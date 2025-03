Làm thế nào để thu hút nhân tài ?

Tại buổi đối thoại, các đại biểu đặt câu hỏi về các chính sách đặc thù để thu hút, tuyển dụng, giữ chân nhân lực về khoa học, công nghệ (KH-CN) và chuyển đổi số làm việc trong các cơ quan của hệ thống chính trị. Trả lời câu hỏi này, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà đã thông tin về các chiến lược và nghị định của Chính phủ nhằm tạo ra hành lang pháp lý để thu hút sinh viên tốt nghiệp xuất sắc và cán bộ khoa học trẻ vào làm việc ở các khu vực công.

Theo đó, có 5 chính sách gồm: tuyển dụng đặc cách; hỗ trợ tài chính; đào tạo chuyên sâu; trang bị điều kiện làm việc hiện đại; đặc biệt ưu tiên đãi ngộ cho các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, người VN ở nước ngoài và cả chuyên gia nước ngoài nhằm tận dụng toàn bộ dịch vụ phát triển đất nước.

"Hiện tại, Chính phủ đang giao Bộ Nội vụ nghiên cứu xây dựng quy định về chế độ, chính sách đối với người làm công tác chuyên trách về chuyển đổi số an toàn, an ninh mạng để thu hút, tuyển dụng và giữ chân nhân lực về KH-CN, chuyển đổi số trong các cơ quan của hệ thống chính trị. Dự thảo Nghị định này đang xin ý kiến các bộ, ngành và các địa phương", bà Nguyễn Thị Hà thông tin.

Trước câu hỏi của một nhà khoa học trẻ về việc Chính phủ có những cơ chế, chính sách nào cho phép và khuyến khích các tổ chức nghiên cứu, các nhà khoa học được tham gia thiết lập, điều hành các doanh nghiệp dựa vào chính các kết quả nghiên cứu của mình, Thứ trưởng Bộ KH-CN Lê Xuân Định nhìn nhận câu hỏi thể hiện khát khao của thanh niên, của trí thức trẻ VN trong việc biến tri thức của mình, sau khi nghiên cứu khoa học, thành năng lực đổi mới sáng tạo, qua đó cống hiến cho sự phát triển đất nước. Điều này nhằm tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mới đưa ra thị trường, đồng thời tạo ra những giá trị gia tăng. Đây là một nguyện vọng rất chính đáng.

Theo ông Định, Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã đặt ra một mục tiêu quan trọng: gỡ bỏ các rào cản, giải phóng năng lực, tháo gỡ nhiều vướng mắc để đưa tất cả nguồn lực và sức sáng tạo từ khu vực nghiên cứu chuyển hóa thành năng lực đổi mới tại các doanh nghiệp. Với nghị quyết này, các cơ sở công lập có quyền tham gia góp vốn và thành lập doanh nghiệp. Viên chức trong các cơ sở này cũng được phép tham gia điều hành doanh nghiệp. Điều này có nghĩa là những người sáng tạo ra tri thức sẽ có cơ hội trực tiếp đưa tri thức đó vào doanh nghiệp để biến thành sản phẩm, dịch vụ.

"Chúng tôi tin rằng với việc mở cửa cho các đơn vị sự nghiệp công lập cùng đội ngũ viên chức tham gia thành lập, điều hành và biến tri thức sáng tạo của mình thành năng lực đổi mới sáng tạo tại doanh nghiệp - tạo ra sản phẩm mới, dịch vụ mới - sẽ mở ra một cánh cửa để các nhà khoa học, đặc biệt là trí thức trẻ, tham gia trực tiếp vào mục tiêu cuối cùng là phát triển đất nước", ông Lê Xuân Định chia sẻ.

6 dấu ấn nổi bật của thanh niên

Tại buổi đối thoại, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết đây là lần thứ 3 người đứng đầu Chính phủ đối thoại với thanh niên, tiếp tục khẳng định sự quan tâm, kỳ vọng của Chính phủ, Thủ tướng với thế hệ trẻ, chủ nhân tương lai của đất nước. Thủ tướng cho rằng chủ đề buổi đối thoại "Thanh niên VN tiên phong phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia" rất đúng, trúng với xu thế thời đại. Đất nước đang bước vào kỷ nguyên mới, Đảng, Nhà nước xác định KH-CN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là trụ cột quan trọng, phương thức đột phá để đạt các mục tiêu chiến lược. Thanh niên được xác định là lực lượng xung kích, nòng cốt, có sức sáng tạo vô hạn.

