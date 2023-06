Bà Lê Thị Dung: Tôi sẽ tiếp tục đi đòi công lý

Sáng 28.6, bà Lê Thị Dung (nguyên Giám đốc Trung tâm GDTX H.Hưng Nguyên, Nghệ An) đã được trả tự do sau khi thi hành xong bản án 15 tháng tù do tòa phúc thẩm tuyên phạt.



Từ sáng sớm 28.6, rất đông người thân và học trò cũ của bà Dung đã đến cổng trại giam để đón bà Dung.

Bà Lê Thị Dung (hàng ngồi, thứ 2 từ trái sang) đoàn tụ với gia đình G.Đ

Ông Phạm Ngọc Thạch, chồng bà Dung, cho biết sức khỏe bà Dung khá ổn và bà cần thời gian để ổn định lại tinh thần sau 15 tháng bị bắt giam.

Trao đổi với phóng viên, bà Lê Thị Dung gửi lời cảm ơn đến các luật sư, người thân, bạn bè, đồng nghiệp, học sinh, cộng đồng, các cơ quan truyền thông đã đồng hành, giúp đỡ bà và gia đình trong thời gian qua.

"Tôi đã được trả tự do. Tôi sẽ tiếp tục đi đòi công lý", bà Dung nói.

Tòa phúc thẩm tuyên phạt bà Lê Thị Dung 15 tháng tù

Như Thanh Niên đã thông tin, ngày 24.4, TAND H.Hưng Nguyên xử sơ thẩm, tuyên phạt bà Lê Thị Dung 5 năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ vì gây thiệt hại cho Trung tâm GDTX. H.Hưng Nguyên gần 45 triệu đồng.

Bà Dung bị cáo buộc đã thanh toán trùng khoản phụ cấp Cấp ủy nhưng vẫn được tính 3 tiết/tuần cho chức danh Bí thư Chi bộ, đã được hỗ trợ khi đi học cao học nhưng vẫn được tính 2 tiết/tuần để thanh toán.

Bà Dung không nhận tội và sau đó đã kháng cáo toàn bộ bản án.

Ngày 13.6, TAND tỉnh Nghệ An xét xử phúc thẩm vụ án. Tại phiên tòa này, bà Dung tiếp tục kêu oan khi cho rằng các khoản thanh toán nói trên được thực hiện theo quy chế chi tiêu nội bộ của Trung tâm GDTX H.Hưng Nguyên và không trái quy định của pháp luật.

Sau khi tiến hành xét xử, tòa phúc thẩm đã tuyên phạt bà Dung 15 tháng tù. Bà Dung bị bắt tạm giam từ ngày 28.3.2022.