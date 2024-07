Bà Kamala Harris chính thức tranh cử Tổng thống Mỹ

Chưa đầy 36 giờ kể từ khi nhận được sự ủng hộ từ Tổng thống Joe Biden, bà Harris nắm chắc suất ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ, theo Reuters dẫn thông báo từ chiến dịch tranh cử của bà Harris vào hôm qua (23.7).



Chiến dịch gom phiếu "thần tốc"

Hôm qua (giờ VN), Phó tổng thống Harris tuyên bố đã nhận đủ sự ủng hộ cần thiết để trở thành ứng viên tổng thống của đảng Dân chủ. "Tôi mong sớm nhận được đề cử chính thức (từ đảng Dân chủ)", AFP dẫn lời bà Harris.

Phó tổng thống Harris và phu quân Douglas Emhoff tại trụ sở chiến dịch tranh cử ở TP.Wilmington (bang Delaware) ngày 22.7 Reuters

Vào thời điểm ra thông báo, tờ USA Today đếm được số đại biểu hứa ủng hộ bà Harris đã vượt quá con số 1.976 cần thiết trong tổng số 3.936 đại biểu để giành được tư cách ứng viên tổng thống của đảng này.

Các đại biểu đảng Dân chủ ở California là bên đầu tiên chính thức ủng hộ bà Harris trong cuộc bỏ phiếu do cựu Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi yêu cầu tổ chức. Kế đến là bang Texas, New Jersey, Nevada và những tiểu bang khác nối tiếp. Cuộc khảo sát không chính thức do AP tổ chức cho thấy phó tổng thống nhận được hơn 2.500 đề cử, trong khi 54 đại biểu chưa quyết định.

Bà Kamala Harris tự tin: Tôi biết rõ kiểu người như Donald Trump

Cuộc mít tinh ở TP.Milwaukee (bang Wisconsin) vào rạng sáng nay (giờ VN) mang đến cơ hội khác để bà Harris thiết lập lại chiến dịch tranh cử của đảng Dân chủ và chứng tỏ mình là ứng viên hoàn hảo nhất của đảng Dân chủ để đánh bại ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa Donald Trump.

Wisconsin nằm trong nhóm 3 bang chiến địa có biệt danh Rust Belt (tức Vành đai Rỉ sét) buộc phải thắng nếu muốn đắc cử Tổng thống Mỹ nhiệm kỳ kế tiếp. Hai bang còn lại là Michigan và Pennsylvania. Trước khi rút khỏi đường đua, Tổng thống Biden có tỷ lệ ủng hộ thấp hơn ông Trump theo kết quả các cuộc khảo sát gần nhất. Vì thế Wisconsin là nơi bà Harris đặt nền tảng vững chắc đầu tiên cho chiến dịch của mình.

Câu hỏi về ứng viên phó tổng thống

Sau khi đảng Dân chủ tìm được ứng viên tổng thống thay thế ông Biden, các thế lực trong nội bộ đang thúc giục bà Harris cân nhắc chọn người liên danh, tức ứng viên cho vị trí phó tổng thống. Ý kiến chủ đạo cho rằng người phù hợp nhất phải đến từ các bang chiến địa trong cuộc bầu cử năm nay: Arizona, Georgia, Michigan, Nevada, Bắc Carolina, Pennsylvania và Wisconsin.

"Đó là quyết định đầu tiên của bà Harris trên tư cách ứng viên tổng thống, và bà đang đứng trước nhiều sự lựa chọn tốt", tờ The Hill dẫn lời thượng nghị sĩ Brian Schatz (bang Hawaii). Ông liệt kê một loạt cái tên phù hợp, như Thống đốc Pennsylvania Josh Shapiro, Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer và Thống đốc Bắc Carolina Roy Cooper, Bộ trưởng Giao thông Pete Buttigieg, thượng nghị sĩ Arizona Mark Kelly.

Theo một diễn biến liên quan, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia của đảng Dân chủ cho biết đảng này sẽ công bố ứng viên tổng thống theo quy trình trực tuyến vào ngày 7.8. Đại hội toàn quốc đảng Dân chủ sẽ chính thức được tổ chức từ ngày 19 - 22.8 ở TP.Chicago (bang Illinois).