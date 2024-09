Bà Harris: 'Nếu ai đột nhập vào nhà tôi, họ sẽ bị bắn'

Trong sự kiện diễn ra tại bang Michigan được phát trực tiếp ngày 19.9 (giờ địa phương), người dẫn chương trình, ngôi sao truyền hình Mỹ Oprah Winfrey đã thảo luận với bà Harris về các vấn đề nóng. Bà Winfrey đề cập việc Phó tổng thống Harris sở hữu súng, điều mà bà nhiều lần xác nhận, The Hill đưa tin ngày 20.9.

“Nếu ai đó đột nhập vào nhà tôi, họ sẽ bị bắn”, bà Harris nói, sau đó nêu rằng: “Có lẽ tôi không nên nói như vậy. Các nhân viên của tôi sẽ giải quyết vấn đề đó sau”.

Phó tổng thống Kamala Harris (trái) và người dẫn chương trình Oprah Winfrey trong sự kiện phát trực tiếp ngày 19.9 ẢNH: REUTERS

Bạo lực súng đạn là một trong những vấn đề chính được thảo luận. Bà Harris kêu gọi cấm vũ khí tấn công và kiểm tra lý lịch toàn diện.



“Trong thời gian dài, một số người đã đưa ra quan điểm sai lầm, khi nói rằng bạn chỉ có thể chọn hoặc ủng hộ Tu chính án thứ 2, hoặc muốn tước đi súng của mọi người. Tôi vừa ủng hộ Tu chính án thứ 2, vừa muốn cấm vũ khí tấn công”, bà Harris nói.

Tu chính án thứ 2 của Mỹ quy định chính phủ liên bang không có thẩm quyền xâm phạm quyền giữ và mang vũ khí của người dân. Sở hữu súng đạn là một trong những vấn đề gây chia rẽ nhất tại Mỹ, đặc biệt sau khi xảy ra những vụ xả súng.

Bà Harris cho biết Thống đốc bang Minnesota Tim Walz, ứng viên phó tổng thống đảng Dân chủ trong kỳ bầu cử năm nay, cũng là người sở hữu súng.

Bên cạnh quyền sở hữu súng, vấn đề phá thai cũng được thảo luận trong sự kiện ngày 19.9. Đây cũng là vấn đề quan trọng có thể tác động đến tâm lý cử tri trong kỳ bầu cử tổng thống Mỹ năm nay.

Đối thủ của bà Harris trong kỳ bầu cử là cựu Tổng thống Donald Trump tham gia sự kiện tại Washington D.C ngày 19.9 với chủ đề chống chủ nghĩa bài Do Thái tại Mỹ.

Ông Trump nói rằng nếu thất cử, người Do Thái sẽ phải chịu tổn thất. Ông nêu thêm người Do Thái nợ ông lá phiếu, do những lập trường ủng hộ Israel của cựu tổng thống.