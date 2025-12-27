Bà bầu Lộ Lộ: Tôi chuẩn bị tâm lý cho việc lô tô bị AI thay thế

Hôm 26.12, Lộ Lộ công bố dự án Ký ức lô tô mùa 3 đánh dấu một bước chuyển rõ rệt trong cách tiếp cận. Không còn dừng lại ở việc ghi nhận các đêm diễn, chương trình được xây dựng theo format trải nghiệm thực tế, theo chân nghệ sĩ lô tô trong đời sống thường nhật tại những vùng đất nơi họ dựng bến.

Lộ Lộ tâm huyết với chương trình Ký ức lô tô Ảnh: NVCC

Ở Kiên Giang, các nghệ sĩ sẵn sàng rũ bỏ phấn son để cùng người dân làng chài mò nghêu, bắt ốc. Tại Khánh Hòa, họ hòa mình vào không gian các làng nghề truyền thống, cảm nhận nhịp sống địa phương. Theo Lộ Lộ, đó là cách để khán giả nhìn thấy lô tô không chỉ trên sân khấu, mà trong mối liên kết bền chặt với cộng đồng. “Lô tô đẹp không chỉ vì lời ca tiếng hát, mà còn bởi những nơi nó đi qua, những mảnh đời nó chạm vào”, Lộ Lộ nói.

Lộ Lộ: Công nghệ không phải để thay thế nghệ sĩ

Trước câu hỏi liệu công nghệ có thể thay thế nghệ sĩ lô tô trong tương lai, Lộ Lộ không né tránh: “Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho việc lô tô bị AI thay thế”. Theo cô, đây không phải là sự bi quan mà là cái nhìn thực tế của người làm nghề trong thời đại số.

Lộ Lộ thừa nhận AI có thể tạo ra âm nhạc, giọng hát, thậm chí những sản phẩm giải trí đạt độ hoàn thiện cao. Tuy nhiên, điều máy móc không thể thay thế là cảm xúc và sự tương tác trực tiếp. “Một cỗ máy có thể phát âm chuẩn, đúng nhịp, nhưng không thể có cái duyên của một cô đào khi tung hứng với khán giả, không thể có những nụ cười hay giọt nước mắt thật sự trên sân khấu”, cô nói.

Lộ Lộ cho biết AI không thể thay thế là cảm xúc và sự tương tác trực tiếp Ảnh: NVCC

Theo Lộ Lộ, bản chất của lô tô là sự kết nối giữa người với người. Chính cách nghệ sĩ trò chuyện, dẫn dắt trò chơi và tương tác với từng khán giả mới tạo nên sức sống của loại hình này, chứ không phải hiệu suất hay độ chính xác của máy móc. Dù tin vào sức mạnh của cảm xúc, Lộ Lộ cho rằng nghệ thuật truyền thống không thể đứng ngoài cuộc chơi công nghệ. Từ đó, cô cùng ê kíp cho ra đời Loto Box, thiết bị kêu số lô tô thông minh. Sản phẩm sử dụng giọng xướng số của chính các nghệ sĩ trong đoàn, được lập trình ngẫu nhiên để tránh lặp lại, mang đến trải nghiệm gần với không khí lô tô thật.

Theo Lộ Lộ, đây là dự án không đặt nặng yếu tố lợi nhuận mà hướng đến việc đưa lô tô vào không gian gia đình, đặc biệt trong dịp tết, lễ hội. “Công nghệ không phải để thay thế nghệ sĩ, mà để mở thêm cánh cửa mới cho lô tô tiếp cận khán giả”, cô chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường sau khi tham gia các cuộc thi nhan sắc và công khai chuyển giới, Lộ Lộ cho biết điều thay đổi lớn nhất không chỉ là sự tự tin về ngoại hình mà còn là ý thức về trách nhiệm xã hội. Cô hiểu rằng mỗi dự án mình thực hiện đều góp phần định hình hình ảnh nghệ sĩ lô tô trong mắt công chúng, đồng thời góp phần xóa bỏ định kiến kéo dài nhiều năm.

Bà bầu cũng cho biết thêm đời sống của các nghệ sĩ trong đoàn đã ổn định hơn trước. Không còn cảnh bươn chải quá cực nhọc, các đoàn lô tô tại nhiều địa phương cũng dễ dàng hơn trong việc xin giấy phép hoạt động và nhận được sự ủng hộ của khán giả. Với Lộ Lộ, đó là thành quả lớn nhất của hành trình làm nghề.