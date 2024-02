Ba công ty dừng nghiên cứu smartphone màn hình gập

Theo Gizmochina, chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station (DCS) cho rằng ít nhất ba thương hiệu lớn đã tạm dừng hoặc trì hoãn đáng kể các dự án smartphone màn hình gập của họ. DCS báo cáo rằng 1 trong 5 nhà sản xuất smartphone hàng đầu trên toàn thế giới đã đình chỉ hoàn toàn nỗ lực phát triển thiết bị có thể gập lại của mình. Ngoài ra, hai công ty nữa cũng đã tạm dừng các dự án smartphone màn hình gập kiểu nắp gập.



Thị trường smartphone màn hình gập vẫn đang được thống trị bởi Samsung REUTERS

Hiện nay, thị trường smartphone màn hình gập đang được thống trị bởi các nhà sản xuất Android. Trong số này, Samsung nắm giữ thị phần lớn nhất và được cho là đang nghiên cứu phiên bản tiếp theo của mẫu smartphone màn hình gập dòng Galaxy Z, bao gồm cả các mẫu có thể gập làm ba. Trong khi đó, Huawei cũng đang phát triển một mẫu smartphone màn hình gập làm ba, còn Oppo và Vivo là các ông lớn khác phát hành một vài phiên bản thiết bị gập của riêng mình.

Ở thời điểm hiện tại vẫn chưa rõ lý do dẫn đến việc đình chỉ các dự án này và các thương hiệu cụ thể vẫn chưa được tiết lộ. Tuy nhiên, một báo cáo gần đây cho thấy cả Oppo và Vivo đều đã quyết định rút lui khỏi thị trường smartphone màn hình gập do thị phần của họ ở phân khúc này đã sụt giảm đáng kể vào năm ngoái. Mặc dù vậy, vẫn chưa có tuyên bố chính thức nào từ cả hai thương hiệu, do đó mọi thứ chỉ được xem là tin đồn.

Nếu những tin đồn này là sự thật, nó cũng có thể ảnh hưởng đến nỗ lực phát triển smartphone màn hình gập của OnePlus - vốn phụ thuộc nhiều vào Oppo bằng việc tung ra thiết bị màn hình gập dưới thương hiệu riêng.

Cũng không thể không nhắc đến cái tên Apple khi công ty được cho là đang đối mặt với nhiều thách thức do vấn đề màn hình dễ vỡ. Mặc dù smartphone màn hình gập cung cấp các kiểu dáng và khả năng độc đáo, nhưng chúng vẫn đắt tiền và một số người cho rằng chúng khá mỏng manh.