nhà anh Ch. cất con dao. Luận cũng thoát ra được chạy đến trước nhà anh Ch. lấy đoạn ống kim loại dài 48,5 cm (đường kính 2 cm) quay lại tìm gặp ông C. tiếp tục cãi nhau và Luận cầm ống kim loại trên đánh vào mặt của ông C., trúng ngay vị trí vết thương do Lời gây ra.

Hiện trường xảy ra vụ án NAM LONG

Đánh ông C. xong, Luận đi về, bỏ đoạn ống kim loại tại vị trí cũ rồi đi vào nhà Ch. lấy một máy cưa loại cầm tay đi trở ra đường bên hông nhà ông C. cưa ngang gốc một cây bưởi còn lại, Luận định tiếp tục cưa thêm các cây mai thì được Lời ngăn cản lại. Sau đó Lời và Luận bỏ đi về nhà, ông C. được người nhà đưa đi cấp cứu.

Kết quả giám định thương tích của ông C. là 6%. Đối với việc chặt quá cây trồng của ông C. chưa đủ thiệt hại để xử lý trách nhiệm hình sự nên Công an H.Vũng Liêm ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Ngày 5.9.2022, Lê Văn Lời và Lê Văn Luận bị khởi tố về hành vi cố ý gây thương tích nhưng cho tại ngoại để điều tra.

Tại tòa, phía bị hại cho rằng 2 bị cáo chưa có biểu hiện ăn năn hối cải. Từ lúc xảy ra vụ việc, dù nhà gần nhau nhưng 2 bị cáo chưa một lần đến thăm hỏi, hoặc gửi lời xin lỗi. Phía bị hại cho biết, lối đi chung này cũng không phải lối đi độc đạo nên yêu cầu xử lý nghiêm hành vi của 2 bị cáo và phải bồi thường hơn 25 triệu đồng chi phí điều trị...