Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Bà Michelle Obama nói Mỹ 'chưa sẵn sàng' có nữ tổng thống

Thụy Miên
Thụy Miên
16/11/2025 08:11 GMT+7

Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama cho hay Mỹ chưa sẵn sàng cho một nữ tổng thống, thêm rằng nước này 'cần phải trưởng thành hơn nữa'.

Michelle Obama nói Mỹ chưa sẵn sàng cho nữ tổng thống: Cần trưởng thành hơn nữa - Ảnh 1.

Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama tham gia cuộc mít tinh vận động tranh cử cho bà Kamala Harris ngày 29.10.2024 ở College Park (bang Georgia)

ảnh: afp

"Như chúng ta đã chứng kiến trong cuộc bầu cử Mỹ vừa qua, điều đáng buồn là chúng ta chưa sẵn sàng (cho một nữ tổng thống Mỹ - NV)", bà Michelle Obama đề cập trong cuộc trò chuyện đăng trên kênh YouTube cá nhân hôm 14.11.

"Đó là lý do tại sao tôi theo kiểu, đừng trông đợi tôi tham gia tranh cử, bởi vì tất cả mọi người đều đang nói dối. Các bạn chưa sẵn sàng cho một nữ tổng thống", theo Đài NBC News hôm 16.11 dẫn lời bà Michelle.

Tổng thống Donald Trump đã đánh bại cựu Phó tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024.

Bà Michelle đã đưa ra lời bình luận trên trong cuộc trò chuyện tại Viện Âm nhạc Brooklyn hôm 5.11 cho podcast của mình. Cuộc thảo luận diễn ra giữa cựu đệ nhất phu nhân và diễn viên Tracee Ellis Ross, trong đó họ trao đổi về quyển sách mới của bà có tựa đề "The Look".

Bà Ross hỏi bà Michelle rằng liệu bà có cảm thấy vai trò đệ nhất phu nhân, là hình mẫu vai trò "người vợ và sự nữ tính", có gây ảnh hưởng gì đến cách xã hội nhìn nhận cho khả năng một phụ nữ lên làm tổng thống Mỹ.

"Bạn biết đấy, chúng ta còn phải làm nhiều điều để trưởng thành và hiện đáng buồn là vẫn còn có nhiều người đàn ông cảm thấy họ không thể bị dẫn đầu bởi một phụ nữ, và chúng ta đã thấy điều đó", bà Michelle nói tiếp.

Trong giai đoạn tranh cử cho năm 2024, bà Michelle đã tích cực vận động cho bà Harris, thu hút đám đông lớn tại các cuộc mít tinh, vận động cho quyền chăm sóc sức khỏe của phụ nữ và kêu gọi nam giới bỏ phiếu cho Harris.

Cựu đệ nhất phu nhân luôn là tâm điểm của những đồn đoán về vị trí ở Phòng Bầu dục và nhận được nhiều lời kêu gọi gia nhập đường đua tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, bà luôn khẳng định rằng chưa muốn chạy đua vào Nhà Trắng.

Tin liên quan

Bà Michelle nói về tin đồn ly hôn với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama

Bà Michelle nói về tin đồn ly hôn với cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama

Trong tập phát sóng ngày 26.6 của podcast IMO trên Đài NPR, cựu Đệ nhất phu nhân Mỹ Michelle Obama đã có những chia sẻ mới và thẳng thắn nhất về cuộc hôn nhân với cựu Tổng thống Barack Obama.

Liệu cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama có thay ông Biden tranh cử tổng thống Mỹ?

Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama hé lộ kế hoạch 'về ở ẩn' cùng chồng

Khám phá thêm chủ đề

Michelle Obama nữ tổng thống Mỹ bầu cử Mỹ năm 2024 cựu đệ nhất phu nhân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận