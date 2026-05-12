Bà Huỳnh Bích Ngọc đăng ký bán 15 triệu cổ phiếu SBT

Ở chiều ngược lại, bà Đặng Huỳnh Ức My - Chủ tịch SBT đồng thời là con gái bà Huỳnh Bích Ngọc - vừa đăng ký mua vào gần 43 triệu cổ phiếu thông qua giao dịch thỏa thuận.

Tối ưu danh mục, khơi thông nguồn lực cho nông nghiệp công nghệ cao

Trong bối cảnh TTC AgriS đang đẩy mạnh đầu tư vào các mô hình nông nghiệp tích hợp công nghệ, từ AgTech (công nghệ nông nghiệp), FoodTech (công nghệ thực phẩm) đến FinTech (công nghệ tài chính) trên nền tảng ESG, việc tái cơ cấu danh mục đầu tư giữa các pháp nhân trong hệ sinh thái là bước đi tất yếu của quản trị tài chính hiện đại, giúp chuyên môn hóa các hóa ngành nghề kinh doanh.

Từ chuyển giao thế hệ đến tầm nhìn phát triển mới tại TTC AgriS

Bà Huỳnh Bích Ngọc là nhân vật có vai trò quan trọng trong việc định hình chiến lược chuyển đổi của TTC AgriS trong nhiều thập kỷ qua. Với nhiệm kỳ Chủ tịch HĐQT từ 2019 - 2024, bà đã đặt nền móng cho mô hình Chuỗi giá trị Thương mại tuần hoàn (Circular Commercial Value Chain), trục xương sống trong chiến lược hiện tại của TTC AgriS.

Tháng 7.2024, sau khi kết thúc nhiệm kỳ của bà Huỳnh Bích Ngọc, vị trí Chủ tịch HĐQT TTC AgriS được chuyển giao cho bà Đặng Huỳnh Ức My, đánh dấu bước chuyển giao thế hệ mang tính thực chất trong định hướng phát triển và điều hành doanh nghiệp. Đây không chỉ là sự kế thừa nền tảng từ thế hệ sáng lập, mà còn mở ra giai đoạn tăng trưởng mới với tư duy quản trị hiện đại, định hướng mở rộng hệ sinh thái nông nghiệp tích hợp và gia tăng kết nối với chuỗi giá trị toàn cầu.

Trong giai đoạn phát triển mới, TTC AgriS tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu ngành đường Việt Nam với khoảng 46% thị phần nội địa, quy mô vùng nguyên liệu gần 80.000 ha và mạng lưới hiện diện sản phẩm tại 76 quốc gia - tăng hơn 3 lần chỉ trong vòng 5 năm.

Theo báo cáo tài chính quý 3 niên độ 2025 - 2026, TTC AgriS ghi nhận doanh thu thuần đạt 8.231 tỉ đồng, tăng 12,9% so với cùng kỳ; Lợi nhuận sau thuế đạt 245 tỉ đồng, tăng 14%. Lũy kế 9 tháng đầu niên độ, doanh thu thuần đạt 20.336 tỉ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 649 tỉ đồng, lần lượt hoàn thành 77% và 68% kế hoạch năm.

Đáng chú ý, các mảng kinh doanh mới cũng bắt đầu ghi nhận tín hiệu tăng trưởng tích cực, nổi bật là mảng gạo. Chỉ sau 6 tháng triển khai, TTC AgriS đã nhanh chóng vươn lên nhóm doanh nghiệp xuất khẩu gạo hàng đầu Việt Nam với sản lượng tiêu thụ khoảng 94.000 tấn tính đến tháng 3.2026. Kết quả này bước đầu phản ánh hiệu quả của chiến lược mở rộng chuỗi giá trị nông nghiệp, đồng thời cho thấy năng lực triển khai và mở rộng quy mô của TTC AgriS trong các lĩnh vực nông nghiệp mới.

Vùng nguyên liệu của TTC AgriS có quy mô gần 80.000 ha

Dòng vốn xanh - Nền tảng cho chu kỳ tăng trưởng tiếp theo

Một trong những điểm nổi bật khẳng định uy tín và sức hút của TTC AgriS trên thị trường vốn quốc tế là khả năng thu hút dòng vốn xanh quy mô lớn. Trong gần 2 năm, doanh nghiệp đã huy động thành công hơn 400 triệu USD từ các tổ chức tài chính uy tín toàn cầu như IFC, DEG (thuộc KfW), ResponsAbility, ING và nhiều định chế khác. Nổi bật trong đó là các hợp đồng tín dụng hợp vốn quy mô lớn: 200 triệu USD từ First Commercial Bank cùng 15 ngân hàng liên kết và 80 triệu USD từ E.Sun Bank cùng 7 ngân hàng Đài Loan. Việc các định chế tài chính quốc tế liên tục rót vốn xanh vào TTC AgriS là minh chứng rõ nhất cho niềm tin vào chiến lược nông nghiệp tái sinh và cam kết ESG của doanh nghiệp.

TTC AgriS hiện đang có mặt trong nhiều rổ chỉ số quan trọng của thị trường chứng khoán như VNSI20, VN100, VN50 Growth và VNCG50, qua đó phản ánh nền tảng quản trị minh bạch và định hướng phát triển ổn định.

Với nền tảng quản trị hiện đại, năng lực tích hợp công nghệ vào toàn chuỗi giá trị nông nghiệp, vùng nguyên liệu xuyên biên giới trải dài tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Úc, cùng khả năng huy động nguồn lực tài chính xanh từ các định chế quốc tế, TTC AgriS đang từng bước định hình vị thế của một nền tảng nông nghiệp công nghệ cao mang tầm khu vực - tiên phong dẫn dắt mô hình nông nghiệp tuần hoàn, bền vững và có khả năng cạnh tranh toàn cầu, hướng tới trở thành Tập đoàn nông nghiệp đa quốc gia hàng đầu Đông Nam Á.