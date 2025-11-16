Bà Michelle Obama nói Mỹ 'chưa sẵn sàng' có nữ tổng thống

Cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama tham gia cuộc mít tinh vận động tranh cử cho bà Kamala Harris ngày 29.10.2024 ở College Park (bang Georgia)

ảnh: afp

"Như chúng ta đã chứng kiến trong cuộc bầu cử Mỹ vừa qua, điều đáng buồn là chúng ta chưa sẵn sàng (cho một nữ tổng thống Mỹ - NV)", bà Michelle Obama đề cập trong cuộc trò chuyện đăng trên kênh YouTube cá nhân hôm 14.11.

"Đó là lý do tại sao tôi theo kiểu, đừng trông đợi tôi tham gia tranh cử, bởi vì tất cả mọi người đều đang nói dối. Các bạn chưa sẵn sàng cho một nữ tổng thống", theo Đài NBC News hôm 16.11 dẫn lời bà Michelle.

Tổng thống Donald Trump đã đánh bại cựu Phó tổng thống Kamala Harris trong cuộc bầu cử Mỹ năm 2024.

Bà Michelle đã đưa ra lời bình luận trên trong cuộc trò chuyện tại Viện Âm nhạc Brooklyn hôm 5.11 cho podcast của mình. Cuộc thảo luận diễn ra giữa cựu đệ nhất phu nhân và diễn viên Tracee Ellis Ross, trong đó họ trao đổi về quyển sách mới của bà có tựa đề "The Look".

Bà Ross hỏi bà Michelle rằng liệu bà có cảm thấy vai trò đệ nhất phu nhân, là hình mẫu vai trò "người vợ và sự nữ tính", có gây ảnh hưởng gì đến cách xã hội nhìn nhận cho khả năng một phụ nữ lên làm tổng thống Mỹ.

"Bạn biết đấy, chúng ta còn phải làm nhiều điều để trưởng thành và hiện đáng buồn là vẫn còn có nhiều người đàn ông cảm thấy họ không thể bị dẫn đầu bởi một phụ nữ, và chúng ta đã thấy điều đó", bà Michelle nói tiếp.

Trong giai đoạn tranh cử cho năm 2024, bà Michelle đã tích cực vận động cho bà Harris, thu hút đám đông lớn tại các cuộc mít tinh, vận động cho quyền chăm sóc sức khỏe của phụ nữ và kêu gọi nam giới bỏ phiếu cho Harris.

Cựu đệ nhất phu nhân luôn là tâm điểm của những đồn đoán về vị trí ở Phòng Bầu dục và nhận được nhiều lời kêu gọi gia nhập đường đua tranh cử tổng thống. Tuy nhiên, bà luôn khẳng định rằng chưa muốn chạy đua vào Nhà Trắng.