Ba dịch vụ của VNPT đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026

Thương hiệu quốc gia Việt Nam là chương trình xúc tiến thương mại cấp quốc gia, hướng tới xây dựng hình ảnh Việt Nam gắn với những sản phẩm có chất lượng, năng lực đổi mới sáng tạo và khả năng cạnh tranh. Vì vậy, việc được lựa chọn không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh thương hiệu, mà còn đặt ra yêu cầu về cam kết chất lượng và quá trình phát triển bền vững của mỗi sản phẩm.

Với VNPT, ba dịch vụ được vinh danh đại diện cho những hướng phát triển quan trọng: mở rộng năng lực kết nối với mạng di động 5G, nâng cao trải nghiệm Internet băng rộng và ứng dụng công nghệ vào hoạt động đào tạo, quản trị doanh nghiệp.

VinaPhone 5G: Mở rộng không gian kết nối

Với tốc độ truy cập cao, độ trễ thấp và khả năng phục vụ nhiều thiết bị cùng lúc, VinaPhone 5G mở rộng khả năng sử dụng mạng di động vượt ra ngoài nhu cầu nghe gọi, truy cập Internet thông thường. Tốc độ của VinaPhone 5G có thể đạt từ 500 Mbps đến trên 1 Gbps trong điều kiện phù hợp, tạo thuận lợi cho việc xem video chất lượng cao, livestream, chơi game trực tuyến và làm việc từ xa.

Khả năng kết nối của 5G cũng tạo nền tảng cho các ứng dụng công nghệ mới như Internet vạn vật (IoT), trí tuệ nhân tạo (AI), thực tế ảo và thực tế tăng cường. Trong sản xuất, y tế, giáo dục hay vận hành đô thị, mạng di động thế hệ mới có thể hỗ trợ kết nối thiết bị, thu thập dữ liệu và triển khai các dịch vụ thông minh.

Để đưa dịch vụ đến người dùng, VNPT triển khai các trạm phát sóng 5G, tích hợp với hạ tầng mạng hiện có của VinaPhone. Khách hàng có thiết bị hỗ trợ 5G và ở trong vùng phủ sóng có thể sử dụng dịch vụ mà không cần đổi SIM, qua đó thuận tiện hơn khi tiếp cận công nghệ mới. VinaPhone cũng đã thiết lập thỏa thuận chuyển vùng quốc tế 5G với hơn 50 quốc gia và vùng lãnh thổ, hỗ trợ nhu cầu kết nối khi khách hàng đi nước ngoài.

Internet VNPT: Hạ tầng cho nhịp sống số tại gia đình

Nếu mạng di động giúp người dùng kết nối khi di chuyển, Internet cáp quang là nền tảng cho nhiều hoạt động diễn ra tại nhà và nơi làm việc. Từ học trực tuyến, họp từ xa, giải trí đến vận hành các thiết bị thông minh, nhu cầu sử dụng Internet ngày càng tăng cả về tốc độ lẫn độ ổn định.

Dịch vụ Internet VNPT được phát triển trên hạ tầng cáp quang, kết hợp các thiết bị Wi-Fi hiện đại để đáp ứng nhu cầu sử dụng của hộ gia đình và doanh nghiệp. Với những ngôi nhà nhiều tầng hoặc diện tích lớn, hệ thống Wi-Fi Mesh giúp mở rộng vùng phủ sóng, hạn chế các khu vực tín hiệu yếu. Các thiết bị hỗ trợ Wi-Fi 6 cũng góp phần cải thiện khả năng kết nối khi nhiều thiết bị truy cập đồng thời.

Bên cạnh đường truyền, VNPT phát triển các tiện ích hỗ trợ trải nghiệm Internet an toàn hơn, trong đó có tính năng chặn truy cập website độc hại ngay trên đường truyền. Khách hàng có thể đăng ký dịch vụ qua các điểm giao dịch, tổng đài, website hoặc ứng dụng MyVNPT. Sau khi khảo sát nhu cầu và điều kiện lắp đặt, nhân viên kỹ thuật triển khai đường truyền, thiết bị và kích hoạt dịch vụ.

Từ kết nối cơ bản đến hệ thống Wi-Fi mở rộng, Internet VNPT hướng tới việc đáp ứng nhu cầu sử dụng thực tế của từng không gian, giúp các hoạt động trực tuyến diễn ra thuận tiện hơn trong sinh hoạt và công việc hằng ngày.

VNPT E-Learning: Số hóa hoạt động đào tạo doanh nghiệp

Không chỉ phát triển hạ tầng kết nối, VNPT còn cung cấp các nền tảng số phục vụ hoạt động quản trị và phát triển nguồn nhân lực. VNPT E-Learning là hệ thống phần mềm hỗ trợ doanh nghiệp số hóa công tác đào tạo, tập trung quản lý khóa học, người học, nội dung và kết quả trên cùng một nền tảng.

Nền tảng còn cho phép lập kế hoạch, xây dựng lộ trình học theo phòng ban và vị trí công việc; tích hợp với Microsoft Teams, Zoom, Google Meet để kết hợp đào tạo trực tuyến và các hình thức khác. Có thể truy cập qua trình duyệt web và thiết bị di động, VNPT E-Learning đáp ứng nhu cầu đào tạo ở nhiều quy mô, góp phần giảm chi phí, hạn chế thao tác thủ công và duy trì hoạt động học tập liên tục trong doanh nghiệp.

Từ công nghệ đến giá trị sử dụng

Ba dịch vụ đảm nhiệm những vai trò khác nhau nhưng cùng hướng tới một mục tiêu: tạo nền tảng cho kết nối, sinh hoạt và hoạt động sản xuất, kinh doanh trong môi trường số. VinaPhone 5G mở rộng năng lực của mạng di động; Internet VNPT đáp ứng nhu cầu kết nối tại gia đình và doanh nghiệp; VNPT E-Learning hỗ trợ tổ chức đào tạo và quản lý tri thức.

Việc được lựa chọn trong danh sách sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 là sự ghi nhận đối với quá trình phát triển sản phẩm của VNPT. Đồng thời, danh hiệu cũng đặt ra yêu cầu tiếp tục duy trì chất lượng, cải tiến công nghệ và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Trong bối cảnh nhu cầu số hóa ngày càng rõ nét, giá trị của một dịch vụ công nghệ không chỉ nằm ở thông số kỹ thuật, mà còn ở khả năng giải quyết những nhu cầu cụ thể. Khi kết nối ổn định hơn, việc sử dụng dịch vụ thuận tiện hơn và công nghệ được ứng dụng hiệu quả hơn, thương hiệu được củng cố từ chính trải nghiệm thực tế của người dùng.