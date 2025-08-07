Bà Lâm Thị Phương Thanh được bầu làm Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng

Ngày 7.8, tại Hà Nội, Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức Đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tổng Bí thư Tô Lâm dự đại hội.

Tổng Bí thư Tô Lâm và các đại biểu tham dự đại hội ẢNH: TTXVN

Cùng tham dự đại hội có: nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; nguyên Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Trưởng ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng; Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc; Chánh văn phòng Trung ương Đảng Lê Hoài Trung và lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, cơ quan Trung ương.

Đại hội có sự tham gia của 201 đại biểu đại diện cho 1.208 đảng viên trong Đảng bộ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 25 người. Tại phiên họp thứ nhất trưa cùng ngày, Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã bầu Ban Thường vụ gồm 8 người.

Bà Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó chánh văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, được bầu làm Bí thư Đảng ủy.

Ban Chấp hành Đảng bộ bầu Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng gồm 7 người.

Chiều cùng ngày, Đại hội đã bầu Đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 31 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

24 hội nghị Trung ương, 214 cuộc họp Bộ Chính trị

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú biểu dương các kết quả toàn diện mà Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu chỉ đạo đại hội ẢNH: TTXVN

Trong nhiệm kỳ, Văn phòng Trung ương Đảng đã chủ trì, phối hợp tham mưu tổ chức 24 hội nghị Trung ương, 214 cuộc họp Bộ Chính trị, 120 cuộc họp Ban Bí thư; phục vụ chu đáo các cuộc làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư với các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương; các chuyến thăm, làm việc trong và ngoài nước của lãnh đạo Đảng...

Cùng đó, tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan thường trực của Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội XIV của Đảng, Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

Về nhiệm vụ nhiệm kỳ tới, ông Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng tiếp tục quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thật hiệu quả các ý kiến chỉ đạo, định hướng của Tổng Bí thư Tô Lâm với Văn phòng Trung ương Đảng.

Cùng đó, tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư, lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo, chỉ đạo các mặt công tác lớn của đất nước, kịp thời giải quyết những vấn đề đột xuất, phát sinh.

Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chủ trì để theo dõi thường xuyên việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; chủ động đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồn tại, hạn chế.

Bà Lâm Phương Thanh, Phó chánh văn phòng thường trực Văn phòng Trung ương Đảng, được bầu làm Bí thư Đảng ủy Văn phòng Trung ương Đảng nhiệm kỳ mới ẢNH: TTXVN

Cán bộ có phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng

Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên ngang tầm nhiệm vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức, lối sống trong sáng, có trình độ chuyên môn sắc bén, trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc, có năng lực tư duy chiến lược, khả năng phân tích, tổng hợp, dự báo và đề xuất các chủ trương, chính sách.

Mỗi cán bộ, đảng viên Văn phòng Trung ương Đảng phải là những người đi đầu trong việc thực hiện các nghị quyết của Đảng, thực sự xứng đáng với danh xưng "cán bộ Văn phòng Trung ương Đảng", ông Tú nhấn mạnh.

Cùng đó, Thường trực Ban Bí thư yêu cầu, rà soát cơ cấu, bố trí cán bộ hợp lý, phù hợp với trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác, quan tâm thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong văn phòng.

Nghiên cứu, đề xuất cơ chế thu hút trọng dụng nhân tài, cán bộ giỏi, chuyên gia giàu kinh nghiệm trên các lĩnh vực về công tác tại Văn phòng Trung ương Đảng, nhất là ở các bộ phận nghiên cứu, tham mưu chiến lược.