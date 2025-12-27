Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Bà bầu Lộ Lộ: Tôi chuẩn bị tâm lý cho việc lô tô bị AI thay thế

Thạch Anh
Thạch Anh
27/12/2025 09:00 GMT+7

Giữa dòng chảy công nghệ và sự bùng nổ của trí tuệ nhân tạo (AI), Lộ Lộ - người được xem là 'bà bầu' mát tay của Đoàn lô tô Sài Gòn tân thời, thẳng thắn nhìn nhận lô tô cũng không nằm ngoài nguy cơ bị thay thế. Tuy nhiên, loại hình nghệ thuật này vẫn còn 'thành trì' cuối cùng.

Hôm 26.12, Lộ Lộ công bố dự án Ký ức lô tô mùa 3 đánh dấu một bước chuyển rõ rệt trong cách tiếp cận. Không còn dừng lại ở việc ghi nhận các đêm diễn, chương trình được xây dựng theo format trải nghiệm thực tế, theo chân nghệ sĩ lô tô trong đời sống thường nhật tại những vùng đất nơi họ dựng bến.

Bà bầu Lộ Lộ: Tôi chuẩn bị tâm lý cho việc lô tô bị AI thay thế- Ảnh 1.

Lộ Lộ tâm huyết với chương trình Ký ức lô tô

Ảnh: NVCC

Ở Kiên Giang, các nghệ sĩ sẵn sàng rũ bỏ phấn son để cùng người dân làng chài mò nghêu, bắt ốc. Tại Khánh Hòa, họ hòa mình vào không gian các làng nghề truyền thống, cảm nhận nhịp sống địa phương. Theo Lộ Lộ, đó là cách để khán giả nhìn thấy lô tô không chỉ trên sân khấu, mà trong mối liên kết bền chặt với cộng đồng. “Lô tô đẹp không chỉ vì lời ca tiếng hát, mà còn bởi những nơi nó đi qua, những mảnh đời nó chạm vào”, Lộ Lộ nói.

Lộ Lộ: Công nghệ không phải để thay thế nghệ sĩ

Trước câu hỏi liệu công nghệ có thể thay thế nghệ sĩ lô tô trong tương lai, Lộ Lộ không né tránh: “Tôi đã chuẩn bị tâm lý cho việc lô tô bị AI thay thế”. Theo cô, đây không phải là sự bi quan mà là cái nhìn thực tế của người làm nghề trong thời đại số.

Lộ Lộ thừa nhận AI có thể tạo ra âm nhạc, giọng hát, thậm chí những sản phẩm giải trí đạt độ hoàn thiện cao. Tuy nhiên, điều máy móc không thể thay thế là cảm xúc và sự tương tác trực tiếp. “Một cỗ máy có thể phát âm chuẩn, đúng nhịp, nhưng không thể có cái duyên của một cô đào khi tung hứng với khán giả, không thể có những nụ cười hay giọt nước mắt thật sự trên sân khấu”, cô nói.

Bà bầu Lộ Lộ: Tôi chuẩn bị tâm lý cho việc lô tô bị AI thay thế- Ảnh 2.

Lộ Lộ cho biết AI không thể thay thế là cảm xúc và sự tương tác trực tiếp

Ảnh: NVCC

Theo Lộ Lộ, bản chất của lô tô là sự kết nối giữa người với người. Chính cách nghệ sĩ trò chuyện, dẫn dắt trò chơi và tương tác với từng khán giả mới tạo nên sức sống của loại hình này, chứ không phải hiệu suất hay độ chính xác của máy móc. Dù tin vào sức mạnh của cảm xúc, Lộ Lộ cho rằng nghệ thuật truyền thống không thể đứng ngoài cuộc chơi công nghệ. Từ đó, cô cùng ê kíp cho ra đời Loto Box, thiết bị kêu số lô tô thông minh. Sản phẩm sử dụng giọng xướng số của chính các nghệ sĩ trong đoàn, được lập trình ngẫu nhiên để tránh lặp lại, mang đến trải nghiệm gần với không khí lô tô thật.

Theo Lộ Lộ, đây là dự án không đặt nặng yếu tố lợi nhuận mà hướng đến việc đưa lô tô vào không gian gia đình, đặc biệt trong dịp tết, lễ hội. “Công nghệ không phải để thay thế nghệ sĩ, mà để mở thêm cánh cửa mới cho lô tô tiếp cận khán giả”, cô chia sẻ.

Nhìn lại chặng đường sau khi tham gia các cuộc thi nhan sắc và công khai chuyển giới, Lộ Lộ cho biết điều thay đổi lớn nhất không chỉ là sự tự tin về ngoại hình mà còn là ý thức về trách nhiệm xã hội. Cô hiểu rằng mỗi dự án mình thực hiện đều góp phần định hình hình ảnh nghệ sĩ lô tô trong mắt công chúng, đồng thời góp phần xóa bỏ định kiến kéo dài nhiều năm.

Bà bầu cũng cho biết thêm đời sống của các nghệ sĩ trong đoàn đã ổn định hơn trước. Không còn cảnh bươn chải quá cực nhọc, các đoàn lô tô tại nhiều địa phương cũng dễ dàng hơn trong việc xin giấy phép hoạt động và nhận được sự ủng hộ của khán giả. Với Lộ Lộ, đó là thành quả lớn nhất của hành trình làm nghề.

Tin liên quan

'Bà bầu lô tô' Lộ Lộ nói lý do thi hoa hậu chuyển giới ở tuổi 37

'Bà bầu lô tô' Lộ Lộ nói lý do thi hoa hậu chuyển giới ở tuổi 37

Thử sức ở một cuộc thi nhan sắc, bên cạnh mong muốn giành chiến thắng, 'bà bầu' Lộ Lộ đặt mục tiêu giới thiệu dự án cộng đồng dành cho các nghệ sĩ lô tô đến với nhiều người hơn.

Khám phá thêm chủ đề

Lộ lộ lô tô nghệ sĩ lô tô AI Sài Gòn Tân Thời
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận