Bà Rịa - Vũng Tàu: Bị truy bắt, các 'tay đua' lao xe máy vào rừng, đồi cát

Rạng sáng 28.8, lực lượng Công an xã Bình Châu phối hợp cùng Công an H.Xuyên Mộc, Phòng CSGT và CSCĐ Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chốt chặn 2 điểm trên đường ven biển Bình Châu để vây bắt nhóm thanh thiếu niên cổ vũ đua xe, đua xe trái phép.

Vào thời điểm này, trên đường ven biển ở H.Xuyên Mộc, có cả trăm thanh thiếu niên tụ tập đua xe, cổ vũ đua xe. Trong đó, có nhiều xe máy đã được đôn dên, xoáy nòng, thay pô, bánh xe…

Khi nhóm thanh thiếu niên đang biểu diễn bốc đầu, chạy tốc độ cao, lực lượng công an, CSGT xuất hiện. Phát hiện lực lượng làm nhiệm vụ, cả trăm thanh thiếu niên điều khiển xe máy bỏ chạy khắp nơi.





Trên đường bỏ chạy, phát hiện lực lượng công an chốt chặn, nhiều lái xe bỏ phương tiện lại để thoát thân. Một số khác lao xe máy vào rừng, đồi cát ven biển Bình Châu cất giấu.

Lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ 30 phương tiện tại hiện trường đua xe và ở 2 điểm chốt chặn trên đường. Đến 10 giờ ngày 28.8, lực lượng công an vào rừng, đồi cát ven biển Bình Châu tìm thấy hàng chục xe máy khác đã được khóa cổ, cất giấu tại đây.

Cùng ngày, nhiều thanh thiếu niên cổ vũ đua xe, đua xe trái phép đã được Công an xã Bình Châu yêu cầu viết lời khai và sẽ chuyển cho Công an H.Xuyên Mộc điều tra theo thẩm quyền.