Bà Bích của 'Hương vị tình thân' trẻ trung hơn nhờ thời trang

Trong những thiết kế thổ cẩm giàu màu sắc của nhà thiết kế Cao Minh Tiến, diễn viên Lê Tú Oanh thừa nhận thời trang giúp chị bước ra khỏi sự an toàn vốn có, thậm chí khám phá một phần cá tính mà nhiều năm qua chị vô thức che lấp.



Không chỉ gây chú ý bởi thần thái và cách thể hiện trước ống kính qua các bộ sưu tập, phong cách thời trang thường ngày của nữ nghệ sĩ sinh năm 1968 cũng cho thấy sự trẻ trung, phóng khoáng. Những gam màu nổi bật, phom dáng hiện đại và cách phối trang phục không quá khuôn mẫu giúp nữ diễn viên tạo nên diện mạo tươi mới, khiến người đối diện luôn có cảm giác chị trẻ hơn nhiều so với tuổi thật.

"Bà Bích" của màn ảnh nhỏ khoe thần thái người mẫu ảnh trẻ trung, tươi tắn trong trang phục thổ cẩm của người M’nông (Đắk Lắk) - bộ ảnh thực hiện cho luận văn thạc sĩ của MC Trần Mạnh Khang ẢNH: NVCC

Từ 'bà Bích' của Hương vị tình thân đến người mẫu thời trang



Không phải lần đầu xuất hiện trong các thiết kế của nhà thiết kế Cao Minh Tiến, diễn viên Lê Tú Oanh từng gây chú ý khi đảm nhận vai trò người mẫu tại Aquafina Vietnam International Fashion Week.

Vốn quen thuộc với khán giả qua sân khấu kịch và màn ảnh nhỏ, diễn viên Lê Tú Oanh mang đến một hình ảnh khác khi bước vào không gian thời trang. Những thiết kế giàu màu sắc, kết hợp họa tiết thổ cẩm cùng phom dáng phá cách giúp nữ nghệ sĩ trở nên mới mẻ, khác hẳn với hình dung quen thuộc của khán giả về nhân vật "bà Bích" trong bộ phim Hương vị tình thân - nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ một thời.

Phong cách ấy cũng cho thấy nữ nghệ sĩ Hà Nội không ngại làm mới mình. Thay vì lựa chọn những trang phục an toàn, chị thử nghiệm với màu sắc, họa tiết và những kiểu dáng trẻ trung hơn. Chính sự thay đổi trong cách lựa chọn trang phục góp phần tạo nên một Lê Tú Oanh tươi mới, hiện đại và giàu năng lượng.

Diễn viên Lê Tú Oanh làm mẫu cho thiết kế của Cao Minh Tiến ẢNH: NVCC

Chia sẻ với phóng viên, nữ diễn viên người Hà Nội cho biết kinh nghiệm nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực phim truyền hình và kịch nói giúp chị có những lợi thế nhất định khi thử sức ở vai trò người mẫu, đặc biệt là khả năng biểu cảm, kiểm soát hình thể và làm chủ không gian trình diễn.

Chị kể mỗi khi Cao Minh Tiến ngỏ lời mời tham gia các bộ sưu tập mới, nữ nghệ sĩ thường nhận lời khá nhanh. Theo chị, điều hấp dẫn chị chính là nằm ở cách nhà thiết kế sử dụng màu sắc mạnh, táo bạo và tạo nên những hình ảnh khác biệt.

"Mình vốn ít sử dụng màu sắc và luôn cảm thấy mình khá nhỏ bé, nên nhiều khi không thấy mình nổi bật. Nhưng khi thử nghiệm với thời trang, đặc biệt là mặc thiết kế của Tiến, mình lại thấy mình ở một trạng thái rất khác", nữ nghệ sĩ chia sẻ.

Chính sự khác biệt đó khiến Lê Tú Oanh muốn tiếp tục thử sức với thời trang. Chị cho rằng những thiết kế của Cao Minh Tiến phần nào giúp mình thể hiện những nét cá tính vốn ít bộc lộ trong cuộc sống thường ngày.

