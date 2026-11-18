Vị trí hiếm có giữa khu lõi Ciputra

Giữa nhịp phát triển của Hà Nội, một tọa độ dung hòa được sự riêng tư, mảng xanh và hệ sinh thái hiện hữu ngày càng trở nên đắt giá. Tọa lạc tại khu vực lõi của khu đô thị quốc tế Ciputra - nơi có mật độ xây dựng chỉ 15%, Maison Privée được bao bọc bởi hệ thống công viên, sân golf và cảnh quan rộng mở, mang đến không gian sống thư thái và giá trị bền vững giữa lòng Thủ đô.

Maison Privée giữa lòng Hà Nội được phát triển bởi bộ ba thương hiệu quốc tế CapitaLand Development, Mitsubishi Estate và Nomura Real Estate ẢNH: CAPITALAND

Đặc quyền này được củng cố bởi hệ sinh thái vận hành đồng bộ tại Ciputra với chuỗi trường quốc tế (UNIS Hà Nội, Singapore International School, Hanoi Academy), dịch vụ y tế, thể thao và giải trí hiện hữu. Cùng khả năng kết nối nhanh chóng tới Hồ Hoàn Kiếm, sân bay Nội Bài và các trục huyết mạch, Maison Privée mang đến chuẩn mực an cư riêng tư, gần gũi thiên nhiên nhưng vẫn trọn vẹn tiện nghi giữa trung tâm đô thị phát triển.

Khi chiều cao trở thành đặc quyền thưởng lãm

Tận dụng lợi thế chiều cao mở ra tầm nhìn khoáng đạt, Maison Privée kiến tạo hệ thống 68 tiện ích phân bổ khoa học tại 6 tầng chức năng (tầng 1, 2, 3, 13, 20, 35) cùng các khu vực hỗ trợ tầng hầm, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sinh hoạt và nghỉ dưỡng đặc quyền cho cư dân.

Maison Privée mang đến một chốn an cư riêng tư giữa hệ sinh thái đô thị quốc tế Ciputra đã phát triển đồng bộ ẢNH: CAPITALAND

Cách tổ chức này mang đến sự chuyển tiếp trong trải nghiệm theo từng cao độ. Các tầng thấp tập trung vào hoạt động đón tiếp, chăm sóc sức khỏe và kết nối cộng đồng, trong khi tầng 13 và 20 dành không gian cho những khu vườn trên cao. Giữa cảnh quan thoáng đãng, cư dân có thể dành thời gian nghỉ ngơi, gặp gỡ người thân hoặc đơn giản tận hưởng tầm nhìn thành phố từ những góc độ khác nhau.

Bể Bơi Ngọc Trai Vô Cực mở ra trải nghiệm thưởng lãm cảnh quan từ trên cao, mang đến một góc nhìn khác biệt về nhịp sống Thủ đô ẢNH: CAPITALAND

Đặc biệt, tại tầng cao nhất, The Crest 35 mở ra dấu ấn tiện ích trên không với Bể Bơi Ngọc Trai Vô Cực (Pearl Infinity Pool), Đài Quan Sát Thiên Văn (Astronomical Deck) và các khu vực thư giãn tầm nhìn khoáng đạt. Điểm nhấn kiến trúc là Cầu Ánh Sao (Starlight Bridge) kết nối hai tòa tháp tại tầng 35, tạo biểu tượng thị giác độc đáo giữa tầng không. Việc đưa không gian thưởng lãm lên cao giúp cộng đồng cư dân tận hưởng trọn vẹn cảnh quan thành phố và nâng tầm trải nghiệm nghỉ dưỡng ngay trong đời sống hằng ngày.

Tiên phong theo đuổi không gian sống lấy sức khỏe làm trung tâm

Bên cạnh vị thế và hệ tiện ích trên không, Maison Privée chú trọng đến một yếu tố gắn liền với chất lượng sống lâu dài: sức khỏe. Đây cũng là nền tảng trong định hướng phát triển dự án theo chứng chỉ WELL cho nhà ở, hướng đến những tiêu chuẩn chú trọng sức khỏe và sự thoải mái của con người trong môi trường nhà ở.

Maison Privée đặt mục tiêu tiên phong tại Việt Nam trong hành trình hướng đến chứng nhận WELL for Residential. Định hướng này được thể hiện từ những yếu tố tác động trực tiếp đến sinh hoạt thường nhật. Hệ thống cấp khí tươi tại tòa Maison Privée Reserve (tòa P), giải pháp lọc nước UF cho tòa nhà và việc lựa chọn sơn có hàm lượng hợp chất hữu cơ dễ bay hơi (VOC) thấp được chú trọng trong thiết kế, hướng đến cải thiện chất lượng môi trường bên trong căn hộ.

Bể Bơi Bốn Mùa thuộc Wellness Suite, góp phần đưa hoạt động chăm sóc thể chất và thư giãn trở thành một phần trong đời sống thường nhật ẢNH: CAPITALAND

Trên nền tảng đó, toàn bộ tầng 2 được dành cho Wellness Suite, quy tụ hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe toàn diện. Từ không gian vận động (Phòng tập Maison Vitalite, Yoga & Pilates Studio) đến khu vực phục hồi thư giãn (Bể Bơi Bốn Mùa, tổ hợp xông hơi, bể trị liệu lạnh và spa), cư dân có thể dễ dàng duy trì thói quen rèn luyện và tái tạo năng lượng Thân - Tâm - Trí ngay tại chốn trở về.

Quan trọng hơn, cách tiếp cận này kết nối chất lượng môi trường trong căn hộ với các hoạt động chăm sóc sức khỏe. Những giải pháp về không khí, nguồn nước và vật liệu được phát triển song hành cùng hệ tiện ích chuyên biệt, thể hiện định hướng wellness xuyên suốt quá trình kiến tạo dự án.

Từ vị trí giữa cảnh quan xanh tại khu vực lõi Ciputra, hệ tiện ích vươn theo chiều cao đến định hướng chăm sóc sức khỏe toàn diện, Maison Privée kết hợp ba dấu ấn hiếm có để kiến tạo một chốn an cư hạng sang với những đặc quyền được tuyển chọn kỹ lưỡng. Sự sang trọng tại đây được cảm nhận qua chất lượng sống mỗi ngày: sự riêng tư để tận hưởng thế giới cá nhân, những trải nghiệm phù hợp với gu thưởng lãm và điều kiện chủ động chăm sóc sức khỏe lâu dài.