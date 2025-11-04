Bà Bùi Huyền Mai làm Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội

Ngày 4.11, tại trụ sở Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định về công tác cán bộ.

Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Bùi Huyền Mai ẢNH: QUANG THÁI

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã công bố các quyết định về công tác cán bộ. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng TP.Hà Nội chỉ định bà Bùi Huyền Mai, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội cũng quyết định phân công ông Nguyễn Văn Thắng, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND P.Chương Mỹ, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy P.Chương Mỹ nhiệm kỳ 2025 - 2030, đến công tác tại Liên đoàn Lao động thành phố để kiện toàn giữ chức vụ Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP. Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

Phát biểu tại hội nghị, Phó bí thư thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong chúc mừng bà Bùi Huyền Mai và ông Nguyễn Văn Thắng được Ban Thường vụ Thành ủy tín nhiệm, phân công nhiệm vụ mới.

Theo ông Phong, Đại hội Đảng bộ TP.Hà Nội lần thứ XVIII đã thành công tốt đẹp và một trong những nhiệm vụ quan trọng sau đại hội là phân công các Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố để kiện toàn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị.

Xét yêu cầu công tác cũng như điều kiện công tác, Ban Thường vụ Thành ủy đã phân công, giới thiệu bầu bà Bùi Huyền Mai giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội; và phân công điều động, giới thiệu bầu ông Nguyễn Văn Thắng giữ chức Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố.

"Trong giai đoạn mới hiện nay, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị rất quan trọng, không chỉ là cầu nối giữa Đảng với nhân dân mà còn có vai trò rất quan trọng trong việc tuyên truyền, phổ biến, quán triệt và triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân theo phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được quy định trong Hiến pháp và Điều lệ của Mặt trận", ông Phong nói.

Sáng cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội tổ chức Hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố lần thứ 6, khóa XVIII, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Tại hội nghị, các đại biểu đã tiến hành hiệp thương cử bà Bùi Huyền Mai giữ chức Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.Hà Nội Bùi Huyền Mai hứa sẽ nỗ lực, không ngừng học hỏi, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy kinh nghiệm công tác, để "ngôi nhà" Mặt trận Tổ quốc ngày càng phát triển.