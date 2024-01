Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục: Đổi mới sàn việc làm, giảm số lượng để nâng chất lượng

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM (sau gọi tắt là trung tâm) cho biết đơn vị thuộc mạng lưới các trung tâm vụ việc làm của cả nước, có chức năng quan trọng trong kết nối việc làm và hỗ trợ sự phát triển của thị trường lao động thông qua các hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm, tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tổ chức sàn việc làm.

Ngoài ra, trung tâm còn thu thập thông tin cho công tác phân tích, dự báo thông tin thị trường lao động để cung cấp cho các cơ quan hữu quan trong hoạch định chính sách về lao động - việc làm.



Xin bà điểm sơ qua thông tin về kết quả công tác năm 2023 của đơn vị về tổ chức các sàn việc làm. Bà đánh giá tính hiệu quả của công tác tổ chức các sàn việc làm thế nào?

- Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục: Song song với giải quyết hồ sơ trợ cấp thất nghiệp thì giải quyết việc làm, kết nối cung cầu lao động cũng là nhiệm vụ hàng đầu của trung tâm. Đơn vị thường xuyên tổ chức các hoạt động, sự kiện để tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động. Năm 2023, trung tâm đã tư vấn giới thiệu việc làm 170.250 người, với 97.868 người nhận việc, tổ chức 139/120 phiên sàn việc làm.

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục, Giám đốc Trung dịch vụ việc làm TP.HCM

T.N



Cá nhân tôi đánh giá việc tổ chức các sàn việc làm mang lại nhiều hiệu quả tích cực cho cả người lao động và doanh nghiệp. Từ trước tới nay, các sàn việc làm được xem là địa chỉ truyền thống trong kết nối lao động.

Người dân đến đây cùng với bộ hồ sơ ứng tuyển được giới thiệu việc làm miễn phí, tham gia phỏng vấn trực tiếp, biết thêm nhiều thông tin về mức lương, thị trường lao động. Còn doanh nghiệp có cơ hội quảng bá hình ảnh, phỏng vấn, tuyển lao động trực tiếp.



Qua đó, tạo thêm nhiều cơ hội việc làm, tiết kiệm thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Tôi cũng tin việc nâng cao hiệu quả tổ chức sàn việc làm cũng góp phần giảm đi những điều còn tiêu cực trong thị trường lao động khi dịch vụ việc làm đang là hình thức béo bở để các đối tượng lợi dụng lừa gạt, trục lợi người lao động.

Theo bà, hiện nay trong công tác tổ chức việc làm có những thuận lợi và khó khăn nào? Một số ý kiến cũng đánh giá hiện nay chưa có nhiều doanh nghiệp, người lao động biết tới và tham gia các sàn việc làm. Bà đánh giá như thế nào về ý kiến trên?



- Có thể nói trong quá trình tổ chức các sàn việc làm, trung tâm luôn được sự quan tâm, hỗ trợ, phối hợp của các bên liên quan. Trong những năm vừa qua, trung tâm tổ chức khoảng 120 sàn việc làm/năm, do đó đã có nhiều kinh nghiệm, nhất là trong việc tổ chức các sàn việc làm lớn mà có sự tham gia của nhiều địa phương, doanh nghiệp, người lao động.

Tuy vậy, chúng tôi cũng đánh giá rằng hiện nay các sàn chưa thu hút được đông đảo người lao động, doanh nghiệp. Trong khi đó, các trang thiết bị để phục vụ công tác phỏng vấn trực tuyến, lưu trữ cơ sở dữ liệu, kết nối tư vấn giới thiệu việc làm còn hạn chế.

Sở dĩ còn tồn tại này là vì công tác truyền thông chưa được quảng bá rộng rãi, chưa tiếp cận tới người lao động và doanh nghiệp. Mặt khác, hiện nay có nhiều nền tảng trực tuyến cung cấp các công cụ tìm kiếm việc làm tiện lợi, vì vậy các sàn việc làm truyền thống bớt đi tính hấp dẫn.



