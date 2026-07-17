Ba chú mèo hoang bất ngờ trở thành 'nhân viên' sân bay quốc tế

Sân bay được khen ngợi vì "sự ấm áp" này là sân bay quốc tế Lan Châu Trung Xuyên ở Lan Châu, tỉnh Cam Túc, tây bắc Trung Quốc. Ba con mèo cầy hương (civet cat) đang gây sốt mạng xã hội là một gia đình, bao gồm mèo bố Sangbiao, mèo mẹ Cuihua và con gái Cuiguo, sinh vào tháng sáu, theo SCMP. Tổ ấm của chúng là ngôi nhà kính nằm gần cổng lên máy bay số 58 và được đặt biệt danh là "văn phòng kiểm soát chuột" của sân bay. Sân bay thường xuyên cập nhật trên mạng xã hội về cuộc sống hàng ngày của các thành viên trong "văn phòng" này.

Gia đình ba chú mèo hoang và tổ ấm của chúng Ảnh: Handout

Chuồng mèo được trang bị hệ thống thông gió, máy cấp nước và khung leo trèo cho mèo. Sân bay chỉ định nhân viên chăm sóc chúng và thường xuyên đưa chúng ra ngoài "tuần tra" khu vực để chúng thực hiện nhiệm vụ: bắt chuột. Vào sáng sớm mỗi ngày, khi lượng hành khách ít, nhân viên sân bay sẽ thả hai vợ chồng mèo trưởng thành ra ngoài trong thời gian ngắn để "tuần tra" một khu vực cố định.

Cả hai chủ yếu chịu trách nhiệm kiểm tra và bắt chuột ở những nơi như băng chuyền, nhà bếp của các căn tin lớn và kho chứa. Theo sân bay, kể từ khi họ nuôi mèo vào đầu năm nay, không còn tình trạng chuột xâm nhập trở lại trong khuôn viên sân bay. Sân bay không còn cần phải thường xuyên sử dụng thuốc diệt chuột có mùi hăng nữa.

Sangbiao và Cuihua trước đây là những con mèo hoang sống quanh công trường xây dựng nhà ga mới của sân bay. Chúng ở lại gần nhà ga sau khi công trình mới hoàn thành. Vào nửa cuối năm ngoái, nhân viên sân bay nhận thấy nạn chuột hoành hành đã được kiểm soát nhờ hai chú mèo này. Họ quyết định không đuổi chúng đi mà cho chúng ăn ở một khu vực được chỉ định.

Nhiều hành khách chụp ảnh những chú mèo, một số người còn vỗ tay - dù qua lớp kính - với chúng Ảnh: Handout

Hai chú mèo trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội Trung Quốc đại lục sau khi một số hành khách chia sẻ video dễ thương của chúng. Tận dụng sự nổi tiếng trên mạng của hai chú mèo, sân bay đã nhận nuôi chúng vào đầu năm nay. Họ đã thu thập các đề xuất tên cho hai chú mèo từ mạng xã hội và xây một ngôi nhà kính cho chúng.

Tháng 6 vừa qua, Cuihua đã sinh con gái Cuiguo bằng phương pháp mổ lấy thai tại một bệnh viện thú cưng. Sau đó, cô và mèo con đã được đoàn tụ với Sangbiao, vừa được triệt sản, tại ngôi nhà mới của chúng.

"Tôi cứ nghĩ sân bay sẽ đuổi đi hoặc hoàn toàn phớt lờ những con mèo hoang này. Thay vào đó, họ đã cung cấp cho chúng những chiếc giường ấm cúng, thức ăn tươi ngon, và thậm chí cả một chuồng kính được thiết kế riêng. Thật tuyệt vời, sân bay Lan Châu!", một bình luận để lại.