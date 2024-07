Bà Michelle Obama sẽ đánh bại ông Trump nếu ra tranh cử?

Cuộc thăm dò của Ipsos/Reuters được công bố hôm 3.7, cho thấy trong một cuộc đua tranh giả định giữa ông Trump và một số ứng cử viên Dân chủ tiềm năng vào tháng 11, bà Obama là người duy nhất dẫn trước ông Trump một cách thuyết phục.

Khoảng 50% người được thăm dò cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho bà Obama, trong khi chỉ có 39% cho biết họ sẽ bỏ phiếu cho ông Trump. Những người khác nói họ không biết chọn ai hoặc sẽ không bỏ phiếu.

Cuộc thăm dò cũng cho thấy ông Biden, người đang bị nghi ngờ về khả năng tiếp tục tranh cử sau cuộc tranh luận vấp váp vào tuần trước, đang có tỷ lệ ngang ngửa 40% so với 40% của đảng Cộng hòa.

Các ứng cử viên Dân chủ tiềm năng khác đều có số phiếu thấp hơn ông Trump. Phó Tổng thống Kamala Harris theo sát, với tỷ lệ 42% so với tỷ lệ 43% của ông Trump. Thống đốc California Gavin Newsom theo sau với tỷ lệ 39% so với 42%, và Thống đốc Michigan Gretchen Whitmer với tỷ lệ 36% so với 41% của ông Trump.

Tuy nhiên, khả năng bà Michelle Obama đối đầu với ông Trump là rất thấp, vì cựu đệ nhất phu nhân đã nhiều lần loại trừ khả năng ra tranh cử.

Cựu Đệ nhất Phu nhân Michelle Obama tại Giải quần vợt Mỹ mở rộng ở New York (Mỹ), ngày 28.8.2023 GETTY IMAGES

Mới đây vào tháng 3, trong một tuyên bố với NBC News, bà nhắc lại tuyên bố sẽ không ra tranh cử.

Giám đốc truyền thông của bà cho biết “Như cựu Đệ nhất phu nhân Michelle Obama đã bày tỏ nhiều lần trong những năm qua, bà sẽ không ra tranh cử tổng thống. Bà Obama ủng hộ chiến dịch tái tranh cử của Tổng thống Joe Biden và Phó Tổng thống Kamala Harris”.

Tuyên bố này là để đáp lại một loạt suy đoán rằng bà có thể thay thế ông Biden làm ứng cử viên của đảng Dân chủ trong năm nay.

Bà Obama, người vận động cho các mục đích như ăn uống lành mạnh và bình đẳng giới, từ lâu đã là một trong những nhân vật chính trị được yêu thích nhất tại Mỹ.

Năm 2020, Tổng thống Biden cho biết ông sẽ chọn bà đứng chung liên danh “ngay lập tức” nếu bà quyết định ra tranh cử.

Bà Obama đã vận động cho Tổng thống Biden vào năm 2020, có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị của đảng, nơi bà cảnh báo về những nguy cơ của nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump. Bà đã giữ thái độ kín tiếng trong cuộc bầu cử năm nay nhưng được kỳ vọng sẽ vận động cho ông Biden trong giai đoạn cuối của cuộc bầu cử.

Chồng bà, cựu Tổng thống Barack Obama, đã ủng hộ ông Biden bất chấp màn tranh luận vất vả của đương kim tổng thống. Tuy nhiên ông Obama nhận định rằng con đường tái đắc cử của ông Biden đã trở nên khó khăn hơn sau cuộc tranh luận.