Một số sàn việc làm được tổ chức năm 2023, có sàn tư vấn riêng cho bộ đội xuất ngũ, người khuyết tật

T.N



Hiện, trung tâm có thế mạnh kết nối việc làm từ nguồn lao động đang nhận trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, có thực trạng nhiều lao động thất nghiệp không có nhu cầu tìm việc mới. Bà đánh giá ra sao về ý kiến trên và liệu có giải pháp nào để công tác giới thiệu việc làm cho lao động thất nghiệp được hiệu quả hơn?

- Hiện nay, thị trường lao động tại TP.HCM đang có tình trạng hàng nghìn người bị thất nghiệp, nhưng doanh nghiệp lại không tuyển được người lao động.

Theo thống kê của trung tâm, năm 2023, có 166.226 người lao động ở TP.HCM nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp. Tuy nhiên, số người được trung tâm tư vấn, giới thiệu việc làm và người lao động nhận việc còn thấp.

Nguyên nhân chủ yếu do người lao động có xu hướng nhận hết trợ cấp thất nghiệp, nên không mặn mà với tìm việc mới. Thay vào đó, người lao động có nhu cầu tìm việc tự do để không ký kết hợp đồng lao động (do khi đóng bảo hiểm xã hội thì người lao động sẽ bị ngưng nhận trợ cấp thất nghiệp - PV).

Do đó, để tăng hiệu quả trong công tác giới thiệu việc làm nói chung và cho lao động thất nghiệp nói riêng, thời gian tới, chúng tôi sẽ áp dụng các giải pháp sau:

Người lao động đến tìm việc tại ngày hội việc làm TP.HCM năm 2023. Sự kiện do Liên đoàn Lao động, Trung tâm dịch vụ việc làm TP.HCM, Thành đoàn, Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM... phối hợp tổ chức

T.N

Thứ nhất, đẩy mạnh truyền thông về các sàn việc làm trên website (vieclamhcm.com.vn), Fanpage, Zalo của trung tâm, của Sở LĐ-TB-XH TP.HCM và Phòng LĐ-TB-XH của các quận, huyện, TP.Thủ Đức;

Thứ hai, hoàn thiện và truyền thông cho người lao động, doanh nghiệp về phần mềm kết nối việc làm của trung tâm. Đây cũng là nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi để thích nghi bối cảnh công nghệ số.

Thứ ba, xây dựng và tạo mối quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp và nhà tuyển dụng để chia sẻ rộng rãi thông tin việc làm.

Thứ tư, tăng cường tư vấn đào tạo nghề để giúp người lao động nâng cao tay nghề, tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường lao động.

Đối với người lao động thất nghiệp, chúng tôi sẽ tư vấn việc làm cho người sắp hết thời gian hưởng trợ cấp. Ví dụ, với người có thời gian hưởng trợ cấp 3 tháng thì vào cuối tháng thứ 2, trung tâm sẽ liên hệ, tư vấn việc làm cho họ, bám sát các ngành nghề trước đây người lao động làm việc để tăng hiệu quả tuyển dụng.

Trung tâm đang đẩy mạnh kết nối tuyển dụng bằng hình thức trực tuyến T.N

Năm 2024, trung tâm có những chính sách nào đột phá trong công tác tổ chức các sàn việc làm?

- Năm 2024, trung tâm sẽ tổ chức 50 sàn việc làm. Điểm nổi bật là chúng tôi sẽ giảm chỉ tiêu về số lượng để tập trung vào chất lượng tổ chức.

Ngoài các giải pháp mà tôi vừa nêu thì trung tâm cũng lên kế hoạch cụ thể như trang trí thông tin tuyển dụng bắt mắt, đầy đủ, dễ hiểu để thu hút người lao động; tổ chức các sàn việc làm liên kết, chuyên đề với các quận, huyện, các cơ quan khác và với các tỉnh, thành lân cận.

Đặc biệt là sẽ kết nối các trường đại học, cao đẳng, trường nghề để tham gia các ngày hội việc làm. Qua đó, hướng đến tư vấn việc làm cho sinh viên.

Chúng tôi cũng ý thức được yếu tố con người nên thời gian tới sẽ chú trọng công tác đào tạo chuyên nghiệp cho đội ngũ cán bộ làm công tác tư vấn, giới thiệu việc làm.