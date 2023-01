Ba bộ trưởng của Thái Lan ra sân bay đón gần 300 du khách Trung Quốc

Bộ trưởng Y tế Anutin Charnvirakul cùng Bộ trưởng Giao thông vận tải, Bộ trưởng Du lịch nằm trong số những người đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi vỗ tay đón 269 hành khách trên chuyến bay MF833 của Xiamen Airlines từ Hạ Môn, đông nam Trung Quốc, bước vào nhà ga, theo SCMP.

Du khách được nhận vòng hoa, túi quà bên cạnh biểu ngữ chào đón có nội dung: “China and Thailand are one family, Amazing Thailand always warmly welcomes our Chinese family” (Trung Quốc và Thái Lan là một gia đình, Amazing Thailand (khẩu hiệu của du lịch Thái Lan – PV) luôn chào đón nồng nhiệt gia đình Trung Quốc).

“Lượng khách du lịch từ Trung Quốc và các nơi khác trên thế giới đến Thái Lan có xu hướng tăng liên tục. Điều này tạo ra việc làm và cơ hội cho người dân. Đây là tín hiệu đáng mừng cho ngành du lịch Thái Lan… Kinh tế đất nước sẽ phục hồi nhanh chóng”, Bộ trưởng Y tế Anutin Charnvirakul đề cập đến sự trở lại của du khách Trung Quốc.

Thái Lan dự kiến ​​đón 300.000 du khách Trung Quốc trong quý đầu tiên của năm nay, sau khi đạt mục tiêu 10 triệu lượt khách nước ngoài vào năm ngoái nhờ sự phục hồi tốt hơn mong đợi của ngành du lịch. Tính chung cả năm 2023, Thái Lan kỳ vọng đón được từ 7 - 10 triệu khách Trung Quốc.





Các quốc gia ở Đông Nam Á hàng năm đón một lượng lớn khách du lịch từ Trung Quốc, mặc dù không bằng Thái Lan. Hầu hết các nước trong khu vực hiện không đặt ra những hạn chế mới đối với du khách liên quan đến phòng chống Covid-19.

Trước đó, Thái Lan bất ngờ điều chỉnh quy định phòng chống Covid-19 ngay sau khi Trung Quốc mở cửa. Cụ thể, từ 9.1 đến 31.1.2023, khách du lịch từ 18 tuổi trở lên đến Thái Lan phải có chứng nhận đã tiêm phòng Covid-19 đầy đủ. Trong trường hợp không có hộ chiếu vắc xin, du khách phải có chứng nhận đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng qua hoặc có thể cung cấp thư miễn trừ tiêm vắc xin của bác sĩ. Ngoài ra, khách phải mang khẩu trang ở chỗ công cộng hoặc trên tàu điện ngầm, xe buýt...

Tuy nhiên, vào 9.1, Thái Lan "quay xe", hủy bỏ các quy định, không còn buộc khách quốc tế nhập cảnh phải trình hộ chiếu vắc xin tiêm đủ mũi.