Bà Harris có thêm sự ủng hộ 'khủng'

Đài CBS ngày 27.8 đưa tin hơn 200 thành viên đảng Cộng hòa từng làm việc cho cố Tổng thống George H.W. Bush, cựu Tổng thống George W. Bush, cố Thượng nghị sĩ John McCain và Thượng nghị sĩ Mitt Romney tuyên bố ủng hộ Phó tổng thống Kamala Harris trong cuộc đua vào Nhà Trắng. Ủng hộ ứng viên đảng Dân chủ, nhóm đảng viên Cộng hòa cho rằng nền dân chủ sẽ "bị nguy hại không thể sửa chữa được" nếu nước Mỹ có thêm một nhiệm kỳ của cựu Tổng thống Donald Trump.



Bà Harris và phu quân Doug Emhoff rời Illinois ngày 23.8 Ảnh: AFP

"Can đảm lần nữa"

Trong lá thư công khai, nhóm đảng viên này thừa nhận có những bất đồng tư tưởng với liên danh tranh cử của đảng Dân chủ, nhưng điều đó là bình thường và "giải pháp thay thế là không chấp nhận được". Lá thư kêu gọi những đảng viên Cộng hòa ôn hòa và cử tri độc lập tại các bang chiến địa từng bầu cho Tổng thống Joe Biden nên "có quan điểm can đảm một lần nữa".

Trong một diễn biến khác có lợi cho bà Harris, phân tích mới nhất của tờ The Hill và Decision Desk HQ cho thấy việc bà Harris thay ông Biden tranh cử đã giúp đảng Dân chủ tăng khả năng kiểm soát Nhà Trắng và lưỡng viện. Theo đó, bà Harris có 55% cơ hội thắng cử so với tỷ lệ chỉ 44% của ông Biden trước đây. Đảng Cộng hòa có 67% khả năng kiểm soát thượng viện, giảm so với tỷ lệ 78% khi ông Biden chưa rút lui. Tương tự, đảng này có 56% khả năng kiểm soát hạ viện so với tỷ lệ 61% trước đó.

Trở thành ứng cử viên tổng thống, bà Harris cam kết bảo vệ nước Mỹ

Trong khi nhiều đảng viên Cộng hòa ủng hộ bà Harris, một diễn biến đáng chú ý ở chiều ngược lại là cựu Hạ nghị sĩ Dân chủ Tulsi Gabbard (43 tuổi) tuyên bố ủng hộ ông Trump. Bà Gabbard từng tranh cử tổng thống Mỹ năm 2020. Bà rời đảng vào năm 2022 và trở thành chính trị gia độc lập, theo Fox News.

"Ngày xấu hổ"

Trong nỗ lực ngăn đà tiến của phe Dân chủ, ông Trump chỉ trích chính quyền đương nhiệm về "sự sụp đổ của lòng tin và sự tôn trọng đối với Mỹ" trong vụ đánh bom tại sân bay Kabul cách đây 3 năm khi liên minh do Mỹ dẫn đầu rút quân khỏi Afghanistan. Vụ việc khiến 13 binh sĩ Mỹ và hơn 100 người Afghanistan thiệt mạng. Phát biểu tại TP.Detroit (Michigan), ông Trump nói rằng việc rút quân là "ngày xấu hổ nhất trong lịch sử quốc gia chúng ta" và gây xung đột trên toàn cầu. "Nó dẫn đến việc Nga đưa quân vào Ukraine, Hamas tấn công Israel vì nó khiến chúng ta mất đi sự tôn trọng", tờ The Hill dẫn lời ông cáo buộc.

Bên cạnh đó, ông dành phần lớn bài phát biểu nói về biên giới Mỹ - Mexico, cam kết sẽ ngăn chặn dòng người nhập cư lậu vào Mỹ. Ngoài ra, ông phát biểu về những ưu tiên chính sách quân sự nếu đắc cử, bao gồm việc thành lập vệ binh quốc gia thuộc lực lượng không gian, chấm dứt cuộc chiến Ukraine và ngăn chặn điều ông gọi là khả năng xảy ra Thế chiến 3. Cựu tổng thống cam kết xây dựng một hệ thống phòng thủ tên lửa tương tự hệ thống Vòm Sắt vốn giúp Israel ngăn chặn rốc két tầm ngắn.