Ba năm cầm lái GrabCar, người đàn ông quê Hà Tĩnh vượt qua gánh nợ, nuôi hai con nhỏ

Bỏ nghề cũ giữa lúc nợ nần bủa vây

Rời quê ra Hải Phòng mưu sinh, anh Thân từng làm lái xe tải cho doanh nghiệp. Công việc nặng nhọc, giờ giấc thất thường, thu nhập không ổn định. Trong khi đó, gia đình anh vẫn đang gồng gánh khoản nợ gần 500 triệu đồng vay để xây nhà ở quê. "Có những lúc tôi thấy mình bị dồn vào chân tường. Đi sớm về khuya mà vẫn lo không đủ lo cho gia đình", anh nhớ lại.

Cơ duyên đến khi anh Thân tình cờ trò chuyện với một số tài xế chạy xe công nghệ. Những câu chuyện rất đời về việc chủ động thời gian, tự quyết định số cuốc xe mỗi ngày khiến anh suy nghĩ. Dù chưa từng chạy taxi truyền thống, cũng không rành công nghệ, anh vẫn quyết định thử sức với GrabCar.

"Lúc vay tiền mua xe, tôi cũng lo lắm. Nhưng nếu không liều, tôi không biết mình còn cách nào khác", anh nói.

Tài xế Nguyễn Quang Thân với những chuyến đi an toàn, thân thiện

Chủ động sau vô lăng

Ba năm gắn bó với GrabCar, anh Thân chủ động được trong công việc lẫn cuộc sống. Một ngày làm việc của anh thường bắt đầu từ sáng sớm. Trung bình, anh chạy khoảng 20 cuốc/ngày, quãng đường 150 - 200 km, chủ yếu trong nội đô Hải Phòng. Có những hôm nhận chuyến đường dài, đi Vinh hay các tỉnh lân cận, anh tranh thủ chạy thêm để tăng thu nhập.

Theo anh, để bám được nghề, tài xế phải hiểu cách vận hành của ứng dụng và biết sắp xếp thời gian hợp lý. "Mình có con nhỏ thì chủ động chạy ban ngày, hôm nào khỏe thì chạy thêm. Không bị ép giờ như trước", anh chia sẻ.

Nhờ làm đều đặn, thu nhập của anh hiện dao động khoảng 25 - 35 triệu đồng/tháng. Sau 3 năm, anh đã trả xong tiền mua xe, thanh toán dứt điểm khoản nợ xây nhà. Hai con nhỏ được chăm lo đầy đủ hơn, cuộc sống gia đình dần ổn định. "Ngày trước chỉ mong đủ sống, giờ thì dám nghĩ xa hơn cho con", anh nói, giọng trầm lại.

Nhờ chạy GrabCar, Nguyễn Quang Thân đã xây nhà, mua xe, nuôi gia đình sinh hoạt ổn định

Những chuyến xe không đo bằng tiền

Ba năm sau vô lăng, điều đọng lại với anh Thân không chỉ là chuyện thu nhập. Đó còn là những cuốc xe khiến anh tin rằng mình đã chọn đúng đường.

Anh kể, vào tháng 10.2024, trong một chuyến đón khách ở con ngõ nhỏ tại Hải Phòng, một người đàn ông bất ngờ chạy ra cầu cứu: vợ ông bị đau tim, cần đưa đi bệnh viện gấp. Sau khi xin ý kiến hành khách trên xe và nhận được sự đồng thuận, anh Thân lập tức đổi hướng, chở bệnh nhân đến Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng.

"Lúc đó không kịp nghĩ nhiều, chỉ biết phải đưa người ta đi nhanh nhất có thể", anh kể. Cuốc xe hôm ấy, anh từ chối nhận tiền. "Có những chuyến đi không thể tính bằng cước", anh nói.

Anh Thân hướng dẫn khách hàng theo dõi tuyến đường đi qua app

Dĩ nhiên, nghề dịch vụ không chỉ toàn những khoảnh khắc đẹp. Anh từng gặp khách say xỉn, nôn ói trên xe, có trường hợp "bom" cước. Nhưng anh chọn cách im lặng, giải quyết trong chừng mực. "Bực cũng không giải quyết được gì. Mình làm dịch vụ thì phải giữ bình tĩnh", anh chia sẻ.

Điểm tựa nơi đất khách

Ngoài công việc, anh Thân còn tham gia sinh hoạt trong đội tài xế GrabCar tại Hải Phòng. Với anh, đó không chỉ là nơi trao đổi kinh nghiệm, mà còn là điểm tựa tinh thần. "Ở đây, anh em hỗ trợ nhau khi gặp sự cố, chia sẻ cả chuyện đời. Đi làm xa quê mà có người để trò chuyện cũng đỡ cô đơn hơn", anh nói.

Tài xế Nguyễn Quang Thân mở cửa xe mời khách trước khi bắt đầu chuyến đi

Nhìn lại ba năm đã qua, anh Thân cho rằng quyết định cầm lái GrabCar là bước ngoặt lớn của cuộc đời mình. "Tôi không mơ gì lớn. Chỉ mong chăm chỉ làm việc, lo được cho gia đình, nuôi con ăn học đàng hoàng", anh nói, mỉm cười sau vô lăng quen thuộc.