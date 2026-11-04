Ba năm tăng 51 bậc tại Fortune Southeast Asia 500: Dấu ấn FPT Retail và động lực từ Long Châu

FPT Retail ba năm liên tiếp thăng hạng trong Fortune Southeast Asia 500

Theo bảng xếp hạng năm 2026, FPT Retail đứng thứ 170 trong danh sách 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo doanh thu, tăng 29 bậc so với năm 2025. Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp góp mặt, tăng tổng cộng 51 bậc so với năm đầu tiên.

Fortune ghi nhận doanh thu FPT Retail khoảng 1,96 tỉ USD, tăng 22,7% so với năm trước. Kết quả này phản ánh quá trình mở rộng quy mô hoạt động của doanh nghiệp ở hai lĩnh vực kinh doanh chủ lực là bán lẻ công nghệ và chăm sóc sức khỏe.

Tại Fortune Southeast Asia 500 Summit 2026, bà Nguyễn Đỗ Quyên - Phó tổng giám đốc Điều hành FPT Retail đại diện doanh nghiệp nhận vinh danh Fortune Southeast Asia 500 ẢNH: HOÀNG KHÁNH

Trong đó, Long Châu ngày càng đóng vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh doanh của FPT Retail với mạng lưới nhà thuốc trên toàn quốc và mở rộng sang nhiều lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Còn FPT Shop tiếp tục đổi mới hoạt động bán lẻ công nghệ, nâng cao hiệu quả vận hành và phát triển sản phẩm, dịch vụ theo nhu cầu thị trường.

Fortune Southeast Asia 500 là bảng xếp hạng thường niên được công bố từ năm 2024, đánh giá các doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á dựa trên doanh thu. Bảng xếp hạng năm 2026 sử dụng số liệu của năm tài chính kết thúc vào hoặc trước ngày 31.12.2025.

Chủ tịch Nguyễn Bạch Điệp lần đầu vào Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á

Trong cùng ngày 3.11, Fortune đã vinh danh bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch HĐQT FPT Retail trong danh sách "Most Powerful Women Asia 2026", ghi nhận 100 nữ lãnh đạo có tầm ảnh hưởng, góp phần định hình các ngành, doanh nghiệp và thị trường trong và ngoài khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Bà Nguyễn Bạch Điệp - Chủ tịch HĐQT FPT Retail là một trong 24 gương mặt lần đầu góp mặt trong Top 100 Phụ nữ quyền lực nhất châu Á ẢNH: HOÀNG KHÁNH

Gia nhập FPT từ năm 1994 với vị trí thực tập sinh không lương, bà Nguyễn Bạch Điệp từng bước phát triển sự nghiệp và gắn bó với quá trình hình thành, phát triển của FPT Retail. Hiện bà giữ cương vị Chủ tịch HĐQT FPT Retail.

Trong hồ sơ vinh danh, Fortune đặc biệt nhấn mạnh vai trò của bà Nguyễn Bạch Điệp trong quá trình phát triển Long Châu, đưa hệ thống này đóng góp gần 70% doanh thu của FPT Retail trong năm 2025.

Long Châu mở rộng mạng lưới, gắn tăng trưởng với chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Sự ghi nhận của Fortune đến trong giai đoạn FPT Retail có những bước chuyển đáng kể về quy mô, hiệu quả hoạt động và mở rộng sang lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Theo báo cáo kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2026, doanh thu hợp nhất của FPT Retail đạt 48.273 tỉ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 1.724 tỉ đồng, tăng 114%. Riêng quý 3/2026, doanh thu hợp nhất tăng 34% so với cùng kỳ, với sự đóng góp tích cực của cả Long Châu và FPT Shop.

Trong đó, Long Châu đạt doanh thu 33.408 tỉ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ và đóng góp 69% doanh thu hợp nhất của FPT Retail. Hệ thống hiện có gần 3.000 nhà thuốc, hơn 240 trung tâm tiêm chủng tại 34 tỉnh, thành, cùng đội ngũ hơn 22.000 chuyên viên y tế. Với tinh thần "gần dân, sát dân", Long Châu từng bước trở thành điểm tựa sức khỏe của hơn 36 triệu khách hàng, tương đương hơn ⅓ dân số Việt Nam.

Fortune ghi nhận những bước phát triển của FPT Retail trong việc mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát huy vai trò của hệ thống Long Châu ẢNH: NGÔ LỘC

Song song với phát triển mạng lưới, Long Châu chú trọng nâng cao năng lực chuyên môn, hợp tác với các đối tác trong nước và quốc tế, triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe ở nhiều địa phương, mở rộng khả năng tiếp cận thuốc thế hệ mới, thuốc hiếm và các giải pháp chăm sóc sức khỏe cho người Việt.

Đáng chú ý, đơn vị đã phối hợp cùng Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và 16 hãng dược phẩm đa quốc gia triển khai chương trình đồng hành dài hạn "Bác sĩ ngay đây, An tâm từ đây", đưa hoạt động tư vấn, tầm soát sức khỏe đến gần người dân thông qua mạng lưới nhà thuốc.

Bên cạnh đó, Long Châu cùng Hội Chữ Thập đỏ TP.HCM và các bệnh viện hàng đầu triển khai các khóa đào tạo chuyên sâu cho hàng ngàn dược sĩ, sẵn sàng trở thành đội ngũ tình nguyện viên sơ cấp cứu ban đầu cho cộng đồng.

Long Châu phối hợp với các địa phương, đơn vị tổ chức hàng ngàn chương trình khám khỏe miễn phí cho người dân ẢNH: NGÔ LỘC

Ở lĩnh vực y tế số, hệ thống là đối tác y tế duy nhất vinh dự đồng hành cùng TP.HCM vận hành tiện ích sức khỏe, nhân rộng mô hình Trạm Công dân số. Mục tiêu đến hết quý 2/2027 đạt 168 trạm.

Song song với Long Châu, FPT Shop tiếp tục nâng cao hiệu quả vận hành, điều chỉnh danh mục sản phẩm và mở rộng ngành hàng, dịch vụ theo nhu cầu thị trường. Trong 9 tháng đầu năm 2026, FPT Shop ghi nhận doanh thu 15.014 tỉ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ.

Trong thời gian tới, FPT Retail tiếp tục tập trung nâng cao hiệu quả vận hành, ứng dụng công nghệ và phát triển nguồn nhân lực; hướng đến tăng trưởng dài hạn gắn với những giá trị thiết thực cho khách hàng, cổ đông và cộng đồng.