Người đứng đầu Chính phủ cũng nhấn mạnh 6 dấu ấn nổi bật của thanh niên trong phát triển KH-CN. Trong đó, các startup công nghệ do thanh niên lãnh đạo đã triển khai nhiều dự án trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số với tổng giá trị đầu tư hàng chục triệu USD. Phong trào khởi nghiệp với nhiều sản phẩm công nghệ số bước đầu thành công như ví điện tử Momo, nền tảng quản trị doanh nghiệp base.vn. Nhiều doanh nghiệp số thành công do thanh niên làm chủ như Tiki.vn, Be Group…

Đặc biệt, Thủ tướng nhắc đến ca sĩ Hòa Minzy và MV Bắc Bling như ví dụ của thanh niên trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Thanh niên đi đầu trong số hóa dữ liệu về các di sản văn hóa, các địa chỉ đỏ, tạo nền tảng trực tuyến để giới thiệu nghệ thuật truyền thống như chèo, tuồng, nghệ thuật, cải lương… "Các bạn trẻ cũng làm sống động lại văn hóa dân tộc. Ví dụ ca sĩ Hòa Minzy với MV Bắc Bling đã tạo động lực, truyền cảm hứng cho dân tộc, làm mới lại văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc", Thủ tướng nhìn nhận.

Thủ tướng cũng rất mong các bạn trẻ quốc tế hóa văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của chúng ta ra thế giới và dân tộc hóa văn minh nhân loại đến với dân tộc ta; văn hóa soi đường cho quốc dân đi, văn hóa còn thì dân tộc còn. "Các bạn trẻ làm được thì khuyến khích, tạo ra phong trào, khí thế và tạo động lực mạnh mẽ hơn nữa để chúng ta biến sức mạnh tinh thần này trở thành sức mạnh vật chất", Thủ tướng nhắn nhủ. Bên cạnh đó, thanh niên cũng là lực lượng xung kích đi đầu tham gia tiến trình chuyển đổi số quốc gia, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực tham gia các hoạt động quốc tế, chuyển đổi số trong các hoạt động tình nguyện…

Động lực mạnh mẽ để thế hệ trẻ tiếp tục cống hiến

Biểu dương và đánh giá cao nỗ lực, kết quả thành tích của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và tuổi trẻ VN, Thủ tướng khẳng định đây không chỉ là kết quả đáng tự hào mà còn là động lực mạnh mẽ để thế hệ trẻ tiếp tục cống hiến, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.

Dù vậy, đây mới là những kết quả bước đầu, không được chủ quan, thỏa mãn, say sưa với những kết quả đạt được. Thanh niên VN đang tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức về nhân lực cao, cạnh tranh gay gắt trên thị trường lao động… Để thanh niên VN thành lực lượng tiên phong, nòng cốt, Thủ tướng đề nghị tập trung vào "3 tiên phong" và "6 trọng tâm".

Người đứng đầu Chính phủ cũng "đặt hàng" 3 yêu cầu với thanh niên VN: Đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện. Phát triển KH-CN, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số không chỉ là nhiệm vụ mà còn là cơ hội để thanh niên thể hiện bản lĩnh, trí tuệ, khát vọng cống hiến xây dựng đất nước phát triển giàu mạnh, văn minh, thịnh vượng.

Thứ hai, thanh niên VN phải hành động quyết liệt, mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng bằng những sản phẩm, công trình cụ thể, hiệu quả.

Thứ ba, phát huy tinh thần "thắng không kiêu, bại không nản"; phải có tư tưởng "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể". Tuổi trẻ hãy giữ "Tâm trong - Trí sáng - Hoài bão lớn", nghĩ sâu làm lớn, nhìn xa trông rộng; coi trọng thời gian, trí tuệ, sự quyết đoán đúng thời điểm; nỗ lực vượt qua giới hạn của chính mình để không ngừng cống hiến, đóng góp cho quê hương, đất nước.

Về phía các bộ, ngành, Thủ tướng đề nghị phải giải quyết các vấn đề cơ bản mà thanh niên quan tâm và kiến nghị, nhất là về đẩy mạnh triển khai ứng dụng KH-CN, chuyển đổi số, các chính sách hỗ trợ thanh niên học tập, nghiên cứu, khởi nghiệp sáng tạo...