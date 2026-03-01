Bà Hà Thị Nga: Kiến nghị Quốc hội ban hành cơ chế, chính sách hợp lòng dân

Tại hội nghị, ban tổ chức đã công bố các thông tin về tiểu sử của 4 ứng cử viên ứng cử ĐBQH khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 1 (các xã: Mường Kim, Khoen On, Than Uyên, Mường Than, Pác Ta, Nậm Sỏ, Tân Uyên, Mường Khoa), tỉnh Lai Châu gồm: Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga; ông Hoàng Quốc Khánh, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Lai Châu; ông Nguyễn Công Thiếp, Phó giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu; chị Sừng Mì Ché, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Bum Tở, tỉnh Lai Châu.

Bà Hà Thị Nga trò chuyện với cử tri xã Khoen On ẢNH: VĂN ĐỨC

Sau khi nghe đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lai Châu giới thiệu tóm tắt tiểu sử của người ứng cử, các ứng cử viên lần lượt trình bày dự kiến Chương trình hành động nếu được bầu làm ĐBQH khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 và lắng nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tại hội nghị, các ý kiến cử tri đánh giá cao chương trình hành động của các ứng cử viên, đồng thời trao đổi với các ứng cử viên về những vấn đề nhân dân địa phương quan tâm.

Phát biểu trước cử tri, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Hà Thị Nga, bày tỏ vinh dự được Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI và được Hội đồng bầu cử quốc gia phân công về ứng cử tại tỉnh Lai Châu. Nếu được cử tri tín nhiệm, bầu làm ĐBQH khóa XVI, bà Hà Thị Nga cam kết sẽ nỗ lực cao nhất để hoàn thành trách nhiệm của người đại biểu dân cử.

Các cử tri trao đổi ý kiến tại hội nghị ẢNH: VĂN ĐỨC

Trọng tâm là thường xuyên giữ mối quan hệ chặt chẽ, mật thiết với nhân dân; định kỳ tiếp xúc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, kịp thời báo cáo với Đảng, phản ánh đến Quốc hội, kiến nghị với Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền, đồng thời, giám sát, đôn đốc các cơ quan chức năng kịp thời giải quyết các kiến nghị chính đáng của cử tri.

Cạnh đó, sẽ sâu sát cơ sở để nắm bắt tình hình thực tế, tổng hợp mong muốn, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân để tham gia kiến nghị với Quốc hội ban hành luật, cơ chế, chính sách phù hợp với thực tiễn, hợp lòng dân, nhất là các chính sách liên quan đến phát triển toàn diện vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Bà Hà Thị Nga phát biểu ẢNH: VĂN ĐỨC

Bà Hà Thị Nga khẳng định sẽ quan tâm theo sát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Lai Châu và các địa phương vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi để cùng với Đoàn ĐBQH tỉnh làm cầu nối giữa địa phương với Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ban, ngành ở T.Ư trong việc hỗ trợ, tạo điều kiện cũng như giải quyết, tháo gỡ những khó khăn phục vụ cho sự phát triển của tỉnh và các địa phương trong giai đoạn tới.

Với trách nhiệm là Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam, bà Hà Thị Nga nhấn mạnh sẽ nỗ lực đồng hành với tỉnh kiến nghị các cơ quan liên quan ở T.Ư triển khai các chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển trên địa bàn tỉnh cũng như các tỉnh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đặc biệt là triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Đồng thời, tiếp tục có giải pháp để vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo đồng thuận trong xã hội góp phần xây dựng củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh, thịnh vượng, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Bà Nga tặng quà và trao đổi với nhân dân xã Khoen On ẢNH: VĂN ĐỨC

Nhân dịp này, bà Hà Thị Nga đã trao tặng 20 suất quà cho các hộ gia đình người có công, người có uy tín và hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Khoen On.