Bà Cao Thị Ngọc Dung được vinh danh ‘Lãnh đạo trọn đời’ tại Vạn Xuân Awards 2025

Theo ban tổ chức, bà Cao Thị Ngọc Dung - "nữ tướng" ngành kim hoàn, là một trong những nhà lãnh đạo tầm vóc đã dành tâm huyết trọn đời kiến tạo giá trị thương hiệu Việt gắn liền với bản sắc văn hóa dân tộc và không ngừng vươn tầm quốc tế. Với hành trình bền bỉ gần 4 thập kỷ, PNJ không ngừng tôn vinh vẻ đẹp của con người và cuộc sống một cách bền vững, nay chuyển mình mạnh mẽ trở thành nhà bán lẻ trang sức và Lifestyle hàng đầu khu vực.

Bà Cao Thị Ngọc Dung (áo dài vàng) nhận bằng khen và cúp vinh danh từ BTC ẢNH: YẾN LINH

Đồng thời, PNJ còn được vinh danh ở hạng mục "Thương hiệu Sáng tạo", nhờ những chiến lược xây dựng thương hiệu đột phá, đổi mới sáng tạo chiến dịch quảng cáo cũng như nâng tầm hoạt động marketing hiện đại. Thương hiệu đề cao bản sắc văn hóa Việt, lấy khách hàng làm trọng tâm trong mọi điểm chạm mua sắm, và thấu hiểu từng phân khúc khách hàng. Nhờ đó, PNJ thiết kế không gian kết nối cảm xúc sâu sắc giữa sản phẩm và người tiêu dùng trong suốt hành trình trải nghiệm trang sức.

Tại lễ trao giải, bà Cao Thị Ngọc Dung chia sẻ: "Giải thưởng này không chỉ là niềm tự hào của riêng tôi, mà là của cả đội ngũ hơn 9.000 nhân sự PNJ đang cùng nhau làm rạng danh ngành kim hoàn Việt Nam trên bản đồ kim hoàn thế giới. Trước vận hội mới của đất nước, khi cả dân tộc bước vào kỷ nguyên vươn mình, càng thôi thúc chúng tôi tiến về phía trước để hiện thực hóa khát vọng hùng cường và thịnh vượng của đất nước".

Đại diện thương hiệu PNJ nhận chứng nhận giải thưởng cho hạng mục “Thương hiệu Sáng tạo” ẢNH: YẾN LINH

Vạn Xuân Awards là giải thưởng uy tín hàng đầu trong ngành quảng cáo và sáng tạo tại Việt Nam, được tổ chức hàng năm dưới sự chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp cùng Hiệp hội Quảng cáo Việt Nam và UBND TP.HCM.

Mang chủ đề "Tự hào Việt Nam", giải thưởng năm nay đề cao sức mạnh của năng lực sáng tạo gắn liền với tinh thần dân tộc, hội nhập quốc tế nhưng vẫn giữ trọn bản sắc riêng biệt. Việc bà Cao Thị Ngọc Dung và PNJ được xướng tên đã khẳng định vị thế thương hiệu quốc gia cũng như dấu ấn lãnh đạo truyền cảm hứng qua nhiều thế hệ.

Trong khuôn khổ giải Vạn Xuân, PNJ còn lọt Top 10 campaign nổi bật ở hạng mục Grand Prix với campaign "Một lời trao, một đời yêu"; Top 6 thương hiệu tiêu biểu tại hạng mục Thương hiệu Vì Cộng đồng; Top 6 sự kiện xuất sắc nhất năm 2025 ở hạng mục "Sự kiện truyền cảm hứng của năm" với hoạt động CSR "Giấc mơ Lọ Lem".

Có thể thấy, tại PNJ các hoạt động đều bám sát triết lý phát triển bền vững "đặt lợi ích khách hàng và lợi ích xã hội vào lợi ích doanh nghiệp". Bằng cách trình làng những BST trang sức được lấy cảm hứng từ nét đẹp văn hóa truyền thống, công ty đã làm giàu thêm di sản văn hóa Việt cũng như ngành kim hoàn nước nhà suốt gần 38 năm qua.

Chiến dịch quảng cáo của PNJ tôn vinh vẻ đẹp trong văn hóa truyền thống và bản sắc dân tộc Việt Nam ẢNH: YẾN LINH

Cụ thể, "chất Việt" của PNJ không nằm ở hình thức mà nằm ở giá trị thương hiệu mang lại. Mỗi thiết kế, mỗi chiến dịch của PNJ đều xuất phát từ sự thấu hiểu sâu sắc về người Việt và văn hóa bản địa. Điển hình là các bộ sưu tập đề cao văn hóa cầu hôn trong tình yêu lứa đôi, các sản phẩm tôn vinh vẻ đẹp cưới hỏi của người Việt Nam, tình yêu gia đình, niềm tự hào dân tộc.

Thông qua chuỗi chiến dịch tiêu biểu như "Có nhau. Mình cưới!" (Cưới), "Một lời trao, một đời yêu" (Valentine), "Vui như Tết, Quý như Vàng" (Tết) và "Bên nhau mình là nhà" (Gia đình), PNJ đã truyền cảm hứng cũng như lan tỏa tinh thần sống đẹp mỗi ngày đến cộng đồng. Với nền tảng "sống đẹp", doanh nghiệp tập trung vào 3 trụ cột: Vẻ đẹp của bản sắc & nghị lực; Vẻ đẹp của tình yêu & gia đình; Vẻ đẹp của sự cống hiến & lòng biết ơn.

PNJ thiết kế nhiều mô hình kinh doanh mới, hướng đến kinh tế Lifestyle ẢNH: YẾN LINH

Hơn nữa, doanh nghiệp còn chú trọng đến sự phát triển của công nghệ, mạng xã hội lẫn xu hướng cá nhân hóa và từng bước thiết kế nhiều mô hình kinh doanh mới, biến việc mua sắm thành hành trình giàu cảm xúc. Công ty nhìn thấy tiềm năng rất lớn từ nền kinh tế phong cách sống (Lifestyle Economy) và có những bước chuyển chiến lược để thích nghi xu hướng.

Mới đây, PNJ nằm trong Top 10 thương hiệu Việt Nam mạnh nhất năm 2025, với giá trị thương hiệu đạt 523 triệu USD, tăng gần 9% so với năm ngoái theo đánh giá của Brand Finance. Tháng 6.2025, PNJ hai năm liên tiếp vào danh sách Fortune 500 Đông Nam Á dựa trên doanh thu và tốc độ tăng trưởng bền vững.

Kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2025, PNJ ghi nhận doanh thu thuần đạt 25.353 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 1.610 tỉ đồng. Biên lợi nhuận gộp đạt 20,8%, tăng so với mức 16,7% cùng kỳ năm 2024. Tính đến hiện tại, PNJ ghi nhận hệ thống bán lẻ gồm 429 cửa hàng vật lý trên toàn quốc.