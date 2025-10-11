'Bà hoàng phim ma' La Lan gặp tai nạn, quyết định hiến xác sau nhiều biến cố

Cuộc đời và sự nghiệp của La Lan được xem là hình ảnh thu nhỏ của lịch sử phát triển điện ảnh Hồng Kông. Trong suốt chặng đường dài ấy, nữ diễn viên sinh năm 1934 đảm nhận hàng trăm vai diễn lớn nhỏ, để lại nhiều dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Tuổi xế chiều cô đơn, lặng lẽ sắp xếp cho hậu sự của mình

Từ vai Cầu Thiên Xích trong Thần điêu hiệp lữ đến vai Long Bà trong loạt phim Âm dương lộ, La Lan đều thể hiện xuất sắc và trở thành hình mẫu "ma hậu" kinh điển mà đến nay vẫn chưa ai vượt qua.

Năm 2000, bà giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Hồng Kông nhờ vai cụ bà mắc chứng mất trí trong phim Bạo liệt hình cảnh. Thành tựu ấy khẳng định tài năng diễn xuất đỉnh cao và sức sống lâu bền trong sự nghiệp của La Lan.

La Lan được mệnh danh là "bà hoàng phim ma" của điện ảnh Hồng Kông với hàng loạt tác phẩm kinh dị kinh điển như Âm dương lộ, Cương thi tái thế, Khám phá cõi âm, Bí ẩn trong nhà hát... Ảnh: Sing Tao Daily

Gần đây, trong một sự kiện quảng bá cho bộ phim truyền hình mới Kim thức sâm lâm, khán giả nhận thấy La Lan di chuyển khó khăn và có lúc nói nhầm tên phim, khiến nhiều người lo lắng về tình trạng sức khỏe của bà.

Trả lời phỏng vấn qua điện thoại với truyền thông Hồng Kông, La Lan cho biết vài tháng trước bà gặp tai nạn tại nhà. Sáng sớm khoảng 7 giờ, khi vội vã chạy ra nghe điện thoại, bà bất ngờ trượt ngã trong phòng khách và đau đớn đến mức không thể đứng dậy. Ngay sau đó, bà được đưa đi cấp cứu và phải nằm viện 8 ngày mới hồi phục dần.

La Lan thừa nhận hiện nay cơ thể vẫn thường xuyên đau nhức, có những buổi sáng thức dậy lại bị đau chân bất ngờ. Trong một sự kiện gần đây, khán giả còn phát hiện bàn chân bà có vết hằn sâu. La Lan giải thích nguyên nhân là do trang phục quá chật, khẳng định không phải bệnh lý và mong mọi người yên tâm.

Suốt cuộc đời, La Lan chưa từng kết hôn và không có con. Bà dành trọn tâm huyết cho nghệ thuật, dù tuổi đã cao vẫn thường xuyên xuất hiện trên phim trường, điều khiến công chúng vô cùng khâm phục.

Qua nhiều lần đối mặt với sức khỏe suy yếu, nữ nghệ sĩ 91 tuổi đã quyết định đăng ký hiến xác sau khi qua đời Ảnh: 8days

Không chỉ nổi tiếng về tài năng, La Lan còn được biết đến bởi tấm lòng nhân ái. Dù thu nhập của diễn viên phụ ở Hồng Kông không cao, bà luôn tiết kiệm để làm thiện nguyện, từng chu cấp cho 5 - 6 trẻ nhỏ có hoàn cảnh khó khăn và quyên góp 1 triệu NDT (khoảng 3,4 tỉ đồng) cho Vũ Hán trong đại dịch Covid-19.

Trải qua nhiều biến cố, bà bị bắt gặp một mình đến bệnh viện để làm thủ tục hiến xác sau khi qua đời, nhằm phục vụ công tác nghiên cứu y học tại Đại học Hồng Kông. Hành động đầy nhân văn ấy khiến công chúng vô cùng xúc động và ngưỡng mộ.

Hình ảnh mới nhất của nghệ sĩ La Lan được chụp vào hồi tháng 7.2025 Ảnh: TVB

Dù sự nghiệp rực rỡ, La Lan lại không may mắn trong tình cảm. Trong nhiều cuộc phỏng vấn, bà từng chia sẻ lý do không lập gia đình là vì tuổi thơ thiếu vắng tình thương của cha và những tổn thương từ gia đình khiến bà khó mở lòng. Khi còn trẻ, một người bạn từng giới thiệu cho bà đối tượng hẹn hò, nhưng sau khi biết bà là diễn viên, người này buông lời châm biếm: "Tiền tôi kiếm được chẳng đủ cho cô đổ xăng".

Bước sang tuổi trung niên, do thường đảm nhận vai phản diện hoặc vai ma quỷ, La Lan bị gán mác là nữ diễn viên xui xẻo và bị hiểu lầm là người khó gần. Nhiều người cho rằng việc bà thường xuyên đóng phim kinh dị khiến vận khí bị ảnh hưởng, nên dần dần không ai còn muốn kết thân.

Tuy nhiên, La Lan luôn giữ tinh thần lạc quan, sống tích cực và coi chuyện tình cảm là duyên phận. Bà từng nói: "Mọi thứ nên để thuận theo tự nhiên, không cưỡng cầu thì sẽ an yên".