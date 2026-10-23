Ba liệt sĩ đoàn tàu không số được truy tặng danh hiệu Anh hùng

Ngày 23.10, tại TP.HCM, Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân tổ chức lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống (23.10.1961 - 23.10.2026), đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 liệt sĩ Trần Nhợ, Nguyễn Tương và Nguyễn Ngọc Lương.



Tham dự buổi lễ có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; ông Nguyễn Thiện Nhân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Thành ủy TP.HCM; ông Nguyễn Phước Lộc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM.

Phó đô đốc Nguyễn An Phong, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân chủng Hải quân dự và phát biểu chỉ đạo.

65 năm viết tiếp huyền thoại đoàn tàu không số

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Phạm Minh Chiến, Chính ủy Lữ đoàn 125, ôn lại chặng đường 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của đơn vị, gắn liền với huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển.

Được thành lập vào ngày 23.10.1961 với phiên hiệu Đoàn 759, tiền thân của Lữ đoàn 125 ngày nay, đơn vị nhanh chóng tổ chức lực lượng, trinh sát luồng lạch, bến bãi, mở tuyến vận chuyển vũ khí chi viện chiến trường miền Nam.

Trong những năm đầu, dù phương tiện thô sơ, phải đối mặt với sóng to, gió lớn và sự truy lùng gắt gao của địch, cán bộ, chiến sĩ Đoàn 759 vẫn tổ chức thành công hàng chục chuyến tàu vận chuyển vũ khí vào Nam bộ.

Đầu năm 1964, Quân ủy Trung ương giao nhiệm vụ vận chuyển bằng đường biển cho Quân chủng Hải quân, đồng thời đổi phiên hiệu Đoàn 759 thành Đoàn 125.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó đô đốc Nguyễn An Phong trao tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho thân nhân các liệt sĩ ẢNH: CTV

Với phương châm "bí mật, táo bạo, bất ngờ", giai đoạn 1961 - 1975, Đoàn 125 đã tổ chức hàng ngàn lượt chuyến tàu, vượt hàng triệu hải lý, vận chuyển hơn 100.000 tấn vũ khí, hàng hóa và hàng chục ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ chi viện chiến trường miền Nam.

Những chuyến tàu vượt biển đã góp phần làm nên huyền thoại Đường Hồ Chí Minh trên biển, được ghi nhận là 1 trong 8 chiến công tiêu biểu của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Sau ngày đất nước thống nhất, Lữ đoàn 125 tiếp tục tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam, thực hiện nhiệm vụ vận tải quân sự, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa của Tổ quốc.

Đặc biệt, từ năm 2011 đến 2026, đơn vị đã tổ chức 739 lượt chuyến tàu, vận chuyển gần 335.000 tấn hàng hóa, đưa đón và phục vụ hơn 10.000 lượt người, hành trình trên 930.000 hải lý an toàn.

Bên cạnh nhiệm vụ vận tải, Lữ đoàn 125 còn tham gia trực chốt bảo vệ chủ quyền trên biển, bảo vệ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí và thực hiện nhiều nhiệm vụ quân sự quan trọng.

Truy tặng danh hiệu Anh hùng cho 3 liệt sĩ

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó đô đốc Nguyễn An Phong trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Lữ đoàn 125 vì những thành tích xuất sắc trong huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng và củng cố quốc phòng.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó đô đốc Nguyễn An Phong trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Lữ đoàn 125 ẢNH: CTV

Đặc biệt, ban tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho 3 liệt sĩ Trần Nhợ, Nguyễn Tương và Nguyễn Ngọc Lương, nguyên là cán bộ đoàn tàu không số.

Việc truy tặng danh hiệu cao quý là sự ghi nhận, tri ân những cống hiến, hy sinh của các liệt sĩ trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, đồng thời góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ hải quân hôm nay.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó đô đốc Nguyễn An Phong biểu dương những thành tích nổi bật của Lữ đoàn 125 trong suốt 65 năm qua, đồng thời bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ và các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã cống hiến, hy sinh vì Tổ quốc.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, Chính ủy Quân chủng Hải quân đề nghị Lữ đoàn 125 tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu và trình độ hiệp đồng tác chiến dài ngày trên biển.

Đơn vị cần chú trọng nghiên cứu các phương thức tác chiến mới, nhất là huấn luyện chống phương tiện không người lái trên không, trên biển; nâng cao năng lực bảo đảm hậu cần, kỹ thuật và khả năng thực hiện nhiệm vụ trong những tình huống phức tạp.

Phó đô đốc Nguyễn An Phong cũng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương và các lực lượng trên địa bàn; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân trên biển, thực sự trở thành điểm tựa vững chắc cho ngư dân vươn khơi, bám biển.

Cùng với đó, Lữ đoàn 125 phải tiếp tục xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ - Người chiến sĩ hải quân", góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.