Ba Lòng khai mở tiềm năng kinh tế bằng những nghị quyết chuyên đề

Ba Lòng có lợi thế về đất đai, khí hậu, hệ sinh thái gò đồi cùng nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng. Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp vẫn chủ yếu nhỏ lẻ, thiếu liên kết chuỗi, chưa hình thành thương hiệu rõ nét.

Trước yêu cầu phát triển mới, ngay sau sáp nhập, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Ba Lòng đã ban hành nghị quyết lãnh đạo thực hiện Chương trình OCOP giai đoạn 2026 - 2030.

Theo nghị quyết, đến năm 2030, Ba Lòng phấn đấu có từ 3 - 4 sản phẩm OCOP trên lĩnh vực nông nghiệp đạt từ 3 sao trở lên; xây dựng ít nhất 1 điểm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP gắn với quảng bá hình ảnh địa phương; hình thành từ 1 đến 2 sản phẩm OCOP gắn với du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm nông thôn. Địa phương cũng đặt mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Các nhóm sản phẩm được định hướng phát triển gồm tinh dầu lạc, lạc đen Ba Lòng, lạc vùng chiến khu, trà đậu đen xanh lòng, dược liệu, sản phẩm chăn nuôi, lâm sản và các sản phẩm chế biến từ nông sản địa phương. Để hiện thực hóa mục tiêu này, xã tập trung hoàn thiện Đề án "Dồn điền đổi thửa", quy hoạch tổng thể và chi tiết vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng chuyên canh để hình thành sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao, sản phẩm OCOP, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức; phát triển các chủ thể OCOP; ứng dụng khoa học - công nghệ; tăng cường xúc tiến thương mại và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội.

Song song với OCOP, Đảng bộ xã Ba Lòng cũng ban hành nghị quyết về phát triển chăn nuôi giai đoạn 2026 - 2030, định hướng đến năm 2035.

Nghị quyết xác định phát triển chăn nuôi theo hướng hàng hóa, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp và bảo vệ môi trường. Mục tiêu đến năm 2030 là xây dựng từ 1 - 2 mô hình chăn nuôi công nghệ cao, hình thành các mô hình chăn nuôi an toàn dịch bệnh và phát triển hệ thống gia trại, tổ hợp tác chăn nuôi quy mô vừa làm hạt nhân liên kết cho người dân.

Ông Trần Văn Chạy, Bí thư Đảng ủy xã Ba Lòng (thứ 3 từ trái qua) xuống đồng động viên bà con nông dân địa phương sản xuất ẢNH: THANH LỘC

Ba Lòng phấn đấu hình thành mới tổ hợp tác chăn nuôi bò, các cơ sở nuôi lợn nái lai cung cấp con giống, gia trại gà thả vườn, cơ sở chăn nuôi hươu lấy nhung, cơ sở ấp nở gia cầm và mô hình bò lai bán thâm canh. Địa phương cũng chú trọng xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng như: gà thả vườn, lợn Vân Pa hay nhung hươu.

Để thực hiện hiệu quả nghị quyết, xã tập trung rà soát quỹ đất, quy hoạch vùng chăn nuôi tập trung; chuyển đổi diện tích sản xuất kém hiệu quả sang phát triển gia trại, trồng cỏ phục vụ chăn nuôi. Các giải pháp về giống, thức ăn, chuồng trại, thú y, bảo vệ môi trường và liên kết tiêu thụ sản phẩm cũng được triển khai đồng bộ.

Ông Trần Văn Chạy, Bí thư Đảng ủy xã Ba Lòng, cho biết 2 nghị quyết chuyên đề lần này thể hiện quyết tâm chính trị của Đảng bộ trong việc tạo chuyển biến rõ nét về kinh tế nông thôn. "Đảng bộ xã xác định phát triển kinh tế phải dựa trên lợi thế đặc thù của địa phương. Chúng tôi sẽ tập trung lãnh đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, đồng thời tạo điều kiện để người dân mạnh dạn đầu tư, ứng dụng khoa học kỹ thuật, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ", ông Chạy nhấn mạnh.