Ba nhịp sống hiện đại, một hệ sinh thái AI thấu hiểu trọn vẹn từng khoảnh khắc

Hệ sinh thái LG cùng Trí tuệ nhân tạo thấu cảm mang đến trải nghiệm sống thông minh và cá nhân hóa trong từng khoảnh khắc

Dù là cá tính nào, phong cách hay nhịp sống ra sao, các mảnh ghép công nghệ từ LG với AI đều chủ động học hỏi, thích nghi và vận hành liền mạch, mang đến trải nghiệm sống phù hợp trong từng khoảnh khắc. Các thiết bị còn có thể dễ dàng điều khiển và theo dõi quá trình hoạt động thông qua ứng dụng LQ ThinQ trên điện thoại thông minh.

Thấu hiểu từng khoảng lặng

Tổ ấm của Shin Ye Eun là nơi mọi thứ dường như chậm lại sau ánh đèn sân khấu. Đây không chỉ là không gian để nghỉ ngơi mà còn là nơi nữ diễn viên tận hưởng những khoảnh khắc dành riêng cho bản thân.

Không gian sống của Shin Ye Eun được thiết kế để tái tạo năng lượng và mang đến cảm giác “chữa lành”

Tại đây, điều hòa LG DUALCOOL AI chủ động thích nghi với nhịp sinh hoạt của Shin Ye Eun. AI Air tự động điều chỉnh nhiệt độ, tốc độ và hướng thổi… để mang đến làn gió dễ chịu mà không rét buốt, độ mát tăng từ từ để cơ thể kịp thời thích nghi. Thiết kế cánh vẫy gió kép Dual Vane kết hợp cùng tính năng làn gió êm dịu Soft Air, lan tỏa không khí mát lành đi khắp không gian, tránh thổi tập trung vào cơ thể mà vẫn duy trì độ mát mẻ ổn định.

Phòng khách cũng là góc tập luyện, nơi Shin Ye Eun luôn có nhiều cảm hứng để chăm sóc bản thân, tập ballet và pilates cùng màn hình LG StanbyME 2. Với thiết kế di động "3-trong-1" và AI tối ưu hình ảnh, LG StanbyME 2 còn được nữ diễn viên trọng dụng cho nhiều mục đích thư giãn, dễ dàng điều khiển rảnh tay bằng giọng nói "Hi LG".

LG StanbyME 2 mang đến trải nghiệm giải trí linh hoạt với thiết kế 3-trong-1

Tâm điểm của phòng thay đồ là tủ chăm sóc quần áo thông minh LG Styler. Công nghệ hơi nước kép DUAL TrueSteam™ kết hợp cảm biến tự nhận diện chất liệu vải để điều chỉnh luồng hơi phù hợp, giúp làm mới, khử mùi và loại bỏ vi khuẩn mà vẫn nâng niu những chất liệu cao cấp. Nhờ đó, Shin Ye Eun có thêm thời gian tận hưởng những khoảng lặng dành cho riêng mình.

Thấu hiểu từng nếp sống

Nếu nữ diễn viên tìm thấy sự bình yên trong những khoảng lặng, thì gian bếp của chef Son Jong-won lại ngập tràn cảm hứng. Với vị đầu bếp điều hành 2 nhà hàng đạt sao Michelin tại Hàn Quốc, mỗi bữa ăn không chỉ là câu chuyện của hương vị mà còn là cách ông chăm chút cho gia đình bằng sự chỉn chu.

Tinh thần ấy cũng được phản chiếu qua chiếc tủ lạnh LG FrenchDoor InstaView. AI tích hợp theo dõi thói quen sử dụng và tần suất mở cửa để tự điều chỉnh công suất làm lạnh, giúp nguyên liệu luôn giữ được độ tươi ngon, sẵn sàng cho những bữa ăn ngon bên cạnh người thân và bạn bè.

Tủ lạnh LG FrenchDoor InstaView bảo quản tối ưu từng loại thực phẩm với ngăn kéo linh hoạt điều chỉnh nhiệt độ

Việc chuẩn bị bữa ăn hằng ngày cũng trở nên đơn giản và tiện lợi với lò nướng âm tường LG InstaView. Thiết bị cho phép người dùng quan sát thực phẩm bên trong mà không cần mở cửa lò, hạn chế thất thoát nhiệt trong quá trình nấu nướng và làm bánh. Kết hợp với hệ thống đối lưu nhiệt giúp luồng khí nóng được phân bổ đồng đều, thiết bị hỗ trợ duy trì độ ổn định trong quá trình chế biến, một trong những yếu tố được các đầu bếp chuyên nghiệp đặc biệt coi trọng. Lò nướng chủ động điều phối nhiệt lượng đối lưu chuẩn xác và tự động thông báo qua ứng dụng khi món ăn đạt đến độ chín lý tưởng.

Thấu hiểu từng nhịp sống

Nếu Shin Ye Eun tìm về những khoảng lặng, Son Jong-won gìn giữ sự ấm áp bên gian bếp, thì MINHO (SHINee) lại mang đến một nguồn năng lượng hoàn toàn khác. Lịch trình biểu diễn, luyện tập và niềm đam mê thể thao khiến mỗi ngày của anh luôn nối tiếp bằng những chuyển động không ngừng. Bởi vậy, ngôi nhà trở thành nơi giúp cơ thể hồi phục và cũng là không gian để những ý tưởng mới tiếp tục được nuôi dưỡng.

Thay vì bắt chủ nhân phải tốn thời gian cân chỉnh từng thiết lập phức tạp, bộ xử lý trí tuệ nhân tạo vượt trội trên TV LG OLED evo AI G6 đóng vai trò như một vị đạo diễn hình ảnh và âm thanh chuyên nghiệp. AI tự động "đọc vị" từng thể loại nội dung Minho lựa chọn, tự động nâng cấp độ sắc nét và tinh chỉnh dải âm thanh sống động chuẩn rạp. Dù là một trận cầu thể thao nghẹt thở đòi hỏi chuyển động mượt mà hay một sân khấu âm nhạc bùng nổ, TV đều tự biết cách tối ưu hóa hiển thị để đưa anh chìm đắm vào không gian giải trí đỉnh cao.

TV LG OLED evo AI G6 tự động tối ưu hình ảnh và âm thanh theo từng nội dung, mang đến trải nghiệm giải trí đắm chìm

Song hành cùng tinh thần tự do đó, chiếc màn hình thông minh LG Smart Monitor Swing cũng theo chân anh qua từng góc nhà, thích ứng với mọi nhu cầu làm việc hay thư giãn mà không làm gián đoạn mạch cảm hứng.

Ba ngôi nhà, ba nhịp sống và cũng là ba cách tận hưởng cuộc sống rất khác nhau. Dù là những khoảng lặng của Shin Ye Eun, gian bếp chuẩn Michelin của Son Jong-won hay nguồn năng lượng không ngừng của MINHO, điểm chung vẫn là cách hệ sinh thái LG với trí tuệ nhân tạo thấu cảm chủ động thích nghi với từng nhu cầu và thói quen của mỗi người.