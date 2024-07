Bà Harris 'phả hơi nóng vào gáy' ông Trump

Việc Tổng thống Joe Biden rút lui khỏi cuộc tranh cử và ủng hộ bà Harris thay thế là bước ngoặt giúp cuộc đua vào Nhà Trắng trở nên sôi động và khó lường hơn nhiều. Chỉ trong vài ngày, hàng loạt nhân vật có ảnh hưởng của đảng Dân chủ, mới nhất là cựu Tổng thống Barack Obama, tuyên bố ủng hộ bà Harris, trong khi tài khoản gây quỹ của bà "nổ" liên tục với 126 triệu USD chỉ trong 2 ngày. Màn khởi động mạnh mẽ và đầy năng lượng của bà Harris đang trao cho đảng Dân chủ niềm hy vọng mới về việc ngăn chặn nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump, theo CNN.



Phó tổng thống Kamala Harris phát biểu tại đại hội Liên đoàn Giáo viên Mỹ tại Houston ngày 25.7 Reuters

Bà Harris áp sát ông Trump

Trong những ngày gần đây, bà Harris đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm củng cố sự ủng hộ của cử tri, bao gồm một buổi diễn thuyết quan trọng tại đại hội Liên đoàn Giáo viên Mỹ ở TP.Houston hôm 25.7. Tại đây, bà đã nhấn mạnh các vấn đề chính như chính sách kinh tế, quyền lợi của người lao động, chăm sóc sức khỏe phù hợp túi tiền và chăm sóc trẻ em, đồng thời chỉ trích quan điểm "cực đoan" của ông Trump và các chính trị gia đảng Cộng hòa vì đã cản trở các quy định hạn chế súng đạn sau các vụ xả súng tại trường học. "Chúng ta đang chiến đấu vì tương lai, vì những sự tự do nền tảng nhất", bà Harris phát biểu.

Sự nổi lên nhanh chóng của Phó tổng thống Harris cho vị trí đề cử của đảng Dân chủ đã thu hút sự quan tâm lớn từ cử tri. Theo các cuộc thăm dò gần đây, bà Harris đang thu hẹp khoảng cách so với ông Trump, ứng cử viên chính thức của đảng Cộng hòa. Kết quả cuộc thăm dò ý kiến cử tri đã đăng ký trên bình diện cả nước của The New York Times/ĐH Siena được công bố ngày 25.7 cho thấy bà Harris đã thu hẹp khoảng cách với ông Trump xuống còn 2 điểm phần trăm (46% - 48%), so với cách biệt đến 8 điểm phần trăm mà ông Trump tạo ra trước ông Biden hồi đầu tháng 7 (49% - 41%). The Hill/ĐH Emerson cũng vừa công bố kết quả một cuộc thăm dò cho thấy bà Harris đang dần thu hẹp khoảng cách với ông Trump ở 4 bang chiến trường quan trọng gồm Arizona, Georgia, Michigan, Pennsylvania, trong khi hai người hòa tại bang Wisconsin.

Bên cạnh đó, bà Harris (60 tuổi) cũng đang tận dụng lợi thế về mặt tuổi tác so với ông Trump (78 tuổi) và nhanh chóng tiếp cận cử tri trẻ tuổi bằng việc mở tài khoản trên TikTok, thu hút hơn 500.000 người theo dõi chỉ trong vài giờ. Để củng cố thêm sự ủng hộ, bà đã phát động video quảng cáo đầu tiên của chiến dịch, trong đó nhấn mạnh cuộc chiến bảo vệ các quyền tự do cá nhân của người dân Mỹ với một ca khúc của ca sĩ Beyoncé.

Ông Trump không chịu tranh luận

Việc bà Harris tham gia cuộc đua đã làm giảm sự chú ý đối với ông Trump, người gần đây bị thương ở tai trong một vụ ám sát rúng động. Ông Trump đang duy trì một vị trí lợi thế nhưng không còn vững chắc như trước. Dù có sự hỗ trợ từ các cuộc thăm dò trước đó, tỷ lệ ủng hộ dành cho vị cựu tổng thống đã không gia tăng đáng kể từ sau đại hội đảng Cộng hòa. Trong cuộc vận động tranh cử đầu tiên từ khi bà Harris gia nhập đường đua, ông Trump chỉ trích những chính sách của bà về quyền phá thai, nhập cư, chăm sóc sức khỏe và gọi bà là một chính trị gia cực tả. Trong khi đó, đảng Cộng hòa tại Hạ viện thông qua một nghị quyết lên án bà Harris vì thất bại trong việc giải quyết tình trạng nhập cư trái phép ở biên giới phía nam.

Sự tham gia của bà Harris cũng khiến ông Trump thận trọng hơn khi rút lại cam kết trước đó về việc sẵn sàng tham gia cuộc tranh luận thứ hai, vốn đã được lên lịch vào ngày 10.9. Trong một tuyên bố trên mạng xã hội, bà Harris chế giễu ông Trump vì việc "quay xe" trong khi chiến dịch của ứng viên Cộng hòa nhấn mạnh chỉ tranh luận nếu bà Harris chính thức được đảng Dân chủ đề cử. Theo CBS News, đảng Dân chủ đã thông qua quy định mới, theo đó ứng viên tổng thống có thể được đề cử sớm nhất vào ngày 1.8 và dự kiến đến ngày 7.8 sẽ có ứng viên phó tổng thống.