"Với thời trang và thiết kế của Tiến, mình có cảm giác như được bù đắp một phần còn thiếu, như thể những khát khao vốn có nhưng nhiều năm qua mình vô thức che lấp đi được đánh thức trở lại", Tú Oanh nói.

Diễn viên Lê Tú Oanh gây nhiều bất ngờ ở sàn diễn thời trang chuyên nghiệp - Aquafina Vietnam International Fashion Week ẢNH: NVCC

Lần đầu được mời trình diễn tại Aquafina Vietnam International Fashion Week, nữ nghệ sĩ không giấu được sự bất ngờ. Chị kể đã nhiều lần hỏi lại Cao Minh Tiến: "Thật à em?". Bởi trước đó, chị chưa từng xuất hiện trên một sàn diễn thời trang lớn và chuyên nghiệp nên không tránh khỏi tâm lý hồi hộp, lo lắng về khả năng hoàn thành phần trình diễn.

Tuy nhiên, sau những phút đầu còn căng thẳng, Lê Tú Oanh dần bắt nhịp với sàn diễn. Kinh nghiệm nhiều năm đứng trên sân khấu kịch giúp nữ nghệ sĩ nhanh chóng làm chủ biểu cảm, hình thể và không gian trình diễn. Sự tự tin ấy tạo nên một hình ảnh thú vị bên cạnh các người mẫu chuyên nghiệp, đến mức Cao Minh Tiến và MC Mạnh Khang vui vẻ gọi chị là "người mẫu trẻ".

Những cảm xúc mới ở tuổi U.60

Không chỉ bước lên sàn diễn, Tú Oanh còn có một năm khá đặc biệt với điện ảnh. Ở ngưỡng U.60, nữ nghệ sĩ liên tiếp xuất hiện trong những dự án điện ảnh với những vai diễn khác nhau, từ một vai chính đưa chị đến các liên hoan phim quốc tế đến những vai nhỏ hơn nhưng lại nhiều cảm xúc mới.

Một trong những dấu mốc đáng nhớ là Mưa trên cánh bướm - bộ phim mà Lê Tú Oanh từng nghĩ có thể là vai chính điện ảnh đầu tiên và cũng là duy nhất trong sự nghiệp của mình.

Chị kể khi đảm nhận vai chính trong bộ phim điện ảnh này, chị không nghĩ vai diễn có thể đưa mình đến các liên hoan phim quốc tế, thậm chí xuất hiện trên thảm đỏ của những sự kiện điện ảnh danh giá đến thế. "Đến bây giờ nghĩ lại mình không biết đấy là mơ hay là thực nữa", "phu nhân" của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên chia sẻ.

Phong cách thời trang đời thường đơn giản nhưng trẻ trung của nữ diễn viên gạo cội người Hà Nội ẢNH: NVCC

Tiếp tục kể về những trải nghiệm gần đây, nữ diễn viên nói: "Trong Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh, mình góp mặt với một vai là mẹ của tráng sĩ khi nhỏ. Vai diễn không lớn nhưng với mình, mỗi lần được thử một màu sắc khác lại là một trải nghiệm vui".

Niềm vui được nối dài khi dù đã "về hưu" nhưng việc "mới" lại đến nhiều hơn. Chỉ riêng trong năm nay, Tú Oanh đã góp mặt trong 3 bộ phim điện ảnh. Phần lớn đều là những vai diễn nhỏ, nhưng nữ nghệ sĩ đón nhận bằng tâm thế nhẹ nhàng, coi mỗi lần xuất hiện là một cơ hội để được làm nghề và thử thêm một màu sắc mới.

Nói về một năm nhiều trải nghiệm, nữ nghệ sĩ hài hước: "Mình cứ có những cái mới be bé thế thôi. Năm nay được đóng phim, rồi lại được làm mẫu ảnh, được đi diễn thời trang, được thử những việc trước đây mình chưa làm. Nói chung là thành tích năm nay của mình rất là nho nhỏ thế thôi"...